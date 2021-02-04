«Впервые видел Дану по-настоящему напуганным». Редчайший нокаут для раннего UFC. Видео

В январе 2005 года, ровно 16 лет назад, UFC запустил реалити-шоу The Ultimate Fighter. С момента основания проекта Дана Уайт и братья Фертитта провели уже 28 сезонов. Своего рода сериал, в котором бойцы тренируются и сражаются друг против друга под руководством именитых наставников за путёвку в одну из лучших лиг мира, быстро приобрёл популярность у любителей смешанных единоборств.



Действительно, очень интересно наблюдать за тем, как уже добившиеся успеха и порой легендарные бойцы учат других бойцов, многие из которых ещё не выступали по профессионалам, делятся своими секретами и делают из них новых звёзд. Кроме того, это шоу ещё и вдохновляет обычных ребят и девушек попробовать себя в ММА, давая им понять, что они могут так же. Проект за всю историю существования изменил жизнь многих участников.

Бойцы, осознавая, какой им выпадает шанс, тоже стремятся впечатлить тренеров и президента лиги. Один из участников, которому это удалось лучше всего – Юрайя Холл. В 17-м сезоне он был членом команды Чейла Соннена, которой противостояла команда Джона Джонса. Холл оформил ярчайший нокаут в поединке против Адама Селлы, который позже был признан лучшим нокаутом сезона многими специалистами и спортивными СМИ.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube.

До конца первого раунда оставалось всего четыре секунды. И тут Холл резко пробил мощнейший удар ногой с разворота. Селла тут же рухнул на канвас, и бойца пришлось долго приводить в чувство. «Я помню лицо Даны после этого. Он выглядел очень обеспокоенным. Это, наверное, был первый раз, когда я видел его по-настоящему напуганным», – рассказывал позже об этом эпизоде финалист первого сезона Кенни Флориан.

Конор, что ты натворил? Макгрегор лишил мир последнего шанса на реванш с Хабибом! Дана Уайт готовил для UFC супершоу с участием Нурмагомедова и Ноториуса. Всё испортил «пьяный твиттер» ирландца.

Уже в марте стартует 29-й сезон TUF. В качестве тренеров должны выступить давние враги Исраэль Адесанья и Пауло Коста. Однако это шоу могло бы стать ещё более крутым, переплюнуть все предыдущие сезоны и собрать максимальное количество зрителей. У Даны Уайта была просто потрясающая идея – сделать тренерами следующего эпизода Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Но всё испортил ирландец, выложивший в «Твиттер» личную переписку с Уайтом. Такие действия не понравились ни самому главе лиги, ни Орлу, и план Даны сорвался.



Как бы то ни было, но шоу, как поётся в легендарной песне, должно продолжаться. И продолжение ждёт нас уже совсем скоро. В преддверии этого события наши коллеги из UFC презентовали потрясающий документальный фильм, который напомнит фанатам о самых ярких моментах в истории шоу The Ultimate Fighter.