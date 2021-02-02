«Дастин уже чемпион!» Владелец American Top Team объясняет успех Порье в UFC

Совсем недавно Дастин Порье омрачил возвращение Конора Макгрегора на UFC 257 и справедливо собирает похвалу со всего мира. Теперь американец главный претендент на титул Хабиба Нумагомедова, который не торопится объявлять о своём возвращении. За неделю уже кто только не высказывал своего желания подраться с Дастином: Чарльз Оливейра, Майкл Чендлер, да и тот же Конор, который сразу после поражения начал выпрашивать третий бой.

Порье деклассировал Макгрегора! И уничтожил мечту о бое Конора с Хабибом Нурмагомедову просто не с кем теперь драться. Он через социальные сети простился с президентом UFC.

С 2012 года Дастин переехал из родного штата Луизиана на тренировки во Флориду, в знаменитый на весь мир зал American Top Team (ATT). По словам самого американца, после поражения от Корейского Зомби ему нужен был толчок в развитии. Для достижения цели был выбран солнечный Майами. И вот с 2012 года Дастин тренируется под пристальным наблюдением Майка Брауна и братьев Силвейра. Мы связались с основателем зала Дэном Ламбертом, который оценил последний бой Порье, вспомнил ранние годы Дастина и высказал мнение, кто должен подраться с ним за пояс лёгкого веса UFC.

— Дастин попал к нам в зал, потому что дружил с другим бойцом, который у нас тренировался, — рассказывает Ламберт. — ММА — это всё-таки небольшая индустрия, многие бойцы слышат хорошие отзывы об ATT от друзей, которые здесь тренируются, и хотят приехать и проверить его.

— Какое впечатление он произвёл на других бойцов и тренеров?

— Порье очень серьёзно подходил и до сих пор подходит к тренировкам. Он не любит расслабляться в зале и хочет, чтобы партнёры относились к делу точно так же. Тренеры сразу же увидели его бойцовский потенциал. Скажу так, большой талант в сочетании с отличным кардио и сильной трудовой этикой — потрясающая комбинация для бойца!

— Можете сравнить Дастина, который пришёл в АТТ в 2012 году, и того, которого мы видим сейчас?

— Он стал гораздо более зрелым и дисциплинированным бойцом. Он по-прежнему хорошо разбивает своих соперников, но его защита и понимание клетки значительно улучшились с годами. Что касается его кардио, оно всегда было по-настоящему элитным, и думаю, что знание того, что его мощь не будет снижаться так быстро, как у соперника, сделало его немного более терпеливым в подходе к нокаутам и сабмишенам.

— Говорят, Порье был очень вспыльчивым в молодые годы…

— Дастин всё ещё вспыльчив. В нём до сих пор это сидит.

— При этом он намного спокойнее, когда рядом с ним Джоли и Ноэль?

— Да, Порье гораздо лучше, когда его семья находится рядом с ним.

— Какой бой Порье вы можете назвать лучшим в его карьере?

— Думаю, что последний бой с Конором и был его лучшим выступлением. Он показал свою зрелость и бойцовский рост. Дастин нашёл способ разнести Конора и закончить бой, при этом не вступая в перестрелку и не получая повреждений сам.

— Вы можете немного разобрать, как Порье удалось стать первым бойцом, нокаутировавшим Конора?

— Я вообще считаю, что у Дастина лучшие руки во всём ММА. На этот раз он смог смешать борьбу и удары ногами, что сделало эти руки ещё более опасными для его соперника.

— Дастин сейчас на пике карьеры?

— Я считаю, что он сейчас в лучшей версии себя, чем когда-либо.

Сенсация! Порье нокаутировал Конора. Макгрегор, и ты требовал Хабиба?! Видео Ирландец проиграл и стойку, и борьбу. На какой пояс он вообще рассчитывал?

— Если бы ему сейчас дали реванш с Хабибом, смог бы он победить непобеждённого Нурмагомедова?

— Не знаю, сможет ли кто-нибудь победить этого человека, но скажу так: Дастин Порье, сражающийся с умом, — очень и очень опасный боец.

— Дастин Порье следующий чемпион UFC для ATT? Кого вы видите сейчас как главную угрозу для него в лёгком весе?

— Боец, который ближе всего к титулу в UFC из нашего зала, конечно и очевидно, Дастин. На мой взгляд, он уже чемпион, вы только посмотрите на список бывших чемпионов, которых он так убедительно побил: Конор Макгрегор, Эдди Альварес, Джастин Гэджи, Энтони Петтис и Макс Холлоуэй. Думаю, что вторым крутым парнем в дивизионе будет Оливейра. Вот Чарльзу и Дастину стоит побороться за пояс в лёгком весе.