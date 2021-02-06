Волков — чемпион! Как вам такое? Саша в двух шагах от мечты!!! LIVE!

В ночь на 7 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 184. В главном поединке сойдётся легенда мирового ММА Алистар Оверим и российский богатырь Александр Волков. Драго (так принято назваать нашего бойца) набрал максимальную массу, которой мы никогда у него не видели. Саша прокачался в борьбе, а уж в ударке ему в UFC поискать ещё соперников… И не найти.

«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.

В карде турнира примет участие Тимур Валиев, у которого в ходе подготовки сменился соперник. Теперь ему предстоит схватка с Мартином Дэем.