«Будет возможность, закончу бой в первом раунде». Волков не намерен давать шансов Овериму

Российский тяжеловес Александр Волков будет драться со своим соседом по рейтингу Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184, который пройдёт 7 февраля. После досрочной победы над Уолтом Харрисом в октябре прошлого года Драго вернулся в титульную гонку и намерен доказать всем, что дальше он будет двигаться только вперёд. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Александр рассказал о своих успехах в борьбе и о том, почему он не хочет готовиться к поединкам в других командах, а также оценил шансы Джона Джонса в тяжёлом дивизионе.

— Вас видят фаворитом в бою против Алистара Оверима, хотя в то же время многие эксперты признают, что Алистар по-прежнему очень опасен, да и он сам говорит, что находится в лучшей форме. Насколько, по-вашему, действительно опасен Алистар Оверим? И как вы думаете, на чём он сделает акцент в этом бою?

— Он действительно сейчас находится в хорошей форме, можно сказать, перезагрузил карьеру. Но здесь дело, скорее, не в форме, а в том, что он пересмотрел свою тактику, стал вести бой более разумно, поднакопил к 40 годам бойцовского интеллекта и ведёт поединки более грамотно. И это доставляет соперникам сложности в бою, потому что они привыкли видеть его другим, и это в том числе позволяет Алистару экономить силы и использовать свои максимально сильные стороны. В этом плане я бы сказал, что он не то чтобы в своей самой лучшей форме, но в максимально зрелой форме. Как боец он сейчас максимально сфокусирован на поединках и максимально правильно выстраивает тактику на бой.

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— Вы считаете, с ним нужно действовать резко и внезапно или так же, как он, осторожничать, выстраивать тактику?

— Как принято в моём лагере, традиционно мы стараемся рассматривать оппонента целиком и разбирать его тактические и стратегические ошибки в бою, строить и писать план под себя, чтобы отталкиваться от своих сильных качеств. Поэтому, конечно, у нас есть предположения, что будет в поединке со мной делать Оверим, и мы от этого, соответственно, выстроили план и предусмотрели несколько вариантов развития боя. Резко это будет или планомерно, покажет поединок.



— То есть, будете смотреть по ситуации.

— Скорее всего, да. Если будет возможность закончить бой досрочно в первом раунде, конечно, я буду это стараться использовать. Но в целом нужно быть аккуратным, но и не настолько, чтобы давать оппоненту работать. Конечно, я постараюсь работать первым номером, доминировать, а насколько это у меня получится – посмотрим уже в бою.



— К поединку с Уолтом Харрисом вы прибавили в массе. В какой физической форме подходите к этому бою и сколько составит ваш вес?

— Скорее всего, так же. Я буду в лимите тяжелой весовой категории, 120 килограммов. Форма хорошая, мы достаточно много последние несколько лет работаем над силой, и потихоньку эти тренировки дают плоды, сила увеличивается, набирается вес. Также стараемся уделять много времени выносливости, работе на кардио, которой тоже стало намного больше. Раньше я больше времени уделял тактико-техническим тренировкам, больше боролся, спарринговал, боксировал, а сейчас часть тренировок ушла на физическую подготовку, и это дало свои плоды. Поэтому форма сейчас отличная.

— Сейчас, с большей массой, вы себя лучше ощущаете?

— Если становишься сильнее, то, естественно, становится легче драться со своими оппонентами. Но всё это в рамках тренировок, потому что в боях мы можем проявить себя лишь раз в несколько месяцев. А на тренировках – да, я себя чувствую намного лучше, мне комфортнее. Как это проявится в бою, мы посмотрим 6 февраля.



— У представителей остальных весовых категорий есть при подготовке к бою один существенный большой минус — весогонка. В этом плане тяжи, наверное, самые счастливые люди в единоборствах.

— Ну почему, у нас тоже бывает весогонка, ведь есть лимит – 120 килограммов. И я сейчас вешу немножко больше. Конечно, мне не нужно, как многим ребятам, гонять по 10 килограммов, но немножко умерить за день или два до взвешивания свои аппетиты мне придётся (смеётся). Для меня всегда, конечно, было преимуществом, что можно питаться, как хочешь.

Тем не менее, питание тоже должно быть сбалансированным, потому что от количества и качества того, что ты съедаешь, зависит то, насколько хорошо ты сможешь тренироваться и потом восстановиться. Поэтому очень важно следить и за качеством питания, получать достаточное количество витаминов, различных микроэлементов, белка и углеводов, которые дают энергию для тренировок. С одной стороны, можно есть всё, с другой – нужно придерживаться более правильного питания.



— В этом плане вы легко контролируете себя?

— В целом – да. Я не могу сказать, что я большой любитель какой-то вредной пищи, поэтому с этим проблем, к счастью, нет.



— После поражения от Кёртиса Блэйдса было много критики в ваш адрес от соотечественников. И многие бойцы из России не раз говорили о том, что россияне болеть не умеют. Вы согласны с этим?

— Сейчас, скорее всего, мир Интернета просто такой, что проще написать какие-то слова хейта, чем слова поддержки – это всегда привлекает больше внимания. Поэтому людям проще так выражать свои эмоции, чем в сложные моменты поддержать. Я очень давно выступаю, и в целом подобная критика присутствовала всю мою карьеру как после поражений, так и после побед. Я сталкиваюсь с тем, что не все уверены в моём будущем успехе, но главное, чтобы в этом был уверен я, а не кто-то другой.



У меня есть ощущение, что я двигаюсь в правильном направлении, я чувствую, что расту относительно себя прежнего. Это для меня главное, в этом и заключается смысл единоборств. Вызовы тоже становятся всё крупнее, с каждым боем соперники всё тяжелее, мы стараемся идти к вершине. Победы и поражения – это часть спорта. Но главное – это ощущение того, что лично ты идёшь в правильном направлении.

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— Камил Гаджиев как-то летом сказал, что вам не хватит борцовской техники, чтобы стать чемпионом. Как вы относитесь к подобным мнениям?

— Со стороны всегда виднее (смеётся). Во-первых, на самом деле я достаточно много борюсь, и борьба занимает большую часть моих тренировок, просто это не настолько очевидно для многих. Но люди, которые разбираются в некоторых нюансах, видят, что рост в борьбе и какие-то успехи у меня есть. Естественно, борьба является одним из ключевых элементов успеха в октагоне. И я понимаю, что её нужно тренировать. Просто не всё сразу получается показать. В любом случае я предпочитаю ударную технику, и для того, чтобы показать свою борьбу, мне нужно выстроить соответствующий план на бой. Но, так как я привык решать вопрос кулаками и ударами, мне это больше нравится, возможно, из-за моего психотипа. Но борьбу я применяю в основном в качестве защиты, редко атакую. Тем не менее, работаю над ней много.



— Многие ребята сейчас ездят готовиться в Дагестан. Нет ли мыслей провести сборы в Махачкале, если на следующий бой дадут кого-то по типу Блэйдса?

— Пока нет. К счастью или к сожалению, такого оппонента, как Блэйдс, в топе нашего дивизиона нет. Но к поединку с Блэйдсом у меня не было возможности нормально подготовиться. Я уже много раз говорил, что на момент подготовки в Москве действовали самые строгие карантинные меры. Сложно было даже просто передвигаться по городу, потому что были QR-коды и прочие подобные вещи, не говоря уже о том, чтобы тренироваться в зале. У меня не было возможности с кем-то бороться, я тренировался исключительно в московской квартире.

Именно поэтому так всё и получилось. Не хватило каких-то борцовских нюансов. Но в целом я чувствовал себя с ним достаточно комфортно, даже при той подготовке, которую можно было провести нашими силами в Москве, у меня всё получалось. Плюс у нас достаточно сильная команда по бразильскому джиу-джитсу в Москве – команда «Стрела», которая занимает большинство призовых мест на российских турнирах по джиу-джитсу и грэпплингу. Поэтому хватает людей, которые хорошо борются и с которыми можно поработать.

— Вы готовитесь к поединкам всегда в одной команде и не экспериментируете с этим?

— Как я уже говорил, я достаточно давно выступаю. Моя любительская карьера длилась более 10 лет. В целом я уже выступаю более 20 лет и за всё это время я видел много разных команд, много где тренировался, много с кем боролся и боксировал. Поэтому у меня уже есть к этому времени представление о том, как должны быть сформированы мой тренировочный лагерь, моя подготовка. И сейчас это всё возможно сделать только в рамках моей команды. Поэтому необходимости где-то ещё тренироваться у меня нет.



— Насколько для вас важны реванши? Есть принципиальное ощущение, что надо ещё раз встретиться с соперником, которому проиграл?

— Реванши для меня не важны. Меня самого удивляет, что для меня это не важно. Я принимаю то, что могу проиграть оппоненту, но это подталкивает меня к дальнейшему росту. В основном, когда после этого я чувствую, что вырос или стал лучше, то желания взять реванш уже нет. Потому что хочется идти дальше, вперёд. Для меня реванш, особенно с оппонентами, которые оказываются ниже в рейтинге, кажется шагом назад. Сейчас – да, ребята, которым я проиграл в UFC, пока ещё находятся на тех же позициях, поэтому эти поединки имеют смысл, но не в качестве реванша, а в качестве боёв, которые меня продвинут к титульному поединку.



— У вас в тяжелом весе появился ещё один интересный и непростой парень – Джон Джонс. Как вы думаете, каковы его шансы в этом дивизионе?

— Пока не знаю. Выглядит так, что его ждёт успех, но как будет на самом деле, мы не знаем. Потому что, например, Александр Густафcсон, который стартанул в тяжёлом весе и который был сильным оппонентом Джонса, проявил себя не очень хорошо и проиграл за несколько минут Фабрисио Вердуму, который в последнее время показывал не особо успешные поединки. Как себя покажет Джонс, увидим только непосредственно в бою.



— Было объявлено, что Джонс подерётся с победителем реванша Миочич – Нганну. Как вы считаете, справедливо ли сразу давать Джонсу титульный бой?

— Учитывая его медийность, историю и то, сколько внимания он привлечёт к поединку – справедливо, потому что это принесёт UFC прибыль, тут всё очень просто. А вот с точки зрения спорта, конечно, нет. Он должен пройти все этапы становления тяжеловеса – от самых низких позиций. Но он уже боец известный, который себя проявил в огромном количестве поединков, с огромной серией побед и защит чемпионского пояса. Поэтому я думаю, что в целом это справедливо.



— Вы следите за успехами других ребят в UFC из России?

— Слежу, но только отчасти. Актуальную информацию я не отслеживаю, не знаю, кто на каком месте находится. Но, если какие-то бои попадаются с участием наших, мне, конечно, интересно посмотреть, как они выступили, какие успехи у нашей страны. В принципе я не могу сказать, что являюсь ярым болельщиком – не особо смотрю поединки. Но если есть интересные ребята – конечно, да.

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— Скоро также будет драться наш соотечественник Пётр Ян. Каков ваш прогноз на бой?

— Пётр Ян сейчас на хорошем подъёме, как эмоциональном, так и физическом, поэтому похоже, что он победит. По крайней мере, кажется так, что сейчас победить его кому-то из его дивизиона будет сложновато. Тем более, что сейчас он взялся за подготовку достаточно серьёзно, переехал в США. Насколько я знаю, ранее он много в США не тренировался. Это тоже пойдёт ему на пользу, и все нюансы подготовки в Америке ему сыграют на руку. Думаю, в следующем бою он станет ещё лучше.



— Не могу не спросить: смотрели ли бой Макгрегора и Порье и какие впечатления оставил бой и результат?

— Поединок я, честно говоря, не посмотрел. Знаю, чем всё закончилось, посмотрел лишь концовку. Ожидал, что Конор выиграет. Не потому, что за него болел, а потому, что казалось, что действительно Конор вернулся, и такой хайп был вокруг него, что он набрал ещё более крутую форму. Но ещё до начала поединка я сказал, что единственное, что может сказаться – это его простой, так как он не выступал очень давно. И, судя по всему, это сказалось.



Вроде бы Конор попадал, доминировал и делал неплохие атаки, но одна удачная атака его оппонента – и он растерялся и не сумел предпринять правильные действия, чтобы от неё защититься. Хотя не могу сказать, что атака была какая-то суперопасная, которой нельзя было избежать. Он, по большому счёту, просто оказался спиной у сетки, не смог оттуда выйти и там напропускал ударов. Но интересно будет посмотреть его в будущем, как он себя проявит после поражения.



— Есть ещё такое мнение, что он всего добился, у него много денег и из-за этого нет настоящей мотивации.

— Такое тоже не исключено, и это, к сожалению, преследует всех бойцов. Но здесь даже не столько вопрос денег, сколько вопрос, насколько ты устаёшь от всего этого напряжения, поскольку это большая ответственность. Ты должен настраиваться, выходить, на весь мир давать интервью, а в его случае ещё и постоянно бросать вызовы, быть в напряжении, общаясь со своими соперниками. Всегда поддерживать этот образ, конечно, тоже устаёшь. Это просто часть его жизни, ему это подходит, и он с этим нормально живёт. Но всё равно это забирает силы. Здесь вопрос не в том, что он всего достиг, а в том, что это может стать его работой. А когда любимое дело становится работой, это уже не приносит столько радости, и ты от этой работы начинаешь уставать.

— А у вас такого не бывает?

— Иногда бывает, потому что я достаточно много занимаюсь спортом и всё повидал, и часто возникает апатия к тренировкам. Не могу сказать, что это носит какой-то постоянный характер и я об этом много думаю. В последнее время, пожалуй, нет. Но, когда появляются некоторые застои, в тренировочном процессе ничего не меняется и всё становится слишком однообразным, такие мысли возникают. Но, к счастью, я нашёл стимул для развития, стал набирать хорошую физическую форму и вижу, что это помогает мне себя реализовывать в боях ещё лучше. Это всё меня мотивирует, чтобы проявить себя, выиграть последующие поединки и стать чемпионом. Всё-таки мне ещё предстоит стать чемпионом UFC, поэтому работаю над этим.