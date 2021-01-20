Хабиба и Конора от встречи разделили секунды. UFC был в шаге от грандиозного скандала?

«Бойцовский остров» продолжает переживать пиковую нагрузку. В период 16-24 января лига примет в Абу-Даби аж три турнира, а значит, все инфраструктура «пузыря» напряжена до предела. Это же касается и непосредственно гостиницы, где расселяют бойцов, тренеров и весь остальной персонал, причастный к участию в шоу.

Гвоздём всей январской программы UFC является Конор Макгрегор, который возвращается в октагон после годичного отсутствия. Бой ирландца с Дастином Порье возглавит турнир UFC 257. Ирландец обживается на новом для себя месте и только 19 января выложил целую серию эффектных снимков с Ближнего Востока.

Вместе с тем одним из главных действующих лиц на острове Яс в эти дни является и чемпион лиги в лёгком весе, заклятый враг Конора Хабиб Нурмагомедов. Орёл здесь «приземлился» из-за дебюта в UFC своего двоюродного брата Умара. Последний должен был выступить в карде у Конора. Но незадолго до проведения шоу матчмейкеры перенесли его схватку на 20 января, решив развести команды Нурмагомедова и Макгрегора, чтобы избежать излишней эскалации между сторонами, которые не испытывают друг к другу тёплые чувства. Кроме того, дополнительный конфликт между командами Хабиба и Конора мог окончательно поставить крест на всё ещё тлеющих надеждах Даны Уайта организовать второй раунд российско-ирландского противостояния.



Но, невзирая на все старания лиги, ещё за пять дней до выступления Конора её планы едва не провалились. А виной тому стала уже упомянутая перегруженность «пузыря». Когда на пусть и большом, но ограниченном пространстве, за пределы которого нельзя выйти, проживает такое количество людей, самые разные встречи неизбежны. Таковая едва не произошла между Хабибом и Конором.

Бой брата Хабиба перенесён. UFC не нужен цирк, им нужен реванш Орла и Конора Дана Уайт решил пресечь любые возможности стычки Макгрегора и Нурмагомедова. Бою века быть?

В какой-то момент ирландец вместе с огромной свитой и несколькими охранниками появился в лобби гостиницы. На руках у Макгрегора был сын, а вся процессия была достаточно шумной, но быстро пропала из поля зрения. Буквально через несколько секунд после этого в лобби появился Хабиб и ряд членов его команды. Нурмагомедов попал в поле зрения известного блогера Schmo, который брал интервью у обидчика Жоржа Сен-Пьера, ветерана единоборств Мэтта Серра. Вся троица перекинулась парой слов, после чего Орёл также исчез из поля зрения.



Можно лишь представить, что могло бы случиться, не раздели Конора и Хабиба секунды. Последний раз эти ребята виделись в день их боя, который завершился не только досрочной победой россиянина, но и одним из самых больших скандалов в истории UFC. То, что эскалация случится при встрече почти наверняка и в этот раз признал недавно и Умар Нурмагомедов.

«Если бы встретили в холле Конора, однозначно всё бы не закончилось хорошо, если бы наши команды находились в одном помещении. Человек не перестаёт ерунду говорить, оскорбляет и задевает честь других. В этом плане ему нужно измениться. Любой бой можно раскручивать, но не затрагивая чести и достоинства соперника», — сказал Умар.



С учётом этого можно почти с уверенностью утверждать, что лишь случай помог UFC избежать невероятного скандала в преддверии номерного турнира. Возможная потасовка поставила бы под угрозу не только участие самого Конора в грядущем шоу, но и наверняка бы отняла у фанатов последнюю надежду на встречу ирландца с Нурмагомедовым. Пока все болельщики могут спокойно выдохнуть, худшего удалось избежать.

Макгрегору вменяют сексуальные домогательства. Всё очень серьёзно. Это конец? LIVE! Что будет с турниром? Что будет с боем Конора? Ирландец окажется в тюрьме? Все подробности — на «Чемпионате».

Боссам лиги остаётся выдержать буквально совсем чуть, после чего опасность встречи недругов сведётся к нулю. Президент UFC Дана Уайт недавно заявлял, что Хабиб покинет «Бойцовский остров» после выступления своего брата и отправится в Лас-Вегас. Что же, Умар выступит сегодня, можно предположить, что в течение суток после этого Орёл улетит в США, откуда и будет следить за поединком Конора. Так что уже очень скоро напряжение на острове Яс в плане возможной встречи Хабиба с Макгрегором спадёт. Но до того момента может произойти всякое.