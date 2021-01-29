Три ап-кика за три секунды. Боец сам напросился на нокаут. Видео

Новый год для Bellator ещё не начался. Пауза немного затянулась, и болельщики явно изголодались по ярким поединкам и нокаутам в одной из лучших лиг мира. Но в условиях такого перерыва можно немного перевести дух и вспомнить о впечатляющих событиях прошлых лет. Одно из них состоялось в 2019 году. Тогда промоушен провёл крупный турнир в Бирмингеме (Великобритания), в ходе которого состоялось 18 поединков. В соглавном событии шоу тогда выступили средневесы Фабиан Эдвардс и Фалько Нето.

Снёс соперника коленом и начал его передразнивать. Веном разозлил даже судью. Видео Майкла Пейджа многие недолюбливают из-за скверного характера. Но дерётся MVP отменно.

Британец выходил в клетку с безупречным профессиональным рекордом – 6-0, при этом две победы он успел добыть непосредственно в Bellator. Что касается португальца, то Нето имел гораздо больший опыт в ММА, но его послужной список был далеко не идеальным – 11-9. В Bellator же он бился и вовсе первый раз, так что для него это был своеобразный момент истины. Желая доказать свою профпригодность на таком уровне, Нето начал активно, прессингуя и пробивая лоу-кики. После он пытался перевести соперника в партер, и через какое-то время ему удалось это сделать. В целом бой смотрелся достаточно равным. Вернувшись в стойку, Эдвардс потряс соперника неплохими ударами. Тогда Нето снова начал опираться на свою борьбу. Схватка перешла в партер во второй раз.

Видео можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

Но вместо затяжной борьбы зрители увидели неожиданную развязку. Высвободив одну ногу, Эдвардс умудрился пробить ап-кик в подбородок сопернику, который только-только немного приподнялся. Португалец, вместо того чтобы сгруппироваться и позволить сопернику встать, упёрся рогом и, пытаясь помешать Фабиану подняться, снова пошёл вперёд и опять нарвался на ап-кик, через секунду Нето снова пропустил этот удар и уже едва стоял. Эдвардс же наконец поднялся и добил раскачивающегося из стороны в сторону соперника двумя точными левыми. Шикарный нокаут, который до сих пор входит во всевозможные подборки от Bellator. По сути, Нето своим упорством сам нарвался на нокаут. Отступи он после первого пропущенного удара, всё могло обернуться иначе. К слову, об упорстве: уже практически падая, португалец пытался достать оппонента размашистым боковым. Так что, возможно, мастерства Нето и не хватало, но вот в характере и морально-волевых качествах ему не откажешь.

Прилетело, откуда не ждал. Бойца пришлось спасать уже через девять секунд. Видео Новичок Bellator не знал, что тут могут бить не только руками. Первый бой в лиге стал для него и последним.

После той победы Эдвардс провёл в 2019 году ещё два успешных боя, продлив серию побед до 9 встреч. Ноль в графе поражений британца исчез уже в 2020 году, когда он на шоу в Милане проиграл раздельным решением судей Костелло ван Стинису. Как бы то ни было, перспективы в Bellator у него ещё есть. Что касается нокаутированного Нето, больше он в американском промоушене не выступал. После осечки в Бирмингеме португалец, опять-таки нокаутом, проиграл в лиге Rizin в Японии. С тех пор 35-летний спортсмен в клетке не появлялся.