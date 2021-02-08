«Если другие предлагали миллион, Кинг — два». Брат Мохаммеда Али – о битве с Форманом

Легендарный промоутер Дон Кинг мог уговорить кого угодно. Часто шёл ва-банк и почти всегда срывал джек-пот.

В издательстве «АСТ» вышла в свет переведённая на русский язык книга брата легендарного боксёра Мохаммеда Али. В ней Рахман рассказывает о жизни своего легендарного брата, признанного спортсменом века по версии десятков авторитетных изданий. Книга ценна тем, что автор искренне рассказывает о том, как маленький мальчик превратился в идола миллионов. Как простой мальчишка выигрывал Олимпийские игры, а затем творил историю.

«Форман вёл бой с тенью, и тень победила». Али – главный трэш-токер в истории спорта! Ирландский балагур Конор Макгрегор и здесь не стал лучшим.

Рахман делится подробностями организации самых легендарных боёв в истории спорта. Книга написана простым и понятным языком, истории рассказаны с любовью к брату и читается на одном дыхании. По договорённости с издательством мы публикуем фрагменты из книги.

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«Во втором бою с Фрейзером Мохаммед не собирался играть в кошки-мышки. Он хоть и был немного медленнее, чем обычно, но все еще достаточно быстр, чтобы уклоняться от атак Фрейзера, доставая его джебом. В первых двух раундах Мохаммед обрушил на Джо такой шквал ударов, что тот едва удержался на ногах. Брат танцевал, не повисал на канатах, а при сближении с Фрейзером входил в клинч, чтобы ослабить удары в корпус.

В следующих раундах Джо причинял больше беспокойства, но Мохаммед спуску ему не давал, показав себя с лучшей стороны. Решением победу присудили брату, и все потребовали еще одного поединка. С этим можно было и подождать: сначала Мохаммед хотел вернуть себе то, что, по его мнению, у него украли — титул чемпиона мира.

Сражение Али с Джорджем Форманом в Заире* в 1974 году вошло в историю как одно из величайших противостояний века. Из всех поединков брата бой с Большим Джорджем был, наверное, самой жесткой проверкой не столько в физическом, сколько в психологическом плане, если учесть проведенную подготовку и цену, которую пришлось заплатить обоим.

Фото: Getty Images

Этот поединок устроил Дон Кинг, человек пронырливый и эксцентричный. Он обратился к Форману с предложением раскрутить его бой с Мохаммедом Али. Настойчивый Кинг не был первой кандидатурой в шорт-листе промоутеров, но очень хотел вырваться вперед. Протиснуться без очереди. Он в буквальном смысле слезно умолял Формана дать ему разрешение, и тот в конце концов сказал: «Ладно, устраивай бой».

Кинг тут же позвонил Мохаммеду и спросил, хочет ли он биться с Форманом. Брат, который как будто только этого и ждал, с готовностью согласился. Вот так они быстренько договорились между собой, сделав всего пару телефонных звонков. Впрочем, удивляться не стоило. Кинг был очень азартным человеком и умел втянуть кого надо в свои делишки. Он всегда играл на национальных чувствах: темнокожие должны держаться вместе, все мы братья — я это слышал тысячу раз.

А уж разжалобить Кинг мог кого угодно, не зря Форман говорил ему «да», когда другому сказал бы «нет» — так убедительно тот мог притворяться. Зато Кинг платил больше, чем любой другой промоутер. Тут не поспоришь, боксеры у него получали хорошие деньги. Если другие предлагали миллион, то Кинг — два. Он всегда предоставлял самые выгодные условия. Это, конечно, его главный плюс.

Удар-призрак и подозрения в договорняке. Легендарный нокаут Мохаммеда Али Бой, возвеличивший Али и уничтоживший карьеру Листона, мог оказаться подставным.

Так он привлекал боксеров. Бывало, даже заключал сделку на свой страх и риск, не имея на руках нужной суммы денег. Но всегда ее находил. Мохаммед тогда был для него золотой жилой, и Кинг держался за моего брата обеими руками. Точно вам скажу, когда Дон Кинг начал раскручивать бои Мохаммеда, тот стал зарабатывать несравнимо больше".

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Издательство «АСТ»