«Я голодный уличный пёс». Россиянин красивым хуком нокаутировал соперника в первом раунде

На минувшей неделе всё внимание экспертов и болельщиком из мира единоборств привлёк турнир UFC 257, в главном событии которого бился Конор Макгрегор. Между тем, в мире бокса проходило также немало интересного. Да, ни одна промоутерская компания не стала устраивать бои своим звёздам в один уик-энд с выступлением ирландца, но всё же посмотреть было на что. Так, достаточно интересный турнир по профессиональному боксу провела компания RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. О его главном событии, которое завершилось жёсткой травмой одного из боксёров, мы уже рассказывали. Но и в андеркарде поединка Дмитрия Юна с Жорой Амазаряном было немало интересного.

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В частности, ярко прошла схватка бойцов полутяжёлого веса Василия Войцеховского с Анатолием Беляковым. Последний выходил на ринг, имея в послужном списке три победы при трёх ничьих и одном поражении. Предыдущий бой он завершил вничью. Что касается Войцеховского, то спортсмен, недавно подписавший контракт с менеджером Сергея Ковалёва, Александра Усика и Василия Ломаченко Эгисом Климасом, подходил к поединку с идеальным профессиональным рекордом (5-0) и был явным фаворитом.

Невзирая на это, Беляков и не думал тушеваться. Он сразу же принял открытый бой и пошёл в жёсткие размены. Хватило его ненадолго. К середине первого раунда темп упал. А к исходу второй минуты отрезка постоянными атаками отмечался только лишь Войцеховский. Пассивность Белякова уже очень скоро обошлась ему дорого.

Видео можно посмотреть на странице RCC Boxing Promotions в «Инстаграме». Права на видео принадлежат RCC Boxing Promotions.

В конце первой трёхминутки он, прижавшись к канатам, пропустил в размене жёсткий левый хук. Анатолий молниеносно отключился, а спасаясь от падения, он пытался ухватиться за ногу Войцеховского. Впрочем, сути дела это не меняло. Беляков проиграл тяжёлым нокаутом, рефери даже не стал открывать счёт. Василий завоевал шестую победу в профи и продолжает удерживать статус перспективного проспекта полутяжёлого веса. Судя по всему, сам боксёр также остался доволен выступлением, да так, что даже посвятил этому стих.

«Я буду драться с такой любовью,

С какою требуют перемен.

Я буду драться, чтоб стать героем

Твоим, как давно хотел.



С разбитым сердцем, но полным света,

Освещая свой путь во тьме.

Поэзия пишется кровью поэта,

Засохшей на рукаве», — написал боксёр на своей странице в «Инстаграме», подписав творение псевдонимом Василий Вой.

В целом, глядя на страницу спортсмена в социальной сети, можно сказать, что в какой-то степени он черпает вдохновение и мотивацию именно из неё. К примеру, за два месяца до боя с Беляковым он оставил в своём аккаунте следующую запись.

«Я голодный уличный пёс, который всегда готов драться за свой кусок мяса». Что ж, голод до побед — это действительно то, что нужно молодым боксёрам. Пожелаем Войцеховскому дальнейших успехов, возможно, в полку россиян в полутяжёлом весе, где уже есть Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Максим Власов и Сергей Ковалёв, прибыло.