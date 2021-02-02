«Выбросил геймплан в окно». Боец так обрадовался удачной атаке, что нарвался на нокаут

Клозе после поражения от Дариуша так и не вернулся в октагон.

6 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 18. Очевидно, что внимание российских болельщиков единоборств в первую очередь будет приковано к поединку Александра Волкова с Алистаром Оверимом. Но помимо боя Драго на турнире будет и много другого интересного. Так, основной кард шоу откроет противостояние легковесов Карлоса Диего Феррейры с Бенейлом Дариушем. О значимости этой встречи говорят последние результаты спортсменов.

Победная серия бразильца состоит из шести встреч. В предыдущих трёх схватках он прошёл таких соперников, как Рустам Хабилов, Майрбек Тайсумов и Энтони Петтис. Что касается Дариуша, то единственный в UFC боец ассирийского происхождения одержал четыре победу кряду. При этом трижды он получал бонусы лиги за «Выступление вечера». Об одном из его ярких недавних выступлений и расскажем.

Нокаутированный боец не видел удара. Рефери рассказал Грею, что случилось. Видео Ветеран UFC Фрэнки Эдгар — специалист по выколачиванию бонусов из лиги. Его бои обязательны к просмотру.

Случилось оно в марте 2020 года. Тогда Дариуш выступил в основном карде турнира UFC 248. Его соперником был Драккар Клозе, у которого в активе были три победы кряду. Так что зрители вправе были ожидать бескомпромиссной схватки. В целом события в октагоне даже превзошли эти ожидания. В первой пятиминутке Дариуш сначала попробовал рубиться с оппонентом в стойке, а затем, осознав рискованность такой затеи, перешёл к борьбе. Клозе успешно оборонялся, но раунд отдал.

Держа в уме это обстоятельство, Драккар начал первый раунд довольно агрессивно. Началось всё с двух неприятных для Дариуша лоу-киков, а затем плотного удара справа. Ещё через несколько мгновений Клозе потряс оппонента парой жёстких правых сбоку. Казалось, что Бенейл ошеломлён, но он решил не уходить в глубокую оборону, а пошёл ва-банк, навязав сопернику размен.

Видео доступно на официальном YouTube-канале UFC. Права на видео принадлежат UFC.

В одном из эпизодов Дариуш болтанул Клозе хуком, у того подкосились ноги, и он начал отступать. Дариуш почувствовал запах победы и перешёл к активному штурму. Несколько жёстких ударов свалили Клозе на канвас, да так, что тот ещё долгое время не мог достать изо рта даже капу. Бенейл за яркий нокаут получил бонус за «Выступление вечера».

После схватки соперники разошлись друзьями. В одном из постов в «Инстаграме» Клозе выразил оппоненту уважение и признал, что после удачной атаки на старте второго раунда просто слишком в себя поверил, за что и поплатился.

«Испытываю к Бенейлу только уважение. Минувший вечер не был моим. Когда я потряс его, я слишком обрадовался и погнался за нокаутом. Я выбросил геймплан в окно. Дерьмо случается. Урок извлечён», — написал тогда Клозе.

Дариуш после того триумфа провёл ещё один поединок и снова победил. В предстоящие выходные он может одержать уже пятую кряду викторию. Посмотрим, удастся ли ему это сделать. Успех почти гарантированно даст ему возможность прорваться в топ-10 лёгкого веса. Так что на кону стоит немало. Ждём от Бенейла очередного яркого шоу.