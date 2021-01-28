Гэтжи пригрозил уйти из UFC, если Конору дадут бой с Порье. Джастин что-то знает?

Недели не прошло после невероятного турнира UFC 257, в котором Конор Макгрегор нокаутом сенсационно проиграл Дастину Порье. В соглавном же поединке новобранец лиги экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер в первом же раунде разобрался с Дэном Хукером. По итогам ивента Бриллиант переместился на первую строчку в рейтинге лёгкого дивизиона, а Печально известный рухнул на шестую позицию.



В топ-5 лучших бойцов дивизиона входят Джастин Гэтжи (2-е место), Чарльз Оливейра (3), Чендлер, взлетевший разом на четвёртую позицию, а замыкает пятёрку Тони Фергюсон, потерпевший в 2020 году два тяжёлых поражения. И уже на послематчевой пресс-конференции пошли разговоры о том, чтобы провести третий бой между Дастином и Конором.

Сам Порье тактично уклонялся от ответа на вопрос о том, хочет ли он трилогию. «Я хочу отдохнуть и подумать», — ответил творец главной сенсации. Сам Хабиб дал понять, что ему совершенно не интересен этот дивизион при данных раскладах. Точнее, бой с кем-то из действующих бойцов. По логике вещей, именно Бриллиант должен драться за пояс в следующем своём поединке, и Дана Уайт не решится нарушить данное им слово.



Но на всё той же пресс-конференции в воскресенье утром Порье дал понять, что ему не интересен самый опасный боец дивизиона – Оливейра. Также он не хочет давать быстрый шанс Чендлеру, который провёл в лиге лишь один бой. По сути, Дастин имеет право диктовать условия и рассчитывать на максимальную выгоду от следующего поединка. Тут и чемпионские шансы, тут и финансовый вопрос. Переговоры будут сложными, а конкуренты начинают откровенно нервничать.



К тому, что Тони Фергюсон регулярно устраивает в «Твиттере» вечерние концерты по заявкам, все уже давно привыкли и не реагируют на это сколь-нибудь серьёзно. Оливейра – парень скромный, спорить с Даной ему пока по статусу не положено, оттого он спокойно примет того оппонента, которого даст лига. Его титульный шанс – через один бой. И что же у нас остаётся? Стареющий Тони и Джастин, у которого не закрыто поражение от Хабиба. Гэтжи, к слову, Порье уже проигрывал.



И это самая большая проблема для него. Спокойный по своей сути парень, понимая свою незавидную участь в лёгком дивизионе, накануне устроил демарш. Хайлайт обрушился с оскорблениями на Конора Макгрегора, совершенно не стесняясь в выражениях. Кроме того, он выдвинул ультиматум президенту UFC.



«Если руководство UFC выйдет и скажет, что хочет дать Конору титульный шанс, реванш с Порье, то они чёртовы идиоты. С ним постоянно обращаются по-особому, но он не воспользовался своей возможностью. Бой с Порье сделали под него, чтобы он победил. Сейчас же Конор не борется за пояс. Если он получит титульный бой, я подумаю о том, чтобы никогда не выступать в UFC. Это был бы абсурд.



Представьте себе, он сидит на шестой строчке рейтинга, он выиграл один бой в лёгком весе за всю свою карьеру. Да, я хочу драться с ним и побить его. Но он никогда в жизни не согласится. Ему вон Дастин отбил ноги, а я бью лоукики лучше всех в UFC. Я рад, что Порье здорово сделал свою работу и отправил Конора в нокаут. Люблю смотреть, как балаболы так улетают. Конор — кусок дерьма. Здорово, что его опрокинули», — рассказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Самым логичным вариантом было бы поставить Гэтжи против Конора. По сути, Джастин прав. Конор после победы над Альваресом в 2016 году провёл лишь три поединка: в двух проиграл, победил лишь ветерана Серроне. Вот только попутно ветерана Ковбоя отлупили Гэтжи, Фергюсон и Петтис. В том же интервью Джастин выразил готовность драться с Чендлером, Оливейрой и Диазом.



Кстати, ведь именно Гэтжи спас дивизион в 2020 году, устроив шоу 10 мая, а затем позволив красиво уйти Хабибу 25 октября. По словам Джастина, он был готов выйти в октагон на «Бойцовском острове» в январе. Но предложение о бое поступило слишком поздно. Тогда у него был бы шанс закрыть поражение и стать первым претендентом на титульник. В любом случае, скучно в этом дивизионе не будет. Даже без Нурмагомедова, который всегда успеет вернуться, чтобы сорвать куш.