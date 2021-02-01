Главный бой в карьере Волкова! Драго будет сражаться с легендой ММА. LIVE!

Александр как никогда близок к титульному шансу. Все подробности поединка российского богатыря — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 7 февраля 2021 года мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке встретятся пятый номер рейтинга тяжёлого дивизиона нидерландец Алистар Оверим и российский боец Александр Волков (шестой в рейтинге). 40-летний Разрушитель идёт на серии из двух побед и уверяет, что находится в идеальной форме. Драго же чередует в последних поединках победы с поражениями. Положение в тяжёлом дивизионе сейчас такое, что две победы кряду могут дать шанс на титульный бой.

«Будет возможность, закончу бой в первом раунде». Волков не намерен давать шансы Овериму Александр раскрыл секрет успеха Разрушителя. Теперь его задача – выбить оппонента из гонки за поясом.

В андеркарде будет драться ещё один россиянин — Тимур Валиев. Его соперником станет 32-летний американец Хулио Арсе. «Чемпионат» в подробностях расскажет обо всех главных событиях вокруг турнира.