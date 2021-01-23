Удар возник из ниоткуда. Чендлер настроен впечатлить Хабиба Нурмагомедова. Видео

До турнира UFC 257, который пройдёт 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), остаётся меньше суток. В главном поединке отношения во второй раз выяснят Конор Макгрегор и Дастин Порье. Именно этот бой поможет определить, кто больше достоин сражаться за титул UFC в лёгком весе. Однако претендент может обнаружиться и среди участников со-главного события вечера. Здесь встретятся шестой номер рейтинга дивизиона Дэн Хукер и бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер.

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Дэн Хукер по прозвищу Палач в своём последнем поединке проиграл как раз вышеупомянутому Порье. Новозеландец твёрдо намерен закрыть это поражение и вернуться в титульную гонку. Он уверен, что прочитал Железного и его стиль, и тот не сможет побить его. По мнению Хукера, Майкл «попытается сразу же пойти вперёд и снести ему голову», но он к этому готов. Что ж, надеемся, что Палач видел, как закончился бой Чендлера против Патрики Фрейре за вакантный титул в лёгком весе в 2016 году и сможет совладать со скоростью и внезапностью бывшего чемпиона Bellator. Питбуль-старший вряд ли ожидал, что его надежды на завоевание пояса похоронят так быстро.

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Бойцы попытались зарубиться в самом начале поединка, но особого успеха эти удары не принесли ни одному. Чендлер попробовал перевести Фрейре в партер, однако бразильцу удалось удержать баланс. Майкл продолжал поддавливать Питбуля-старшего, умело уклоняясь от его ударов. А затем резко выбросил правую, которая попала точно в челюсть оппонента. Идеальный удар появился буквально из ниоткуда в начале третьей минуты первого раунда. Фрейре тут же рухнул на канвас, и было очевидно, что никакого добивания здесь не требуется.

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube

Этот удар выглядел достаточно быстрым даже в замедленном повторе. Чендлер очень хотел вернуть пояс, которым уже владел ранее, и он показал это. Сейчас Железный замотивирован, чтобы добраться до титула в UFC. Если такое страстное желание снова будет подкреплено подобными действиями, то Хукеру стоит быть предельно внимательным, чтобы не оказаться на месте Патрики Фрейре.