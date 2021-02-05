Оверим просто размотал Десантника. Тренировки с Емельяненко не прошли даром. Видео

В ночь на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном бое вечера в октагоне сойдутся россиянин Александр Волков и легендарный боец из Нидерландов Алистар Оверим.

Главный бой в карьере Волкова! Драго будет сражаться с легендой ММА. LIVE! Александр как никогда близок к титульному шансу. Все подробности поединка российского богатыря — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В победу Драго верят и его болельщики, и эксперты. Александр, по его словам, стал значительно лучше во всех аспектах, а ещё хорошо набрал мышечной массы. Многие уверены, что Овериму, который в поединке против ярко выраженного ударника Волкова может сделать ставку на борьбу, теперь будет очень сложно свалить Драго в партер.



Впрочем, не стоит торопиться с выводами. Разрушителю уже удавалось не только проводить хорошие тейкдауны в противостояниях с более тяжёлыми соперниками, но и побеждать в них. Один из ярких примеров – бой против Сергея Харитонова в Pride FC в 2006 году.



Десантник прежде успел потренироваться в команде Фёдора Емельяненко, что дало свои плоды и сказалось на его навыках. До поединка против Оверима Харитонов несколько раз выигрывал армбарами и в целом мастерски переводил оппонентов в партер. А в этом бою он оказался ещё и тяжелее Разрушителя на 20 фунтов. Но реализовать свои преимущества Сергею в этот раз не удалось.

«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.

Менее чем через 20 секунд после начала поединка Оверим поймал Харитонова, без труда провёл отличный тейкдаун и моментально перешёл в сайд-контроль. Здесь он длительное время контролировал Десантника, нанося удары преимущественно локтями в корпус и коленями в голову.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube.

Позже Оверим начал бить Харитонова и по лицу, а затем очень резко перешёл в маунт и принялся вбивать свои пудовые кулаки в голову соперника. После Разрушитель снова оказался в сайде, где сделал акцент на ударах коленями в голову. Десантник выглядел совершенно разбитым во всех смыслах, и рефери остановил бой в начале шестой минуты поединка.



Кстати, перед началом поединка камеру навели на чемпиона Pride в тяжёлом весе Фёдора Емельяненко, который присутствовал среди зрителей. Комментатор отметил, что на тот момент уже бывший одноклубник Харитонова Последний Император работал с Оверимом в Нидерландах и помогал ему с тонкостями граунд-энд-паунда. Что ж, уроки знаменитого бойца однозначно не прошли даром для Разрушителя.

Конечно, с момента этого боя прошло уже 15 лет. Однако Алистар не тот боец, который к 40 годам «уже не торт» и растерял все свои навыки. Совсем недавно он очень уверенно разобрался ещё с одним россиянином Алексеем Олейником. Дядя Лёша, к слову, подписал новый улучшенный контракт с UFC и пребывает в отменной форме. Но с Разрушителем Удав не продержался и раунда…

«Будет возможность, закончу бой в первом раунде». Волков не намерен давать шансы Овериму Александр раскрыл секрет успеха Разрушителя. Теперь его задача – выбить оппонента из гонки за поясом.

«Оверим пересмотрел свою тактику, стал вести бой более разумно, поднакопил бойцовского интеллекта и ведёт поединки более грамотно», – совершенно верно подметил Волков в своём интервью накануне. Главное, что Александр и его команда это увидели. Счёт у соперника Драго с Россией пока 2:0. И у русского богатыря есть все возможности забить условный гол престижа. Тем более для нашего парня это будет самой важной на данный момент победой в карьере.