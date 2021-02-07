Легендарный Оверим в панике бегал от Волкова. Русский богатырь готов к бою за титул!

В ночь на 7 февраля 2021 года в арене «UFC APEX» случился бой легенды смешанных единоборств Алистара Оверима и российского бойца Александра Волкова. Два элитный бойца тяжёлого дивизиона решали интересный вопрос: кто же пройдёт в очередь на титульный поединок.
Александр, которому сильно не повезло с раскладами на 2020 год, к этому поединку подошёл в максимальной готовности. Фанаты были потрясены его габаритами перед боем. По сути, у Оверима не было никаких шансов противостоять той физической мощи, которую набрал российский богатырь.
Когда бойцы сошлись в октагоне сложилось впечатление, что клетка уменьшилась в размерах. Настолько внушительны были габариты двух гигантов. Александр мог закончить поединок ещё в первом раунде, но напротив него стоял не абы кто, а один из самых крутых бойцов современности. И тот факт, что он бегал от россиянина во втором раунде говорит о многом.
Блистательная победа, великолепный Александр. Ждём, когда президент UFC даст нашему парню титульный бой. Саша его заслужил!
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