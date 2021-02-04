Вот, что натворила соперница Ванзант. Ради чего секс-символ ММА рискует милым личиком?

В ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени лига кулачных боёв Bare Knuckle FC начнёт свой четвёртый сезон в истории. Матч-мейкеры сделали всё возможное, чтобы привлечь к этому событию, как можно больше внимания. Во-первых, турнир BKFC 16: KnuckleMania пройдёт в преддверии уик-энда супер-боула, и станет отличным разогревом для фанатов спорта в целом. Во-вторых, в главном бою вечера в лиге дебютирует одна из главных красоток женского ММА Пейдж Ванзант.

Многие до сих пор задаются вопросом, зачем сексапильной американке, которая в первую очередь добыла себе славу в единоборствах, не мастерством, а умением влюблять в себя, подставлять себя под риски, с которыми сопряжены выступления в боях на кулаках. Действительно, можно подумать, что сформированная звезда женского ММА, у которой в одном только «Инстаграме» 2,7 млн подписчиков явно поспешила с затеей, перейти в Bare Knuckle FC.

Секс-символ UFC будет драться на голых кулаках. Зачем? Красотка из ММА усердно готовится к мясорубке. Кто-нибудь, остановите Пейдж!

Да, результаты в UFC в последнее время оставляли желать лучшего и рассчитывать на улучшенный контракт не приходилось. Но при своём статусе и репутации первой красавицы в женских единоборствах она бы пригодилась в любой другой лиге, будь то Bellator, PFL, или какая-либо из европейских или даже, чем чёрт не шутит, российских лиг. Нет сомнений, что подписание Ванзант стало бы прекрасной рекламой для любого промоушена и, за счёт этого, ей бы удалось получить хороший контракт где угодно. Но, судя по всему расторопнее всех оказались именно в Bare Knuckle FC. Кроме того, возможно, Ванзант пошла на такой шаг, чтобы доказать всем злопыхателям, что она – это не только про красоту. Пейдж почти наверняка хочет продемонстрировать всем, что в клетке она прежде всего спортсменка, а не просто кукла Барби.

Что же, это заслуживает похвалы. Но стоит ли игра свеч, когда в одночасье можно и не добиться своего и, более того, лишиться того самого козыря, который сделал Пейдж той, кем она есть сейчас – внешности.

Лига Bare Knuckle FС, пожалуй, самая беспощадная во всём мире единоборств. После каждого шоу можно увидеть, как лицо того или иного бойца менялось до неузнаваемости, что и неудивительно, учитывая, что поединки ведутся без перчатки. Что и говорить, если соперница Ванзант, Британи Харт, в конце минувшего года значительно подкорректировала внешность своей противницы Рандин Экхольм до такой степени, что ту впору было сравнивать с не самыми приятными героями известного ужастика «Поворот не туда».

Видео можно посмотреть на канале Bare Knuckle FC в YouTube. Права на видео принадлежат Bare Knuckle FC.

К слову, о Харт, девушка, по сравнению с Ванзант, имеет просто колоссальный опыт в кулачных боях. Во-первых, достаточно сказать, что базовым видом спорта для неё является именно бокс, что уже даёт ей огромное преимущество. Во-вторых, в самой лиге Bare Knuckle FC она провела уже три поединка. Это говорит не только о её умениях, но о характере и стойкости. Ведь далеко не каждый согласится здесь выступать дальше и после одной схватки. Но это не про Харт.

В 2018 году она дралась за титул чемпионки лиги в полулёгком весе с экс-бойцом UFC Бек Роулингс и проиграла ей лишь раздельным решением судей. В 2019 году ей снова дали возможность подраться за титул, но на этот раз она досрочно проиграла Кристин Фереа. Наконец, с опытом, в 2020 году пришла первая победа. В ноябре она, как говорилась выше, разбила Рандин Экхольм, заставив её капитулировать уже в тот момент, когда лицо распухло до неприличных размеров. Так что, после первой победы в лиге, Харт настроена на ещё один успех. Победа над Ванзант почти наверняка обеспечит ей не только большую известность, но и даст возможность получить ещё один тайтл-шот. Поэтому Британи будет настроена решительно.

Хватит ли сил и воли у Ванзант терпеть совершенно иной уровень боли и конкуренции? Да и стоит ли это того? Узнаем очень скоро. Сама Пейдж утверждает, что готова жертвовать красотой ради победы.

«Чувствую, что на пике карьеры. Я подумала, почему должна держать рот на замке перед лицом всех хейтеров. Думаю, что если вы говорите о ком-то дерьмо, то должны быть готовы повторить всё сказанное в лицо человеку, о котором высказываетесь.

Весь негатив обо мне касается внешности. Это лицо, это моё лицо. Могу делать с ним всё, что захочу. Я останусь красоткой, даже если получу рассечение. Это не страшно», — сказала Ванзант, отвечая критикам, которые уже говорят, что после поединка Пейдж потеряет своё лицо.

Что же, остаётся только понять, останется ли Пейдж такой же решительной уже после того, как на неё обрушатся первые удары соперницы. Впрочем, если даже карьера в Bare Knuckle FC не задастся, у неё всегда останутся пути и в другие лиги, уж слишком Ванзант себя раскрутила, чтобы пропасть с радаров всех промоутеров.