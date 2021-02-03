20 лет назад Цзю выбросил соперника за канаты. С ринга ушёл с двумя чемпионскими поясами

Мало кто мог представить, что победа над Митчеллом в реванше станет последней в карьере Кости.

3 февраля 2001 года, ровно 20 лет назад, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл большой вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоялся объединительный поединок в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBC Костей Цзю и обладателем титула по версии WBA Шармбой Митчеллом.

Для российских любителей бокса это была особенная схватка. Мало того что в ринг выходил кумир миллионов Цзю, так он ещё и впервые в карьере имел возможность стать чемпионом мира сразу по двум версиям.

Уроженец Свердловской области выходил на бой после победы над легендарным Хулио Сезаром Чавесом. Всего к моменту схватки с Митчеллом Цзю защитил пояс по версии WBC дважды. Что касается американца, тот уже четырежды защитил пояс WBA, но справедливости ради нужно отметить, что с настоящими топ-соперниками Шармба не дрался.

У лучшего боксёра в истории России Цзю есть сын, который скоро может стать чемпионом мира Тимофею 25, и скоро он подерётся с обидчиком самого Пакьяо. Встреча с Джеффом Хорном — первое большое испытание в карьере Цзю-младшего.

В преддверии противостояния фаворитом называли Цзю. Но Митчелл явно не был согласен с таким раскладом. В первые минуты он казался очень суетливым, можно было подумать, что он нервничает, но оказалось, что такова его тактика на весь поединок. Американец выглядел очень дёрганым, но в то же время резким и быстрым. На первых порах нестандартная, скользкая манера ведения боя давала свои плоды. Митчелл атаковал, входил в клинчи и работал очень грязно. Рефери закрывал на всё это глаза, а Костя не мог приноровиться к оппоненту и хоть и немного, но уступал. После второго раунда стало ясно, что лёгкой прогулки для Цзю не получится совершенно точно. Митчелл выступил в роли явного спойлера, не давая возможности противнику работать.

По всей видимости, Цзю был раздражён поведением корявого, как принято говорить у боксёров, соперника. В одном из эпизодов четвёртого раунда, когда Митчелл снова полез в объятия Кости, тот не выдержал и едва заметным приёмом заставил того упасть на ринг, да так, что американец оказался за канатами. Рефери Джо Кортес за такую самодеятельность Цзю снял с него очко. Как бы то ни было, дела после этого у Кости пошли лучше. То ли он выпустил пар, то ли просто прочёл соперника за четыре раунда, но в дальнейшем он попросту принялся разбивать американца. Атаки того всё реже были результативными, в то время как сам россиянин с австралийским паспортом пристрелялся и регулярно прошивал оборону оппонента. Развязка действа наступила в седьмом раунде. В ходе этой трёхминутки оба боксёра оказывались на канвасе, но не в результате успешных атак, а вследствие грязной работы. Одно из падений Митчелла обернулось для него серьёзной травмой колена. Добоксировать раунд удалось, но выйти на восьмой отрезок не представлялось возможным. Угол американца снял боксёра, а Цзю стал чемпионом мира в двух весовых категориях, продолжив путь к званию абсолютного чемпиона.

Фото: Jed Jacobsohn /Allsport

Как бы то ни было, победа оставила небольшое горькое послевкусие. Да, Цзю перехватил инициативу и разбивал соперника. Но Митчелл, по большому счёту, был как минимум не хуже в первой трети боя, а остановка из-за травмы даже сыграла ему на руку, позволив объяснить поражение проблемой с ногой.

Шармба был убеждён, что он на пути к победе. Карточки судей на момент остановки встречи хоть и немного, но также подливали масла в огонь – 66:66, 68:64, 68:65 в пользу Цзю.

От удара Кости Джуду размотало по рингу. Как Цзю стал абсолютным чемпионом мира Достижение Грома не повторил ни один российский боксёр.

Всё это говорило о необходимости реванша. Кроме того, повторной схватки требовали и болельщики Митчелла, которые считали, что тот выигрывал вплоть до остановки боя. В результате боксёры договорились о реванше. Состоялся он в ноябре 2004 года.

Цзю к тому времени был абсолютным чемпионом мира и даже дважды защитил это звание. Что касается Митчелла, то он после поражения в бою с россиянином одержал восемь побед кряду, став временным чемпионом по версии IBF. Повторная схватка с давним соперником была для Шармбы шансом перевернуть свою жизнь с ног на голову и за один вечер стать абсолютным чемпионом. Как бы то ни было, терять титулы в планы Цзю не входило. В этот раз он быстро разделался с соперником. К концу третьего раунда Митчелл уже трижды оказывался в нокдауне. После ещё одного падения американца рефери уже не стал открывать счёт, зафиксировав досрочную победу Грома из глубины. Таким образом, Цзю снял все вопросы о сильнейшем в этой паре. Мало кто мог предположить, что та победа станет последней в карьере россиянина. В следующей схватке он встретился с Рикки Хаттоном, проиграв тому досрочно. После Костя объявил об уходе из спорта.

Что касается Митчелла, после второго поражения от Цзю он провёл ещё четыре схватки, но, проиграв Флойду Мейвезеру и Полу Уильямсу завязал со спортом. Дилогия Цзю – Митчелл по праву считается одним из самых ярких моментов в карьере победителя Игр доброй воли (1990 и чемпиона мира (1991) Константина Борисовича Цзю.