«Готов поставить на кон пояс и всю сумму!» Минеев уверен в себе в бою с Исмаиловым

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов провели свой первый бой в октябре 2018 года. Тогда раздельным решением судей была определена ничья. В последующие два года соперники неоднократно обменивались «любезностями» в социальных сетях. И вот наконец владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов объявил, что долгожданный поединок состоится в сентябре 2021 года.

«Чемпионат» обратился за подробностями к самому Владимиру.

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— Наверное, стоит поздравить вас с подписанием контракта. Теперь уже известно, что бой состоится. Расскажите о ваших впечатлениях, как происходила сама процедура и как вы пришли к соглашению?

— Я хотел бы сразу внести некоторую ясность по этому вопросу. Дело в том, что контракт… он не был подписан. Никакого контракта не было подписано. По крайней мере со мной никакие детали поединка не обсуждались. Понимаете, моя репутация и моё слово – они дороже любых контрактов. И они дороже денег. Поэтому люди из организации, такие как Гаджиев и Мурадов, в искренности моих намерений не сомневаются. Поэтому и говорят, что со мной проблем не должно возникнуть. В отличие от моего оппонента, которого нужно выхаживать и очень трепетно вести его к тому, чтобы он всё-таки сделал этот шаг.

— Давайте пока остановимся на договорённости. Вы довольны финансовыми условиями, которые вам предложили?

— Но по факту ведь и обсуждения финансового вопроса тоже не было.

— В принципе можно ли сказать, что поспешили с объявлением, или так нужно было поступить сейчас? Может быть, это какая-то промоутерская игра, чтобы подтолкнуть вас друг к другу?

— Давайте восстановим исторический ход событий, как это произошло. Произошла беседа Мурадова с противоположной стороной. После чего они выставили видео, на котором Амир сказал, что Исмаилов проведёт бой со мной в рамках AMC Fight Nights, и что ему это интересно. Сказали, что официально. Я думаю, что нужно спросить Мурадова, насколько официальны его слова, соответствует ли то, что он сказал в «Инстаграме» тому, что будет в действительности.

— То есть сейчас мы не можем с какой-то определённостью рассуждать, какой статус будет иметь этот бой? Ведь вы обладаете поясом и, если наконец-то придёт соглашение готовы ставить пояс на кон в этом бою?

— Как только я повесил этот пояс на своё плечо, я сразу вызвал Исмаилова. И я сразу поставил этот пояс на кон. Многие люди любят говорить, мол, у Исмаилова такая карьера, он столько всего прошёл. Объективно он молодец, умеет привлечь к себе внимание, но оппозиция… Бой с Фроловым был довольно близким, с Василевским боя не получилось. Бой с Емельяненко – это не бой. Он не является владельцем пояса. Пояс на кону удваивает ставки и усиливает интерес. При этом я ведь был даже готов на то, чтобы победитель забрал всю сумму. Я уверен в себе и поэтому говорю об этом.

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— В последние дни Исмаилов слегка вышел за рамки. Вы готовы к тому, что накал будет нарастать?

— Знаете, я Исмаилова уже давно всерьёз не воспринимаю. Куда дальше-то наращивать?



— Вы говорили, что ваша супруга весной ждёт ребёнка. У вас нет опасений, что он выйдет совсем далеко за рамки октагона, чтобы вас зацепить? Ведь вы сейчас сохраняете олимпийское спокойствие.

— Я знаю породу этих людей. Вы считаете, что этот человек будет сидеть в моём подъезде и караулить меня с молотком?

— Нет, я говорю только о трэш-токе. Сейчас он уже начинает задевать промоутеров.

— Ну, во-первых, промоутеры – это не моя супруга. Пока его можно терпеть, делая скидку на то, кто есть он. Я его слова и его самого всерьёз не воспринимаю. И у меня для этого достаточно оснований.

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— Что касается спортивной составляющей, когда вы планируете приступить к подготовке и думаете ли о том, чтобы подстроить свою подготовку под его борцовские навыки?

— Подготовку к этому бою я буду проводить в своём клубе Universal Fighters в Махачкале. У меня есть чёткое понимание, как и с кем готовиться. Ещё раз скажу, я только за, чтобы это произошло, но у меня слишком много сомнений. У меня просто нет розовых очков и иллюзий по поводу этого человека. О том, что он неоднократно нарушал данные им обещания, что он делает только так, как ему интересно и нужно, знают все, в том числе и Мурадов, и Гаджиев, и все, кто с ним работает. Поинтересуйтесь и у этих людей, он и перед ними никогда не выполнял своих обязательств. Однако они делают все, чтобы он согласился на бой. Этого, возможно, и не будет. Но это не значит, что не нужно готовиться.

— Всё может сорваться ещё до того момента, когда вы приступите к подготовке. Понятно, что лига хочет ускорить процесс, но пока он ещё находится на той же стадии.

— Лига – это люди. И у одного из них, у Гаджиева, точно нет иллюзий на этот счёт. У Мурадова есть желание сделать этот большой бой, поэтому он всё-таки чуть забежал вперёд. Я уверен, что он просто питает иллюзии в отношении порядочности Исмаилова. Я, как никто другой, хочу, чтобы это состоялось, потому что я считаю, что меня в предыдущем бою обокрали, вот и всё. И я могу доказать истинность своих слов. Мне интересно это противостояние с точки зрения и медийности, и финансовой составляющей. Я-то никуда не сойду. Что будет дальше – посмотрим.

— Но в принципе мы ведь можем относиться к этому потенциальному поединку как к крупнейшему событию, по крайней мере в современной истории российских ММА?

— Да, я так считаю. Считаю, что достоин быть частью этого события, это будет круто, это запомнится, это то, чего ждёт вся страна.



— Можно ли в этой связи говорить, что потенциальный гонорар за этот бой может быть крупнейшим в вашей профессиональной карьере?

— А как можно говорить о гонораре, относительно которого ещё ничего не обсуждалось?