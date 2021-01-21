Парень в папахе никуда не уходит. Хабиб-тренер лучше Хабиба-бойца?

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) 20 января прошёл турнир UFC Fight Island 8. Несмотря на то что бой Умара Нурмагомедова был помещён в самое начало ранних прелимов, ажиотажа он вызвал больше, чем остальные события вечера. Ещё бы, ведь всем не терпелось увидеть, как покажет себя в UFC непобеждённый брат Хабиба, который тренируется по той же системе и готовится к поединку под руководством Орла. Отдельный интерес вызывал в этом бою Хабиб в роли тренера и углового.

Брат Хабиба дебютировал с победы. Бой завершился быстрее, чем все ожидали. Видео Если Орёл действительно больше не вернётся в октагон, Умар станет ему достойной заменой

Да, не знающему поражений чемпиону в лёгком весе уже приходилось быть секундантом в лиге – он помогал Исламу Махачеву и Зубайре Тухугову. Но, хотя этих парней Хабиб тоже считает своими братьями, здесь ситуация всё же иная. Речь идёт о продолжении громкой фамилии Нурмагомедов на пути в UFC, о смене поколений и, можно сказать, о дальнейшем развитии бренда Нурмагомедовых в мировых ММА. Тем более теперь, когда Орёл объявил о завершении бойцовской карьеры, это видится как представление замены себе и воспитание нового чемпиона. Хабибу в поединках помогал отец Абдулманап, в бою Умара же никто не мог заменить великого тренера, кроме самого Хабиба.



На этот турнир в небольшом количестве уже были допущены зрители, однако подсказки угловых по-прежнему можно было отлично слышать. И в поединке между Умаром Нурмагомедовым и Сергеем Морозовым отчётливее всех был слышен именно голос Хабиба. Он активно помогал брату вести бой, говорил, что и как делать. В перерыве между первым и вторым раундами большинство советов Умару дал именно Орёл. Особенно он просил бойца забирать спину как можно скорее после перевода в партер. И эти рекомендации принесли Умару успех – на четвёртой минуте следующего раунда он финишировал Морозова.



После поединка Хабиб подошёл к углу соперника и выразил ему своё уважение, пожав руки самому бойцу и всей команде Сергея. Так должен делать каждый тренер, и так делал Абдулманап. Кстати, при пересмотре этого момента особенно хорошо видно, как Орёл похож на отца. Обратите внимание на походку и движения Хабиба – вылитый Абдулманап. Но главное – сыну удалось повторить успех прославленного тренера. Под руководством чемпиона Умар продлил свою серию без поражений и ярко дебютировал в UFC.

Хабиб Нурмагомедов пожал руку Морозову после его поражения в поединке с Умаром

Символично, что в этот же день, 20 января, Хабиб провёл свой первый бой в UFC в 2012 году и тоже задушил со спины своего оппонента Камала Шалоруса. И вот спустя девять лет перед нами снова стоит не знающий поражений дебютант из Дагестана. С такой же улыбкой, в такой же папахе.

Многие уже неоднократно замечали, что Умар в поединках выглядит разнообразнее, чем Хабиб, и хорошо работает не только в партере, но и в стойке. После боя Даниэль Кормье, вышедший в октагон брать интервью у победителя, также отметил, что дебют Умара вышел лучше, ведь Хабиб тогда победил в третьем раунде. Может быть, именно таков дальнейший план Орла – вместо продолжения своей карьеры вложить силы в кузена и преподнести нам в лице Умара нового непобеждённого чемпиона и улучшенную версию Хабиба?