«Если есть хейтеры, я на правильном пути». Жумагулов предлагает недругам пообщаться лично

Жалгас Жумагулов 23 января будет драться в одном карде с Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет шведский боец с иракскими корнями Амир Албази. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Жалгас дал прогноз на главный бой турнира, а также рассказал о том, каково получать топового оппонента в первом же поединке в UFC.

— Расскажите, как на этот раз устроен распорядок на «Бойцовском острове»? Можете ли вы свободно передвигаться или, как в НХЛ, вынуждены сидеть по своим номерам и ходить только на тренировки?

— Нормально всё, только два дня пробыли на карантине, а сейчас спокойно двигаемся и без проблем ходим, куда захотим. В этот раз полегче, чем было в прошлый. Тогда (перед UFC 251 в июле 2020 года. – Прим. «Чемпионата») была сильная волна коронавируса, во многие места нельзя было зайти, да и в целом передвигаться можно было только из зала в номер.



— Ваш соперник Амир Албази сказал, что планирует завершить этот бой так же, как и предыдущий, а тогда он выиграл сабмишеном у Малколма Гордона. Как вы относитесь к такому заявлению?

— Ну, пусть попробует. Я не тот, с кем он дрался, не такой проходной боец. Тот бой был его дебютным, он сам вышел на замену, у его соперника – то же самое. Пусть в этом бою попробует лечь на спину.



— Вы считаете себя самым серьёзным соперником в его карьере?

— Можно сказать, да. С такими, как я, он не дрался.



— И то, что он находится в топ-15, вас не волнует?

— А мой предыдущий соперник тоже ведь был из топ-15, а сейчас он вообще в топ-10 находится. Да и меня этим не напугаешь, я дрался с бойцами, которые бились за пояс UFC. Наоборот, это только хорошо – драться с топами.

Жалгас Жумагулов Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

— Ваш дебют в UFC получился не очень удачным. Сделали ли вы какие-то выводы и внесли ли корректировки в подготовку к этому бою?

— Да, конечно. Многое изменили. Лагерь был другой. Над всеми ошибками поработали. В этот раз мы полтора месяца в Дубае тренировались, всей командой выехали сюда.

Спарринг-партнёры, два-три тренера, диетолог, массажист, повар. Работал с разными бойцами, в том числе и с теми, кто входит в топы – Диас Еренгаипов, также чемпион мира по муай-тай Ишан Галиев, чемпионы мира по грэпплингу. Привлекали многих именитых бойцов из Казахстана.



— Поединок Умара Нурмагомедова перенесли из турнира, на котором будет драться Конор. Как думаете, опасения UFC излишни или реально могли быть стычки?

— Не знаю. Наверное, перенесли для того, чтобы Хабиб не пересекался с Макгрегором. Со стороны Хабиба вряд ли могло что-то такое быть, он – дисциплинированный боец. Конор мог бы сказать или что-то сделать, но Хабиб – вряд ли.

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— Кстати, Умар будет драться против представителя Казахстана Сергея Морозова. Переживаете ли за него и как вы думаете, как закончится этот бой?

— Конечно, переживаю. Я бы вообще не хотел, чтобы они дрались между собой. Когда в первый раз их бой отменили, я так обрадовался, что они не подерутся, а теперь их обратно поставили. Сложно сейчас что-то говорить… На всё воля Всевышнего. Кто лучше готовился, кто заслужил, тот и выиграет. Я знаю, что Морозов тоже упорно готовился, тоже на бой заряжен.



— Каков ваш прогноз на поединок между Макгрегором и Порье?

— Думаю, что Макгрегор выиграет. Если Конор в течение первых двух раундов не уронит и если затянется на третий, четвёртый и пятый раунды, то, конечно, сложновато будет. Но всё же, я думаю, выиграет Макгрегор.

— Есть ли у вас какие-то планы на будущее, с кем хотели бы подраться?

— Планы есть, конечно, но это всё будет после боя. Будет неуважением по отношению к моему сопернику, если я буду забегать вперёд. Сперва надо подраться, а потом дальше что-то делать.



— А с кем бы, наоборот, никогда не стали выходить в октагон?

— Скорее всего, с Тагиром Уланбековым не хотел бы. А с остальными – без проблем.



— Чувствуете ли вы большую ответственность теперь, когда дерётесь в UFC?

— Да, конечно, каждый бой – это всё большая ответственность. Тем более, после поражения надо возвращаться и выигрывать. Хотя и первый бой, считаю, я тоже не проиграл, но получилось, что подняли руку соперника. Меня эта ответственность только мотивирует. И очень приятно, что за меня столько народу болеет, так меня поддерживает.

Жалгас Жумагулов Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

— Как вы относитесь к хейтерам?

— Да, хейтеров у меня много. Но это хорошо, что есть хейтеры. Значит, я на правильном пути. Я знаю, что многие просто не смогут этого сказать в лицо. Хотя ко многим, кто про меня что-то плохое писал, я обращался, предлагал им встретиться и сказать мне это всё в глаза. А они сразу начинают блокировать меня или переобуваться, мол, не так хотел выразиться и всё в этом духе. Главное, что я о себе всё знаю, а кто там что говорит, мне без разницы. Пусть говорят.



— Судя по вашей карьере, сами вы никогда не начинали оспаривать решения в бою или же говорить что-то в адрес других бойцов. Какое вообще у вас отношение к трэш-току и готовы ли пойти на это в UFC ради раскрутки боя?

— Трэш-ток, конечно, будет. Но надо это делать так, чтобы завтра уже делами доказывать, а не просто словами бросаться. У нас воспитание такое: если ты говоришь, значит, должен делами доказать. Так и будем делать по возможности.