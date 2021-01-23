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Бой Конор Макгрегор — Дастин Порье 2: прямая трансляция UFC 257 24 января 2021. Онлайн реванша Конор — Порье

Бой Конор Макгрегор — Дастин Порье 2: UFC 257
Игорь Брагин
Хабиб не верит в победу Конора! Супер-бой Макгрегора и Порье на UFC 257. LIVE!
Ирландец гарантирует, что разберётся с Дастином за 60 секунд. Подробности исторического реванша — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь на 24 января 2021 года на «Бойцовском острове» на турнир UFC 257 состоится бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. В соглавном поединке вечера на «Этихад Арене» в Абу-Даби встретятся Дэн Хукер и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. Президент лиги Дана Уайт объявил, что действующий чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов будет рассматривать победителя одной из пар в качестве соперника для возвращения в октагон. Подробности реванша — в прямой трансляции «Чемпионата».

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Полный кард UFC 257, реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье
Live Игорь Брагин

Стали известны гонорары Конора Макгрегора и Дастина Порье

Издание Independent сообщило о гонорарах бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье, которые проведут матч-реванш на турнире UFC 257 в ближайшие выходные. Макгрегор заработает $ 5 млн, а Порье — $ 1 млн. Помимо этого каждый из бойцов получит процент от продаж платных трансляций.

17:12 Игорь Брагин

Полный кард UFC 257, реванш Конора Макгрегора и Дастина Порье

Основной кард UFC 257:

  • Конор Макгрегор — Дастин Порье
  • Майкл Чендлер — Дэн Хукер
  • Джессика Ай — Джоанна Калдервуд
  • Аманда Рибас — Марина Родригес
  • Эндрю Санчес — Махмуд Мурадов

Предварительный кард:

  • Мэтт Фриволоа — Арман Царукян
  • Брэд Тавареш — Антонио Карло Тавареш
  • Джулианна Пенья — Сара Макменн
  • Халил Роунтри — Марчин Прахно
  • Мовсар Евлоев — Ник Лентц
  • Амир Альбази — Жалгас Жумагулов.
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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

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UFC Конор Макгрегор Дастин Порье •••
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