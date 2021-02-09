«Очень неудобный соперник для Яна». Российский чемпион грозит американцу нокаутом

В ночь с 6 на 7 марта мск в основном карде турнира UFC 259 сразятся Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг. Российский боец будет защищать чемпионский титул в легчайшем дивизионе. Турнир пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX.

Когда бой Пётр Ян – Алджамейн Стерлинг

Начало боя – не ранее 6:00 мск 7 марта. Поединок между российским и американским бойцами должен был состояться в декабре 2020 года, но был перенесён. Официальную причину переноса так и не назвали. Но для Петра это решение было максимально выгодным. Помимо поединка Яна, в соглавном бою вечера Аманда Нуньес будет защищать титул чемпионки в полулёгком весе.

Её соперницей станет Меган Андерсон. В главном же поединке встретятся чемпион UFC полутяжёлого дивизиона Ян Блахович и обладатель пояса в среднем весе Исраэль Адесанья. Столь внушительное представительство позволит российскому бойцу получить приличный куш от продажи платных трансляций.

«Братан, покажи пендосам! Так-то смелых здесь немного». Пётр Ян ходит по тонкому льду Российский чемпион ярко высказался об американцах на песчаном пляже Майами.

Почему перенесли бой Ян – Стерлинг, запланированный на декабрь 2020 года

«Не было никаких реальных причин для переноса боя. Сначала он говорил, что был травмирован. Затем парень публикует видео с тренировками. Тогда я понял, что нет никакой травмы.

А после этого он сказал, что у него есть «личные причины». Слышал, что его новорождённый сын заразился кронавирусом или что-то такое. Но, насколько знаю, причина была не в этом. Говорили, что у него проблемы с визой, но потом он её получил. Мне кажется, он просто не попал в тренировочный цикл. Возможно, чувствовал, что не набрал нужную форму к такому бою», — цитирует Стерлинга MMA News.

Полный кард турнира UFC 259

На данный момент на официальном сайте UFC выставлено лишь 6 поединков.

Ян Блахович — Исраэль Адесанья

Аманда Нуньес — Исраэль Адесанья

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг

Шон Брэди — Джейк Мэттьюс

Кеннеди Нзечакву — Карлос Ольберг

Рожерио Бонторин — Кай Кара Фрэнс

Однако по неофициальной информации, кард обещает стать одним из самых впечатляющих в 2021 году. Российских болельщиков должен порадовать долгожданный бой Ислама Махачева, который в последний раз выходил в октагон в сентябре 2019 года. Его соперником станет Дрю Добер. Ещё один российский боец Аскар Аскаров, как ожидается, встретится с Жозефом Бенавидесом.

Форма Пётра Яна и Алджамейна Стерлинга

Российский чемпион проводит заключительный этап подготовки к бою со Стерлингом в одном из самых популярных в мире залов – American Top Team. Расположен зал в Майами, и бок о бок с Яном там тренируются Алексей Олейник, Яна Куницкая и Андрей Орловский. Помогают Петру его лучший друг Денис Лаврентьев и несколько топовых бойцов легчайшего дивизиона. Российские бойцы регулярно выкладывают в «Инстаграм» видео тренировок.

Насколько мы можем судить по этим роликам, парни пребывают в отличном расположении духа, а их физическая форма близка к идеальной. Что касается соперника Яна, тот Алджамейн Стерлинг на сей раз готовится в домашних условиях. Возможно, на фарт. К своему чемпионскому бою Пётр готовился в Тайланде, где оборудовал спортзал в гараже. И прекрасно справился со своей задачей. И вот теперь американец решил повторить методику своего будущего соперника. При этом Стерлинг особо не афиширует свою работу, темнит.

Прогнозы экспертов на бой

Российский тяжеловес Александр Волков, одержавший уверенную победу нокаутом над Алистаром Оверимом, дал прогноз на поединок Ян — Стерлинг.

«Пётр Ян сейчас на хорошем подъёме как эмоциональном, так и физическом, поэтому похоже, что он победит. По крайней мере кажется так, что сейчас победить его кому-то из его дивизиона будет сложновато. Тем более что сейчас он взялся за подготовку достаточно серьёзно, переехал в США.

Насколько я знаю, ранее он много в США не тренировался. Это тоже пойдёт ему на пользу, и все нюансы подготовки в Америке ему сыграют на руку. Думаю, в следующем бою он станет ещё лучше", — рассказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

Другой российский боец Саид Нурмагомедов, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, не так уверен в возможностях Петра.

«У Яна все соперники в UFC удобные были, маленькие. С именами, но… Он всех проехал и сразу вышел на титул. До конца он не проверен. Стерлинг для Яна неудобный будет, потому что он высокий и непонятно бьёт, борется. В принципе Ян его может обстучать и перебить, но так — очень неудобный он для него», — добавил он.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ян – Стерлинг

Трансляция главного карда начнётся в 6:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Трэш-ток Петра Яна перед боем со Стерлингом

Российский чемпион давно славится острым языком. Перед титульным поединком с Алджамейном он с удовольствием троллит оппонента. Порой его давление выглядит чрезмерным. Последнее видео ему даже пришлось удалить.

Комментируя возможности своего будущего соперника, Пётр не оставляет американцу никаких шансов. «Не знаю, на что надеется Стерлинг. Он будет практиковать на мне джиу-джитсу? Я работаю и тренируюсь с бойцами, у которых чёрные пояса. Я сломаю его и уничтожу. Не вижу, что он сможет мне предложить, так что я всем докажу, что по праву являюсь чемпионом.

«Если ты не бабка клавиатурная, сделай это!» Пётр Ян бросается уже и на фанатов Российскому бойцу зачастую трудно сдержать себя и свои мысли. Поведение чемпиона из сибирской глубинки может сыграть с ним злую шутку.

Я намерен защищать этот пояс ещё очень долго. Я силён физически и ментально. Я не сомневаюсь в себе. Всё, что вы думаете, материализуется, я должен быть хладнокровным и целеустремлённым. Я всегда стараюсь вырубить, нокаутировать соперника. На этот раз всё будет также», — цитирует Яна MMAFighting.

Результаты боя Пётр Ян — Алджамейн Стерлинг

Результат боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом станет известен по истечении 5 чемпионских раундов. Поединок может закончиться раньше, если российский чемпион сдержит своё обещание и нокаутирует американца.