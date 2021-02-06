Волков — чемпион! Как вам такое? Саша в двух шагах от мечты!!! LIVE!

В ночь на 7 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке сойдётся легенда мирового ММА Алистар Оверим и российский богатырь Александр Волков. Драго (так принято назваать нашего бойца) набрал максимальную массу, которой мы никогда у него не видели. Саша прокачался в борьбе, а уж в ударке ему в UFC поискать ещё соперников… И не найти.
В карде турнира примет участие Тимур Валиев, у которого в ходе подготовки сменился соперник. Теперь ему предстоит схватка с Мартином Дэем.
Во сколько начнется бой Оверим — Волков?
Главный бой турнира UFC Fight Night 184 начнётся не ранее 08:00 по московскому времени. Основной кард турнира включает в себя 5 боёв и стартует в 06:00 мск.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Оверим — Волков?
Прелимы
Трансляция прелимов турнира UFC Fight Night 184: Оверим — Волков начнётся в ночь с субботы на воскресенье (с 6 на 7 февраля) в 01:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass: https://ufcfightpass.com.
Основной кард
Трансляция главного карда начнётся в 04:00 по Московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.
Кроме того, следить за поединком Алистара Оверима и Александра Волкова можно будет на телеканале «РЕН ТВ». Трансляция начнётся в 05:00 мск.
Полный кард турнира UFC Fight Night 184: Оверим — Волков
Основной кард
- Алистар Оверим — Александр Волков
- Кори Сандхеген — Фрэнки Эдгар
- Майкл Джонсон — Клэй Гуида
- Алешандре Пантожа — Манель Капе
- Коди Стэманн — Аскар Аскар
- Карлос Диего Феррейра — Бенейл Дариуш
Предварительный кард
- Майк Родригес — Данило Маркес
- Девонте Смит — Джастин Джейнс
- Кароль Роса — Джоселин Эдвардс
- Моли Маккенн — Лара Прокопио
- Сон Ву Чу — Юссуф Залал
- Тимур Валиев — Мартин Дэй
- Оди Озборн — Джером Ривера.
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