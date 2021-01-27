Через два месяца YouTube-блогер подерётся с Беном Аскреном. Все смеются, но обязательно посмотрят и это.

Мейвезер заставил японца плакать, а Емельяненко отлупил качка. Лучше бы этих боёв не было

Популярный YouTube-блогер Джейк Пол, который провёл два профессиональных боксёрских поединка, долгое время пытался вызвать на бой Конора Макгрегора. Затея не удалась, и Полу пришлось искать кого-то другого. И вот на днях блогер объявил дату своего следующего поединка и имя соперника. Он выступит против экс-чемпиона Bellator и ONE Championship Бена Аскрена 17 апреля.

Сразу же после объявления этой новости соцсети взорвались шутками на тему ударных навыков Аскрена. К каждому второму комментарию была прикреплена гифка, где Бен в бою против Демиана Майи пытается выбросить бэкфист, но делает это абсолютно непрофессионально и промахивается. Действительно, первоклассный борец Аскрен в ударке выглядит нубом даже на фоне Джейка Пола, который в последний раз дрался с бывшей звездой НБА Нейтом Робинсоном.

Очевидно, что единственное, ради чего могут затеваться такие бои – это деньги для участников и организаторов. Впрочем, нельзя отрицать, что даже откровенно дурацкие фриковые поединки вызывают интерес у публики и способны собрать огромное количество зрителей. Тенденция к проведению таких противостояний растёт не только в ММА, но и в профессиональном боксе. О самых нелепых из них – в этом материале.

Оскар де ла Хойя – Шакил О’Нил

Джейк Пол – не первый боксёр, который подрался с баскетболистом. В 2009 году такой поединок прошёл между экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей и звездой НБА Шакилом О’Нилом. Пятираундовый бой прошёл в рамках выпуска телешоу на канале АВС, в котором знаменитому баскетболисту предстояло соревноваться с известными спортсменами в их видах спорта.



О’Нил вышел на ринг под именем Мэнни Шакьяо, делая отсылку к поражению де ла Хойи техническим нокаутом от Мэнни Пакьяо годом ранее. Готовил звезду баскетбола к поединку знаменитый Фредди Роуч. Однако даже такой специалист ничем ему здесь помочь не смог. Де ла Хойя одержал победу по очкам.

Флойд Мейвезер – Теншин Насукава

Ещё один легендарный боксёр решил заработать лёгких денег 31 декабря 2018 года. За организацию и проведение выставочного боя между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и 20-летним кикбоксером Теншином Насукавой взялся азиатский промоушен Rizin, известный своим опытом в проведении подобных поединков.

Права на видео принадлежат RIZIN FIGHTING FEDERATION. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале RIZIN FIGHTING FEDERATION.

Бой, конечно же, объявили выставочным, но японец был настроен очень серьёзно и даже обещал «надрать Мейвезеру зад». Правда, в самом поединке всё вышло с точностью до наоборот. Флойд играл со своим соперником и при этом смеялся ему в лицо, в то время как Насукава выглядел крайне сосредоточенным. Уже через минуту американцу надоело шутить, и он начал наносить удары. Японец трижды был отправлен на канвас, и через две минуты после начала боя его угол выбросил полотенце. Поединок завершился, Насукава расплакался, а Мейвезер увёз с собой из Японии 9 миллионов долларов.

Один из самых эпатажных бойцов ММА Александр Емельяненко побил стронгмена Михаила Кокляева в ноябре 2019 года. Причём этот бой был организован телеканалом «РЕН ТВ» не путём обычного подбора соперников. Поединку предшествовал реальный конфликт – Александр и Михаил закусились в соцсетях ещё в марте того же года. В итоге Емельяненко предложил выяснить отношения на ринге, а Кокляев этот вызов принял.

Беспощадное русское шоу. Как Емельяненко и Кокляев заставили за ними следить Александр и Михаил с душой подошли к раскрутке очного фрик-файта и сделали всё красиво. Многим профи следует у них поучиться.

Тяжелоатлет Кокляев явно не имел представления о том, что такое драться против профессионального бойца, и был уверен, что его «физуха» и масса в сочетании с тренировками в течение полугода помогут ему одолеть оппонента. Кроме того, Михаил, как и многие другие, сомневался в том, что не так давно попавший в очередной скандал Александр будет в форме. Однако Емельяненко развеял все сомнения и нокаутировал Кокляева за 2,5 минуты.

Сергей Харитонов – Дэнни Уильямс

Ветеран ММА Сергей Харитонов много раз выступал в любительском боксе и давно мечтал о поединке в профессионалах. В сентябре 2020 года его заветное желание сбылось. Его соперником стал 47-летний Дэнни Уильямс, который в 2004 году побеждал самого Майка Тайсона. Организовывать событие взялся всё тот же телеканал «РЕН ТВ».

Вы кого нам привезли? Соперник Харитонова даже не сопротивлялся и проиграл нокаутом Фёдор Чудинов красиво защитил свой пояс, а Десантник побил странного пенсионера, который вышел в ринг с персональной табуреткой.

Несмотря на столь громкое имя в статистике побед, Уильямс оказался уже совершенно не опасен. Харитонов отправил его в нокдаун в первом раунде. Во втором раунде ситуация повторилась, и гость из Великобритании отказался продолжать бой. Сергею же всё понравилось, и он объявил, что с радостью бы провёл ещё один поединок по правилам бокса.

Осень прошлого года подарила нам ещё один странный бой. Да, в этот раз в ринге сошлись две легенды бокса – Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Только вот Тайсону стукнуло уже 54 года, а Джонсу – 51. Тайсон не боксировал с 2005 года, Рой Джонс — с 2018-го. При этом спортсмены настаивали на том, чтобы всё было «по-настоящему». Но, как они ни упирались, поединку присвоили статус выставочного. Однако бойцов немного утешили, придумав для победителя титул и пояс.

Бой Тайсона и Джонса приравняли к женскому. Легенды жутко негодуют Но никому нет дела до их реакции. Даже феминисткам.

Многие болельщики и эксперты ждали в этом бою нокаута от Железного Майка. Но поединок продлился все восемь раундов. После его окончания бойцам пришлось очень долго ждать объявления результатов. В итоге Тайсону и Джонсу это надоело, и они ушли с ринга. И только в тот момент, когда бойцы начали давать интервью, стало известно, что в бою объявлена ничья. Легенды были недовольны решением, а зрители – результатом.