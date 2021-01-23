Президент США назначил в правительство трансгендера. Менеджер Хабиба отреагировал

После успешного дебюта в UFC своего двоюродного брата Умара Хабиб Нурмагомедов перебрался в США. Здесь проходит тренировочный лагерь ещё одного брата Орла – Усмана. Предположительно 26 февраля ему предстоит дебют в ещё одном американском промоушене – Bellator. Хабиб рассчитывает на продолжение успешной карьеры тренера и продвижения парней из его команды в топовых лигах планеты.

Конор сделал чемпионский вес. Трансляция церемонии взвешивания. LIVE! Главному бою ничего не угрожает. Осталось лишь впечатлить Хабиба. Все подробности — на «Чемпионате».

Но для этого всем бойцам и менеджерам Eagle Team необходимо изменить своё отношение ко многим важным в современном мире вещам. Даже таким, которые россиянину трудно понять. Понимать и не надо, не нужно совершать поступки, которые могут навредить их общему делу. Накануне, по какой-то непонятной причине, не сдержался менеджер Хабиба в России Ризван Магомедов.



После инаугурации нового президента США Джо Байдена колыбель либерализма и демократии ожидает много удивительных вещей. Равно, как и весь остальной мир. В частности, новые власти продолжат следовать по пути либерализма и толерантности. В той форме, в какой они это для себя понимают. Как пример, впервые в истории должность помощника министра здравоохранения получила трансгендер Рейчел Левин.

И сей факт так зацепил Магомедова, что он не удержался от саркастического замечания у себя в «сториз». «Покойся с миром, великая Америка», — написал функционер на своей странице в «Инстаграме». И наложил этот текст на фото с Левин. Не так давно его клиент – Хабиб – оказался в эпицентре политического скандала. Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Но ту ситуацию удалось замять. Сойдёт ли парням с рук новая шалость?

Брат Хабиба дебютировал с победы. Бой завершился быстрее, чем все ожидали. Видео Если Орёл действительно больше не вернётся в октагон, Умар станет ему достойной заменой

Проблема в том, что сейчас в США подобные темы воспринимаются особенно остро. И как бы мы не видели их со своей колокольни, нужно просчитывать риски и возможные последствия столь некорректных высказываний. Да, Дана Уайт крепко стоял на ногах на протяжении всего прошлого года, когда пошёл наперекор всем и возобновил турниры. Но мы должны понимать, что за ним стоял сам Дональд Трамп.

Сейчас же каждый, кто поддерживал экс-президента США на прошедших выборах, не может чувствовать себя комфортно. А UFC занимала вполне осознанную и однозначную позицию. И с какой стороны в итоге прилетит, не понятно. Не напрасно же официальные лица лиги резко свернули всю политическую риторику. Зачем лишний раз светиться, напоминая о том, что ты не лоялен к действующей власти?



Президент UFC до сих позиционирует Хабиба, как одного из главных активов лиги. Дана ведёт сейчас тонкую игру, целью которой должно стать возвращение действующего чемпиона лёгкого дивизиона в октагон. И здесь такое… А ведь Дане и тому же Скотту Кокеру (президенту Bellator. – Прим. «Чемпионата») предстоит разбираться с санкциями в отношении бойцовского клуба «Ахмат», где тренируются бойцы из этих лиг. В первую очередь, из UFC.

«Братан, покажи пендосам! Так-то смелых здесь немного». Пётр Ян ходит по тонкому льду Российский чемпион ярко высказался об американцах на песчаном пляже Майами.

Всё в мире имеет накопительный эффект. И после какой мелочи рванёт, не знает никто. Одно дело, когда Пётр Ян невинно пошутил про каких-то абстрактных «пиндосов». И совсем по-другому могут воспринять выпад в адрес конкретного политического деятеля. Но когда рванёт, вспомнят вообще обо всём. Там ничего не забывают. И зачем рубить сук, на котором столько людей так удобно устроились, совершенно не понятно.