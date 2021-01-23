Ирландец гарантирует, что разберётся с Дастином за 60 секунд. Подробности исторического реванша — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Хабиб не верит в победу Конора! Супер-бой Макгрегора и Порье на UFC 257. LIVE!

В ночь на 24 января 2021 года на «Бойцовском острове» на турнир UFC 257 состоится бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. В соглавном поединке вечера на «Этихад Арене» в Абу-Даби встретятся Дэн Хукер и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. Президент лиги Дана Уайт объявил, что действующий чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов будет рассматривать победителя одной из пар в качестве соперника для возвращения в октагон. Подробности реванша — в прямой трансляции «Чемпионата».

Конору достался соус, Дане Уайту – шоколадка. Яркие битвы взглядов на UFC 257 Макгрегор «зажал» для Порье бутылку виски, а Жумагулов изрядно удивил президента UFC.