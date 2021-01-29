«Форман вёл бой с тенью, и тень победила». Али – главный трэш-токер в истории спорта!

На днях в популярном издании Watch Mojo был опубликован рейтинг лучших трэш-токеров в истории мирового спорта. В топ-10 списка вошли сразу пять представителей мира единоборств. Первое место занял легендарный боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Мохаммед Али. Второе место у другой легенды бокса и абсолюта – Майка Тайсона. Пятое место у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, шестым идёт бывший чемпион мира по боксу в пяти дивизионах Флойд Мейвезер, а топ-10 замыкает экс-чемпионка UFC Ронда Роузи. Вспоминаем, чем же так славен трэш-ток великолепной пятёрки, занявший половину мест всего рейтинга.

Мохаммед Али

Начнём с лидера рейтинга, одной из главных легенд мирового спорта и лучшего, по мнению большинства, боксёра в истории – Мохаммеда Али. По сути, именно его и называют основателем той культуры трэш-тока, которая существует и в наши дни. Али как никто другой умел не просто оскорбить соперника, а залезть ему в голову и сделать всё, чтобы тот проиграл бой ещё до стартового гонга. Одним из таких примеров было противостояние Али и Сонни Листона. Именно в бою с ним Мохаммед впервые завоевал чемпионский пояс. Между тем, до поединка молодой боксёр был явным андердогом и почти никто не давал ему шансов на успех.



Но Али брал своё уверенностью. Ещё во время раскрутки боя Мохаммед нанял автобус, который разъезжал перед залом, в котором тренировался Листон. Суть в том, что Али садился в автобус и выкрикивал в адрес соперника: «Большой уродливый медведь». В преддверии дуэли с Сонни молодой боксёр постоянно делал акцент на внешности соперника.



«Он слишком уродлив, чтобы быть чемпионом. Чемпион должен быть красив, как я», — говорил дерзкий претендент. В целом Али вёл себя так, что некоторые врачи поговаривали, что он страдает от временного помутнения рассудка. Мохаммед обещал Листону съесть его. Позже он объяснял своё поведение тем, что Сонни не боялся обычного человека, но явно бы опасался сумасшедшего, которого и изображал Али. В итоге в бою Листон был сам не свой и капитулировал после шестого раунда. В реванше всё и вовсе закончилось в первой трёхминутке.



От слов Али страдал не только Листон. К примеру, досталось великолепному Джорджу Форману.



«Я видел, как Форман вёл бой с тенью, и тень победила», — подкалывал оппонента Али. По отношению к Джо Фрэйзеру Мохаммед и вовсе был жесток, снова делая акцент на внешности соперника.



«Джо настолько некрасив, что, когда плачет, слёзы разворачиваются и стекают по затылку», — говорил Али. Дуэль с Фрэйзером оказалась одной из самых жёстких в истории бокса. Джо простил своего противника спустя много лет.



В целом многим поведение Мохаммеда не нравилось. Но у Али было одно оправдание, и снова от него веяло трэш-током.



«Трудно быть скромным, когда ты столь велик, как я».

В наши дни, даже спустя почти 20 лет с момента завершения карьеры Майком Тайсоном, многие считают американца правопреемником Али и называют вторым величайшим в истории. С этим сложно поспорить. Суть в том, что по уровню трэш-тока Железный Майк также почти ничем не уступал Мохаммеду.

Одна из самых известных речей, произнесённых когда-либо на боксёрском ринге, принадлежит именно Тайсону. После сумасшедшей победы над Лу Саварезе, во время которой Майк едва не нокаутировал и рефери, боксёр обратился к Ленноксу Льюису, пообещав тому съесть его детей.

«Я лучший в истории. Я самый жёсткий и жестокий. Самый безжалостный чемпион в истории. Нет никого, кто смог бы меня остановить. Леннокс завоеватель? Нет. Я Александр! Я лучший. История не знает более безжалостного. Я Сонни Листон, я Джек Демпси. Я из их крови. Нет никого, кто смог бы со мной соперничать. Я стремителен, моя защита неуязвима, я яростный. Хочу ваше сердце. Хочу съесть детей Леннокса», — сказал тогда Майк.



Та речь вспоминается до сих пор. И на её фоне меркнет даже большинство других скандалов, связанных с именем великого боксёра.

Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою Бой, после которого «Железный Майк» произнёс одну из самых своих знаменитых и в то же время неадекватных речей.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер принадлежит к особой категории трэш-токеров. Боксёр, который буквально в восторге от себя и от своих умений срывать огромные суммы. Американец и сейчас не устаёт напоминать, что способен зарабатывать миллионы за несколько минут, как это было в его выставочном поединке с Теншином Нацукавой.



Но американец не забывает и о боксе. К примеру, после победы над Мэнни Пакьяо Флойд выступил с жёсткой критикой в адрес филиппинца, назвав того «трусом и неудачником», когда тот начал объяснять поражение проблемами со здоровьем.



Но больше всего талант Мейвезера-трэш-токера раскрылся перед схваткой с Конором Макгрегором. Тогда организаторы боя устроили несколько больших пресс-конференций, в ходе которых бойцы упражнялись в словесных оскорблениях.

Мейвезер вызвал на бой блогера. Флойд продолжает издеваться над индустрией бокса 43-летняя легенда превратился во фрика из кочующего шапито. Сколько ему ещё нужно денег?

«Мы знаем, что Мистер постучал и сдался. Что же, сейчас у него также будут варианты. Покинуть ринг, лёжа на спине или на животе. Сиди там и помалкивай», — говорил Флойд.



В ходе того же турне американец обещал нокаутировать соперника и таки сдержал слово, заставив Конора капитулировать в 10-м раунде. Кстати, умение держать свои обещания отличает Флойда от других любителей трэш-тока. Так что нравится кому-то Флойд или нет, но за слова он отвечает.

О подвигах Конора Макгрегора на фронтах трэш-тока напоминать лишний раз не приходится. Именно благодаря этому умению Конор стал тем, кем является сейчас. Умение раскручивать поединки у него действительно от бога. И это стало всем ясно ещё в 2015 году. Тогда ирландец должен был встретиться с на тот момент лучшим бойцом лиги, чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо ещё летом. В преддверии суперсхватки в UFC устроили мировой тур, давая дополнительную рекламу мега-файта. В его ходе способности Конора быть шоуменом проявились в лучшем виде. Приехав на пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на родину Альдо, Конор заявил, что город принадлежит ему. Такая наглость заставила расхохотаться даже Дану Уайта. Апогей турне случился в Дублине. На совместной пресс-конференции Конор буквально из-под носа у Альдо стянул чемпионский пояс, после чего всё едва не дошло до драки. При всём этом Конор обещал разделаться с соперником в два счёта. В итоге бой из-за травмы Жозе перенесли на декабрь. Но слово своё Макгрегор тогда сдержал, нокаутировав соперника за 13 секунд.

В целом каждое мероприятие с участием Макгрегора превращается во что-то невообразимое и вызывает ажиотаж. Но всё же, пожалуй, самым известным стало его противостояние с Хабибом Нурмагомедовым. В преддверии схватки с Орлом Конор явно недооценил менталитет соперника и зашёл слишком далеко. Тогда Печально Известный умудрился оскорбить не только оппонента, но и его отца, жену и коснулся даже вопросов религии. Об этом, кстати, на пресс-конференциях упоминал и сам Нурмагомедов, для которого после всего этого дуэль с Конором превратилась в нечто принципиальное. Её итог всем хорошо известен. Характерно, что после того поражения Макгрегор уже не перегибал палку в отношении следующих соперников – Дональда Серроне и Дастина Порье. Возможно, ирландец извлёк уроки из поражения 2018 года. А быть может, просто потерял интерес и мотивацию.

Величие оказалось дутым? Как Конору спасать карьеру Макгрегор оказался у разбитого корыта. Вариантов не так много.

Ронда Роузи

Ронда Роузи, безусловно, оказала влияние на развитие женского сегмента ММА, тут её заслуг не отнять. Но включение её в топ-10 лучших трэш-токеров в истории – явное преувеличение. Да, её противостояние с Мишей Тейт до сих пор можно вспоминать как одно из самых принципиальных в женском ММА, но не более. Будем откровенны, появление Ронды в таком рейтинге скорее связано с гиперболизированной политкорректностью коллег из США и нежеланием получать обвинения в сексизме. Иначе появление девушки в топ-10 не объяснить. Ведь те же Дэвид Хэй, Тайсон Фьюри, Бернард Хопкинс и многие другие умеют и умели говорить гораздо ярче, чем Роузи.