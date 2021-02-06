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Бой Александр Волков — Алистар Оверим: прямая трансляция 07 февраля 2021. Онлайн боя Волков — Оверим, UFC Fight Night

Бой Александр Волков — Алистар Оверим: онлайн
Роман Дёмин
Волков — чемпион! Как вам такое? Саша в двух шагах от мечты!!! LIVE!
Оверим избил Харитонова и дядю Лёшу. Русский богатырь должен отомстить нидерландскому гиганту! Подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

В ночь на 7 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке сойдётся легенда мирового ММА Алистар Оверим и российский богатырь Александр Волков. Драго (так принято назваать нашего бойца) набрал максимальную массу, которой мы никогда у него не видели. Саша прокачался в борьбе, а уж в ударке ему в UFC поискать ещё соперников… И не найти.

«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой
Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.

В карде турнира примет участие Тимур Валиев, у которого в ходе подготовки сменился соперник. Теперь ему предстоит схватка с Мартином Дэем.

Во сколько начнется бой Оверим — Волков? Где смотреть онлайн трансляцию боя Оверим — Волков? Полный кард турнира UFC Fight Night 184: Оверим — Волков
Live Игорь Брагин

Во сколько начнется бой Оверим — Волков?

Главный бой турнира UFC Fight Night 184 начнётся не ранее 08:00 по московскому времени. Основной кард турнира включает в себя 5 боёв и стартует в 06:00 мск.

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17:34 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Оверим — Волков?

Прелимы

Трансляция прелимов турнира UFC Fight Night 184: Оверим — Волков начнётся в ночь с субботы на воскресенье (с 6 на 7 февраля) в 01:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass: https://ufcfightpass.com.

Основной кард

Трансляция главного карда начнётся в 04:00 по Московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Кроме того, следить за поединком Алистара Оверима и Александра Волкова можно будет на телеканале «РЕН ТВ». Трансляция начнётся в 05:00 мск.

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17:23 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Fight Night 184: Оверим — Волков

Основной кард

  • Алистар Оверим — Александр Волков
  • Кори Сандхеген — Фрэнки Эдгар
  • Майкл Джонсон — Клэй Гуида
  • Алешандре Пантожа — Манель Капе
  • Коди Стэманн — Аскар Аскар
  • Карлос Диего Феррейра — Бенейл Дариуш

Предварительный кард

  • Майк Родригес — Данило Маркес
  • Девонте Смит — Джастин Джейнс
  • Кароль Роса — Джоселин Эдвардс
  • Моли Маккенн — Лара Прокопио
  • Сон Ву Чу — Юссуф Залал
  • Тимур Валиев — Мартин Дэй
  • Оди Озборн — Джером Ривера.
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