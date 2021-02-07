«Это лучший Волков, которого мы видели». Драго восхитил друга Хабиба

Лига UFC после продолжительного пребывания на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) вернулась в родной для себя Лас-Вегас (штат Невада, США). Первый турнир года на территории США не изобиловал слишком уж звёздным кардом, но на главные события матч-мейкеры приготовили действительно классные поединки. В соглавном шоу бились экс-чемпион лиги, ветеран из ветеранов Фрэнки Эдгар и один из претендентов на титул в легчайшем весе Кори Сандхеген. Последний не стал растягивать поединок и уже на 28-й секунде дал понять, что Фрэнки пора завязывать, нокаутировав того коленом.

Волков уничтожил Оверима! НОКАУТ!!! Дайте уже Александру титульный бой! LIVE! Драго — настоящая машина. Круче, чем в фильме «Рокки»! Подробности — на «Чемпионате».

Ну а после в октагон выходили главные участники шоу – Александр Волков и экс-претендент на титул в тяжёлом весе Алистар Оверим. Последний мог похвастать двумя победами кряду и четырьмя в предыдущих пяти поединках. Нидерландец ещё до турнира говорил, что полон решимости в последний раз штурмовать чемпионскую высоту.

Что касается Волкова, то он в октябре минувшего года реабилитировался за поражение от Кёртиса Блэйдса, нокаутировав Уолта Харриса. Потому сейчас москвич был настроен победить во второй раз кряду и, как минимум, ворваться в топ-5. Невзирая на амбициозные общие цели обоих бойцов, поединок начался осторожно.

Первую активность проявил Волков, который зарядил неплохой лоу-кик, заставив Оверима отступить. После наступила длительная разведка, что был ожидаемо. С середины пятиминутки Волков начал постепенно забирать инициативу. Выглядя по-настоящему мощно, боец из Москвы постоянно прессинговал и прижимал соперника к сетке. Алистар же выжидал моменты и мог праздновать лишь эпизодические успехи. В середине раунда ветеран ММА пробил неплохой апперкот. Видимо, вдохновившись успехом, он осмелел и пошёл вперёд, за что тут же поплатился. Россиянин грамотно встретил оппонента джебом, да так, что Алистар оказался на канвасе. Волков попробовал развить успех, но противник быстро поднялся и, хоть и с большой суетой, но избежал худшего. Как бы то ни было, это был по-настоящему тревожный звоночек для опытного нидерландца.

«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.

После этого эпизода Волков окончательно почувствовал себя хозяином октагона, принявшись работать разнообразно и легко. Александр постоянно набрасывал простые, но эффективные серии. Алистар постоянно пятился назад и выглядел откровенно растерянно. Драго же так вошёл во вкус, что в одном из моментов даже очень неплохо пробил коленом, фактически, использовав любимое оружие Оверима. В общем-то, первый раунд остался за Волковым.

Во второй пятиминутке картина не менялась. Алистар уже выходил на неё с изрядно помятым и кровоточащим лицом. Волков же продолжал выступать агрессором, пробивая, казалось всё те же простые, но очень эффективные двойки. Оверим будто был без обороны, постоянно пропуская атаку за атакой. Доминирование Волкова было настолько ошеломляющим, что заставило даже экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, комментирующего схватку, заявить, что сегодня мы видели «лучшего Волкова, чем когда-либо».

Словно в подтверждение этих слов, Александр ловко пресёк попытку Оверима перейти в борьбу и продолжил осыпать соперника градом ударов. Правый прямой и левый сбоку заставили Алистара повернуться спиной, а после отступить к сетке. Ещё одна робкая попытка нидерландца спастись в клинче была безрезультатна. Александр разорвал дистанцию, а через несколько секунд поставил в поединке жирную точку, отправив Оверима на канвас могучей двойкой. Судя по всему, Драго и сам почувствовал, что это конец для соперника, а потому даже не бросился на добивание, пожалев своего оппонента. Рефери понял, что нужно останавливать на долю секунды позже.

Таким образом, Волков одержал вторую кряду досрочную победу и однозначно вернулся в титульную гонку. Хотя после боя Александр был скромен и заявил, что прежде всего нужно посмотреть, чем закончатся грядущие битвы в тяжёлом весе с участием бойцов из топ-5. Что касается Оверима, похоже, спортивная старость окончательно настигла ветерана. Нидерландцу советуем завершать, а Александра поздравляем с ярким успехом и ждём продолжения!