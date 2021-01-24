К глуму над ирландцем присоединились Чимаев, команда Хабиба и соцсети. Макгрегора «душит» даже Сандерс.

«Всех разбудил, а сам спать лёг». Даже Хабиб потешается над избитым Конором

На «Этихад-Арене», расположенной на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, прошёл турнир UFC 257. В главном бою вечера Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде. ММА-общественность и другие спортсмены отреагировали на такое завершение поединка. Некоторые не упустили возможности поглумиться над проигравшим ирландцем.

Боец UFC Хамзат Чимаев запостил в «Твиттер» фото нокаутированного Макгрегора, отметив самого Конора и одного из его спарринг-партнёров и лучших друзей Диллона Дэнниса и сопроводив публикацию обилием смеющихся эмоджи.

Менеджер Хабиба Ризван Магомедов запостил в «сториз» «Инстаграма» момент нокаута и подписал: «Сюрприз, сюрприз! Короля вырубили». Другой менеджер чемпиона, Али Абдель-Азиз, написал в «Твиттере»: «Хабиб король».

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол, который ранее предлагал Конору 50 млн долларов за совместный боксёрский поединок, написал в «Твиттере»: «Хэй, Конор, так как ты «боец», а я – «малыш из YouTube», там я и оставил для тебя послание». Пол приложил ссылку на видео, где намекнул ирландцу, что тот упал в цене, и теперь предлагает ему лишь 10 тыс. долларов.

Не смог пройти мимо и полузащитник футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев. Под фото нокаутированного Макгрегора в «Твиттере» «Чемпионата» он написал: «Спокойной ночи, малыши!».

И, конечно, соцсети наводнили тысячи мемов с Конором. Чаще всего можно встретить популярные сейчас мемы с американским сенатором Берни Сандерсом, присутствовавшим на инаугурации избранного президента США Джо Байдена в одежде, которая совсем не соответствовала дресс-коду мероприятия. Также Макгрегору часто «дорисовывают» подушку и одеяло.

Под постом Хабиба Нурмагомедова о Коноре в «Твиттере» один из пользователей оставил комментарий с фото. На картинке изображены два смеющихся Хабиба, один из которых показывает другому недавний твит ирландца: «Обещаю шедевр».

Позднее Орёл опубликовал ещё один мем, который уже использовался после поражения Фёдора Емельяненко от Бейдера… Надпись гласит: «Утром всех разбудил, а сам спать лёг».

Есть и мем с головой ухмыляющегося Леонардо Ди Каприо вместо головы Дастина Порье на фотографии, где Бриллиант стоит напротив Макгрегора и показывает на него пальцем.