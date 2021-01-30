Объявили гонорары Фьюри и Джошуа. Хабибу такие деньги и не снились

Энтони и Тайсон получат по $137 миллионов каждому. Звёздам UFC такие деньги и за карьеру не заработать.

«Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог.»

Жалкое положение, в котором ныне пребывает бокс, весьма напоминает онегинского дядюшку. Времена триллеров в Маниле и грохотов в джунглях, а также более близкие нам хронологически лучшие года Железного Майка и Роя Джонса, молодым зрителям, наверное, кажутся мифологической эпохой, чем-то сродни Илиаде и подвигам Геракла. Когда положение в спорте определяется победой сильнейшего над сильнейшим, когда бойцы высшего эшелона не уклоняются от встречи с сильными претендентами, но выходят на ринг с открытым забралом, и не ждут, когда сильный соперник состарится и станет более легкой добычей — да это анахронизм какой-то!

Исторический бой супертяжей Джошуа – Фьюри. У Поветкина есть шанс отнять у них всё! Трилогия Канело с GGG и долгожданный бой Бетербиева с Биволом должны сделать 2021 год незабываемым.

Эгоистический подход, нежелание считаться с болельщиками, всё более деградируящая зрелищность, необходимость бросать в бой «звёзд YouTube» и убеленных сединами старцев — поневоле подумаешь, как пушкинский герой, «Когда же черт возьмет тебя!»

Хабиб готов нарушить данное им слово. И это озолотит президента UFC Дана Уайт – величайший дипломат и переговорщик. Он может сорвать главный куш в истории ММА.

В то же самое время, имеется зрелищный, дерзкий, стремительно прогрессирующий конкурент. Сейчас имена чемпионов и контендеров UFC и Bellator уже более на слуху, чем боксёрские. Если учесть, за какой короткий срок смешанные единоборства прошли путь от маргинального и эпатажного шоу до всемирно признанного спорта (несколько поколений в спортивном смысле слова и одно-два в человеческом), нельзя не впечатлиться.

И ведь они действуют по схожему принципу. В отличии от других спортивных лиг мира, ворочающих миллиардами (НБА, НФЛ, НХЛ), спортсмены в боевых видах спорта являются не подписанными по контракту и состоящими в профсоюзе сотрудниками данных лиг, а своего рода постоянными свободными агентами, чьи встречи на ринге/в клетке организуют третьи стороны. В ММА это промоутерские организации, в боксе — когорта промоутеров, которая «Свершая брачные дела-Столичной сводницей была.»

Хабиб ещё вернётся! Заявление о завершении карьеры – гениальный ход UFC? Орёл должен выиграть свой 30-й бой и позволить всем заработать баснословные деньги.

Но для нас, бывалых марксистов, экономический вопрос является краеугольным. И здесь мы наблюдаем, казалось бы, вопиющее несоответствие. Давайте сравним доходы (в долларах США) пяти самых успешных бойцов в ММА и боксе за 2019-й год (как последний «нормальный,» на данный момент):

ММА:

Хабиб Нурмагомедов: $6,090,000

Алистар Оверим: $1,730,000

Дональд Серроне: $1,300,000

Андерсон Силва: $1,290,000

Макс Холлоуэй: $1,220,000

Бокс:

Канело Альварес: $94 миллиона

Энтони Джошуа: $55 миллионов

Деонтей Уайлдер: $30.5 миллионов

Мэнни Пакьяо: $26 миллионов

Геннадий Головкин: $25.5 миллионов

Как говорится на языке Адама Смита, «money talks.» Зарплаты элитных боксёров и бойцов ММА (в «низах» обоих видов спорта — свои нюансы) проживают чуть ли не в разных галактиках. Недавно, Хабиб Нурмагомедов потряс бойцовский мир, назвав астрономическую сумму в $100 миллионов как плату за своё возвращение в октагон. Вчера же, без особого ажиотажа, были обнародованы гонорары Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри за их грядущий бой: 100 миллионов каждому. Правда, не долларов США, а фунтов стерлингов — что равняется $137 миллиону на брата. Публику, конечно, впечатлило, но не сразило наповал.

Звёздам ММА остается лишь нервно курить в сторонке и думать — шоб я так жил! Российский боец является небитым абсолютным чемпионом и живой легендой своего спорта. Не хотим обижать товарищей из солнечного Альбиона, но вряд ли Джошуа и Фьюри возглавят список легенд бокса, при всей их популярности на данный момент.

Макгрегор заработает $ 5 млн, а Порье — $ 1 млн. Продажи трасляций идут на рекорд! Максимальная успешность поединка Конора и Дастина должна сломить сопротивление Хабиба. Это последняя ставка Даны Уайта.

Рынок и шоу-бизнес, конечно — субстанции, живущие по своим правилам, не всегда совпадающими с логикой и справедливостью. При всём своём тотальном доминировании, Нурмагомедов, скорее всего, войдет в словари будущего как «Небитый чемпион легковесового дивизиона, выступавший в Эпоху Конора Макгрегора.» Хабиб является абсолютным чемпионом своего дивизиона и возглавляет рейтинг бойцов вне весовых категорий, ирландец же опустился на 6-е и 15-е места в этих рейтингах. Но именно он является самым высокооплачиваемым бойцом в мире смешанных единоборств и визитной карточкой спорта. И тем не менее, для получения гонорара, сопоставимого с боксёрским, ему пришлось участвовать во фрик-шоу под названием «бой с Мейвезером.»

Так что бокс, по своему положению, напоминает постоянно загнивающий Запад. Загнивает, загнивает, да никак не загниёт. Конечно, за него играет вековая раскрученность. Смешанные единоборства едва-едва прошли процесс становления, а бокс функционирует по правилам, близким к регламенту маркиза Куинсберри, с 1867-года. За этот срок бокс прочно вошёл в мировую культуру, будучи воспет литературой и театром, живописью и кинематографом. ММА до подобного культурного багажа ещё очень далеко.

Сколько заработают Тайсон и Джонс? Тест на знание этого невероятного боя Проверьте, насколько хорошо вы знаете подробности поединка двух легенд мирового бокса.

Множество промоутеров и организаций, не идя на пользу боксу, очень полезны самим элитным боксёрам. Можно выбирать, когда и с кем биться, можно стричь гонорары со спонсоров по желанию. Бойцы ММА находятся в менее выигрышном положении, по сути имея худшее от обоих миров, так как их промоушены имеют над ними все права, которыми обладают спортивные лиги, не имея при этом никаких обязанностей.

Возможно, по мере дальнейшего развития смешанных единоборств и их растущей популярности в мир, адепты ММА сравняются заработком с боксёрами, а то и превзойдут их. Но пока-«кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки.»