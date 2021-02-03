«Читаю комментарии и удивляюсь, как я ещё дерусь в UFC». Волков научился усмирять хейтеров

Уже через несколько дней в клетку на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) войдёт россиянин Александр Волков по прозвищу Драго. На турнире UFC Fight Night 184, который пройдёт в ночь на 7 февраля мск, ему предстоит сразиться с одним из самых опытных тяжеловесов лиги – Алистаром Оверимом. Поединок выявит одного из ближайших претендентов на титул чемпиона.

Главный бой в карьере Волкова! Драго будет сражаться с легендой ММА. LIVE! Александр как никогда близок к титульному шансу. Все подробности поединка российского богатыря — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

«Максимальная концентрация на предстоящем бое! Мечи и копья выкованы, осталась тонкая заточка оружия. Будем рубить и протыкать», – написал недавно в своём «инстаграме» Волков. И под этим постом уже можно найти кучу инструкций от пользователей, как именно Александру стоит рубить, протыкать и вообще жить дальше. Как верно подметили под одной из публикаций Драго: «Без подсказок с дивана не будет борьбы, без клавиатурного лагеря не будет защиты от перевода».

Со своими подписчиками Волков общается часто. Он достаточно активно отвечает им в комментариях, а иногда и адресует им целые посты. Так делает далеко не каждый боец, ведь всё это требует и времени, и железной нервной системы. И аудитория, видя, что обратная связь есть, пишет всё чаще и больше. В том числе и не самые приятные вещи.

«Будет возможность, закончу бой в первом раунде». Волков не намерен давать шансы Овериму Александр раскрыл секрет успеха Разрушителя. Теперь его задача – выбить оппонента из гонки за поясом.

Первое, за что часто критикуют пользователи соцсетей Александра, – его борьба. Волкову регулярно дают советы, как и где её можно подтянуть. Да и в целом подписчики и просто проходящие мимо не упускают возможности высказаться о навыках и кондициях бойца. Александр отвечает на такие комментарии шутками, иногда с долей язвительности.

«Иногда читаю комментарии и сам удивляюсь, как я ещё дерусь в UFC. Мало того что слабый, не борюсь, без техники бокса и не бью ногами, так ещё и боюсь всех в дивизионе. Одним словом, нет у меня шансов. Это я читаю всю свою карьеру, с самых первых дней. Но я привык доказывать делами. И как-то всё наоборот получается», – подписал один из своих постов Драго.

Особенно много критики обрушилось на Волкова после его поражения единогласным решением судей от Кёртиса Блэйдса в июне 2020 года. Некоторые комментаторы не просто сокрушались из-за проигрыша бойца, но и абсолютно не стеснялись в выражениях. И тогда Волков ответил тем же, высказавшись более серьёзно и резко. «Какого ты знаешь, что для меня лучше? Живи своей жизнью. Почему ты думаешь, что у меня в приоритете спорт? С чего я должен жить боями? Чтобы не разочаровать кого-то из болельщиков?» – сказал Александр в эфире YouTube-канала «Руки выше».

Титульный тетрис Волкова. Александр в двух шагах от чемпионского боя? Драго ближе к поясу UFC, чем вы думаете. Разбираем расклады в тяжёлом дивизионе.

Конечно, бойцы, как и прочие публичные личности, должны быть готовы к таким сценариям. Если комментарии на твоих страницах в соцсетях открыты, придётся принять, что под постами будут регулярно появляться и советы на тему подготовки к поединкам, и «экспертные мнения» о твоих навыках, и даже мнения о твоём стиле одежды или поведении. Причём фотография и пост могут вообще не иметь ничего общего ни с одной из вышеперечисленных тем. Но возможность комментировать есть, а значит, народ уже не остановить.

Безусловно, каждый комментатор хочет почувствовать свою значимость, увидеть, что он может как-то повлиять на положение дел. Если это хейтер – постараться вывести человека из равновесия. Если фанат – позаботиться о любимом бойце. Другое дело – как воспринимать все эти слова. Пожалуй, лучший вариант – делать, как делает чаще всего Волков. В таких ситуациях юмор спасает почти всегда, а если ты ещё и способен посмеяться над самим собой, это просто беспроигрышный вариант. В любом случае гораздо хуже, если тебе, как полковнику в известной песне, никто не пишет и ты вообще никому не интересен.