Главный бой в карьере Волкова! Драго будет сражаться с легендой ММА. LIVE!

В ночь на 7 февраля 2021 года мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке встретятся пятый номер рейтинга тяжёлого дивизиона нидерландец Алистар Оверим и российский боец Александр Волков (шестой в рейтинге). 40-летний Разрушитель идёт на серии из двух побед и уверяет, что находится в идеальной форме. Драго же чередует в последних поединках победы с поражениями. Положение в тяжёлом дивизионе сейчас такое, что две победы кряду могут дать шанс на титульный бой.
В андеркарде будет драться ещё один россиянин — Тимур Валиев. Его соперником станет 32-летний американец Хулио Арсе. «Чемпионат» в подробностях расскажет обо всех главных событиях вокруг турнира.
Во сколько начнется бой Оверим — Волков?
Главный бой турнира UFC Fight Night 184 начнётся не ранее 08:00 по московскому времени. Основной кард турнира включает в себя 5 боёв и стартует в 06:00 мск.
Оверим: Волков хорош во всём
40-летний Оверим провёл в ММА 65 поединков, в которых одержал 47 побед. К российскому бойцу Разрушитель относится с уважением и высоко оценивает навыки Александра.
«Волков хорош во всём. У него поставлены удары как ногами, так и руками, у него есть защита в партере, у него есть и борьба. Я считаю, что он опасен везде. У него есть досягаемость, так что это будет интересная битва. Но чувствую, что готов к ней. Мы провели хорошую работу в лагере. Это будет хороший бой», — цитирует Оверима MMAJunkie.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Оверим — Волков?
Прелимы
Трансляция прелимов турнира UFC Fight Night 184: Оверим — Волков начнётся в ночь с субботы на воскресенье (с 6 на 7 февраля) в 01:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass: https://ufcfightpass.com.
Основной кард
Трансляция главного карда начнётся в 04:00 по Московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Кроме того, следить за поединком Алистара Оверима и Александра Волкова можно будет на телеканале «РЕН ТВ». Трансляция начнётся в 05:00 мск.
Александр Волков — о бое с Алистаром Оверимом, эксклюзив
В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Александр Волков рассказал о своих успехах в борьбе и о том, почему он не хочет готовиться к поединкам в других командах, а также оценил шансы Джона Джонса в тяжёлом дивизионе.
Полный кард турнира UFC Fight Night 184: Оверим — Волков
Основной кард
- Алистар Оверим – Александр Волков
- Кори Сэндхаген – Фрэнки Эдгар
- Марион Рено – Мэйси Чиассон
- Александр Пантожа – Манель Кейпе
- Коди Стэменн – Андре Эвелл
- Диего Феррейра — Бенэил Дариуш
Прелимы
- Майк Джонсон – Клэй Гуида
- Майк Родригес – Данило Маркес
- Хулио Арсе – Тимур Валиев
- Молли Маккэн – Лара Прокопио
- Сеунгву Чой – Юссеф Залал
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