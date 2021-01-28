«Не хочу больше видеть, как он судит!» В ММА возвращается самый кровожадный рефери

Известный рефери Марио Ямасаки объявил, что в этом году планирует вернуться в ММА. По его словам, пока он ждёт окончания пандемии, а затем хочет снова начать работать в октагоне. Последний раз он обслуживал поединок в UFC три года назад – 3 февраля 2018 года.
Тот случай ММА-общественность обсуждала очень долго. В поединке между Валентиной Шевченко и Присциллой Качоэйрой Ямасаки раскритиковали за бездействие – многие считали, что остановить бой следовало гораздо раньше. Шевченко нанесла дебютантке промоушена 230 ударов, а та в ответ – всего 3. Пуля едва не сделала из соперницы отбивную – кровь заливала лицо Качоэйры уже в первом раунде. Кажется, даже сама Шевченко в итоге сжалилась над оппоненткой, видя, что рефери не планирует её останавливать, и в итоге задушила Присциллу со спины.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.
После турнира Дана Уайт не стал сдерживать эмоций относительно работы Ямасаки в этом поединке. «Я думаю, он отвратителен, и не хочу больше видеть, как он судит!» – в сердцах произнёс президент UFC. Сам рефери заявил, что Качоэйра была в состоянии отвечать на его команды, и он «позволил ей быть воином и продолжать сражаться». К тому же, если она бы не хотела драться дальше, она могла бы постучать или её угловые могли выбросить полотенце.
«Она не постучала, в том-то и дело. Реальность такова, что большинство бойцов не хотят стучать. Он считает, что дал ей возможность быть воином. Нет. Ты – придурок, и ты здесь для того, чтобы защищать её от самой себя», – ответил на это Дана. «Он меня бесит. Он абсолютно ничего не понимает в работе рефери. И я обещаю, что вы его никогда больше не увидите». Решение Уайта было окончательным. Ямасаки был уволен из UFC со скандалом.
Опытному рефери, возможно, могли бы дать шанс, если бы этот случай был первым. Но, к сожалению, подобные ситуации уже возникали в ходе поединков, которые судил Ямасаки. Так было, например, в бою Деррика Льюиса и Тревиса Брауна в 2017 году. Тогда рефери сам признался, что «допустил два лишних удара». По его словам, тяжеловесы всегда реагируют медленнее, и он хотел дать Брауну возможность восстановиться. Однако годом ранее он повёл себя аналогично в поединке между совсем не тяжами Коди Гарбрандтом и Аугусто Мендесом. Сам Гарбрандт увидел, что соперник в нокауте, но Ямасаки требовал ещё нескольких ударов.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно псмотреть на официальном YouTube-канале UFC.
Были и обратные случаи. Так, в 2017 году рефери критиковали за то, что он слишком рано остановил бой между Робертом Уиттакером и Роналдо Жакаре Соузой. Многие специалисты посчитали, что Жакаре пытался защищаться от ударов Уиттакера. В том же году случился скандал после поединка с участием Кевина Ли и Майкла Кьесы. Последний попался на удушающий и, по мнению Ямасаки, уснул. Рефери решил остановить бой, и Кьеса тут же вскочил на ноги, демонстрируя, что он в полном порядке. «У меня чёрный пояс пятой степени по джиу-джитсу, и я уверен, что он уже уснул на момент остановки», – стоял на своём Ямасаки.
В ближайшее время рефери планирует записаться на курсы судейства Атлетической комиссии штата Калифорния, чтобы изучить все изменения в правилах, а затем начать подавать заявки на обслуживание боёв. «Я вернусь к судейству как можно скорее. Может быть, не в UFC, но, возможно, в Bellator, PFL или другие промоушены. Всё будет зависеть от решения атлетических комиссий, которые примут меня обратно, выдадут лицензию и начнут назначать меня на поединки», – сказал Ямасаки.
Первая лига, которую назвал рефери, – Bellator. По всей видимости, этот вариант у него в приоритете. И если у Ямасаки всё пойдёт по плану, то Дана Уайт может разозлиться ещё больше, если узнает, что теперь этот ненавистный ему судья будет работать и «делать свои тупые жесты в виде сердечек» под эгидой конкурирующего промоушена.
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