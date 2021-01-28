«Не хочу больше видеть, как он судит!» В ММА возвращается самый кровожадный рефери

Известный рефери Марио Ямасаки объявил, что в этом году планирует вернуться в ММА. По его словам, пока он ждёт окончания пандемии, а затем хочет снова начать работать в октагоне. Последний раз он обслуживал поединок в UFC три года назад – 3 февраля 2018 года.

«Судья, я же победила!» Бойцу пришлось добивать уже нокаутированную соперницу. Видео Хёрб Дин хотел остановить бой, но почему-то отправил Рибас и Родригес драться дальше.

Тот случай ММА-общественность обсуждала очень долго. В поединке между Валентиной Шевченко и Присциллой Качоэйрой Ямасаки раскритиковали за бездействие – многие считали, что остановить бой следовало гораздо раньше. Шевченко нанесла дебютантке промоушена 230 ударов, а та в ответ – всего 3. Пуля едва не сделала из соперницы отбивную – кровь заливала лицо Качоэйры уже в первом раунде. Кажется, даже сама Шевченко в итоге сжалилась над оппоненткой, видя, что рефери не планирует её останавливать, и в итоге задушила Присциллу со спины.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

После турнира Дана Уайт не стал сдерживать эмоций относительно работы Ямасаки в этом поединке. «Я думаю, он отвратителен, и не хочу больше видеть, как он судит!» – в сердцах произнёс президент UFC. Сам рефери заявил, что Качоэйра была в состоянии отвечать на его команды, и он «позволил ей быть воином и продолжать сражаться». К тому же, если она бы не хотела драться дальше, она могла бы постучать или её угловые могли выбросить полотенце.

«Она не постучала, в том-то и дело. Реальность такова, что большинство бойцов не хотят стучать. Он считает, что дал ей возможность быть воином. Нет. Ты – придурок, и ты здесь для того, чтобы защищать её от самой себя», – ответил на это Дана. «Он меня бесит. Он абсолютно ничего не понимает в работе рефери. И я обещаю, что вы его никогда больше не увидите». Решение Уайта было окончательным. Ямасаки был уволен из UFC со скандалом.

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Опытному рефери, возможно, могли бы дать шанс, если бы этот случай был первым. Но, к сожалению, подобные ситуации уже возникали в ходе поединков, которые судил Ямасаки. Так было, например, в бою Деррика Льюиса и Тревиса Брауна в 2017 году. Тогда рефери сам признался, что «допустил два лишних удара». По его словам, тяжеловесы всегда реагируют медленнее, и он хотел дать Брауну возможность восстановиться. Однако годом ранее он повёл себя аналогично в поединке между совсем не тяжами Коди Гарбрандтом и Аугусто Мендесом. Сам Гарбрандт увидел, что соперник в нокауте, но Ямасаки требовал ещё нескольких ударов.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно псмотреть на официальном YouTube-канале UFC.

Были и обратные случаи. Так, в 2017 году рефери критиковали за то, что он слишком рано остановил бой между Робертом Уиттакером и Роналдо Жакаре Соузой. Многие специалисты посчитали, что Жакаре пытался защищаться от ударов Уиттакера. В том же году случился скандал после поединка с участием Кевина Ли и Майкла Кьесы. Последний попался на удушающий и, по мнению Ямасаки, уснул. Рефери решил остановить бой, и Кьеса тут же вскочил на ноги, демонстрируя, что он в полном порядке. «У меня чёрный пояс пятой степени по джиу-джитсу, и я уверен, что он уже уснул на момент остановки», – стоял на своём Ямасаки.

В ближайшее время рефери планирует записаться на курсы судейства Атлетической комиссии штата Калифорния, чтобы изучить все изменения в правилах, а затем начать подавать заявки на обслуживание боёв. «Я вернусь к судейству как можно скорее. Может быть, не в UFC, но, возможно, в Bellator, PFL или другие промоушены. Всё будет зависеть от решения атлетических комиссий, которые примут меня обратно, выдадут лицензию и начнут назначать меня на поединки», – сказал Ямасаки.

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Первая лига, которую назвал рефери, – Bellator. По всей видимости, этот вариант у него в приоритете. И если у Ямасаки всё пойдёт по плану, то Дана Уайт может разозлиться ещё больше, если узнает, что теперь этот ненавистный ему судья будет работать и «делать свои тупые жесты в виде сердечек» под эгидой конкурирующего промоушена.