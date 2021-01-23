Хабиб не верит в победу Конора! Супер-бой Макгрегора и Порье на UFC 257. LIVE!

В ночь на 24 января 2021 года на «Бойцовском острове» на турнир UFC 257 состоится бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. В соглавном поединке вечера на «Этихад Арене» в Абу-Даби встретятся Дэн Хукер и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. Президент лиги Дана Уайт объявил, что действующий чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов будет рассматривать победителя одной из пар в качестве соперника для возвращения в октагон. Подробности реванша — в прямой трансляции «Чемпионата».
Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Дастина Порье
Издание Independent сообщило о гонорарах бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье, которые проведут матч-реванш на турнире UFC 257 в ближайшие выходные. Макгрегор заработает $ 5 млн, а Порье — $ 1 млн. Помимо этого каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.
Полный кард UFC 257, реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье
Основной кард UFC 257:
- Конор Макгрегор — Дастин Порье
- Майкл Чендлер — Дэн Хукер
- Джессика Ай — Джоанна Калдервуд
- Аманда Рибас — Марина Родригес
- Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов
Предварительный кард:
- Мэтт Фриволоа — Арман Царукян
- Брэд Тавареш — Антонио Карло Тавареш
- Джулианна Пенья — Сара Макменн
- Халил Роунтри — Марчин Прахно
- Мовсар Евлоев — Ник Лентц
- Амир Альбази — Жалгас Жумагулов.
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