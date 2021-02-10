«О, я могу заплыть». Хабиб тренируется каждый день, но в UFC возвращаться не намерен

9 февраля в Москве прошёл очередной турнир лиги EAGLE FC. Вечер боёв получился ярким и захватывающим. Но главной звездой вечера, по-прежнему был владелец организации Хабиб Нурмагомедов. После окончания карьеры бойца Орёл стал значительно больше времени уделять общению с журналистами. Вот и накануне, несмотря на поздний час, Нурмагомедов развёрнуто ответил на все вопросы. И сохранял хладнокровие даже тогда, когда тема была для него неприятной.

Фантастическая киношная вертушка! Нокаут года прилетел из лиги Хабиба. Видео Герги Шахрурамазанов выдал идеальный по исполнению удар, шансов спастись от него у соперника не было.

— Ставите ли вы перед собой задачу составить конкуренцию UFC и Дане Уайту?

— Нет, такой задачи нет. Есть стремление улучшать качество турниров, чтобы было бойцам удобно – приём, размещение. Чтобы всё проходило на уровне. Чтобы увеличивалась конкуренция, гонорары победителям будем увеличивать. Но для всего этого нужно время.

Что касается главного боя турнира EFC 33, то я понимал, что бойцы примерно равного уровня. Но Фаридун оказался более подготовленным функционально, дышал хорошо. Хотя, Калинин мог пару раз этот бой закончить. Но перевес всё равно был в сторону Одилова. Он спускался вниз с 93 килограммов, поэтому был физически помощнее, весом побольше.

— Планируется ли помимо бойцов из СНГ подписание спортсменов из США и Европы?

— Как только пандемия нам позволит. Даже тех же спортсменов из Казахстана и Таджикистана нам тяжело сюда завозить. Некоторые бои срываются, у кого-то угловые не могут в Россию заехать. Это очень большая проблема у нас сейчас. А в будущем, конечно, мы планируем подписывать американцев, европейцев и азиатов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я бы не отказался организовать бой Исмаилов — Шлеменко»

— Есть ли у вас желание организовать бой Исмаилова и Шлеменко?

— Сейчас у нас идут переговоры, чтобы организовать бой Исмаилова и Минеева на совместном турнире, который пройдёт в сентябре. Нам нужно сесть и пообщаться. Единственное, что сейчас меня держит, это исключительная история Fight Nights. Я не хотел бы бежать впереди поезда и пытаться организовывать этот бой на нашем с ними совместном турнире. Ввязываться в это. Но если они захотят и будет согласен Мага, Минеев и ACB Fight Nights, то я думаю, мы организуем это на совместном турнире в сентябре.

Хабиб творит с UFC всё, что хочет. У него даже титул отобрать не посмели Орёл всего лишь намекнул, что может подумать о возвращении. И то, если Макгрегор будет нормально драться.

Что касается боя Исмаилова и Шлеменко. Во-первых, эти бойцы с нами не на контракте. Вообще, потенциально это был очень хороший и интересный бой. Шлеменко большая звезда, Исмаилов — большая звезда. Вообще, будь я на месте Маги, то я бы если он выиграет у Минеева, подрался бы со Шлеменко. А с кем ещё драться? Сами скажите. Я тоже там больше никого не вижу. Я бы дрался со Шлеменко. А если они согласятся выступить на нашем турнире, я бы не отказался. Контент такой нам не помешает.

— Как вы относитесь ко взаимному оскорблению бойцов? Например, когда они называют друг друга беременными и т.д.?

— А как я могу к этому относиться? Это личное дело каждого бойца. Не я же за эти слова отвечаю. Я буду относиться плохо, если это будет человек из моей команды. Тогда я сделаю ему замечание. Любому из своей команды я бы сказал, чтобы они этим не занимались. А если человек из Краснодара, Москвы или Питера говорит в чей-то адрес, что он беременный, пускай сам и разбирается. Если мы ведём речь о том, что в сентябре в Москве будем проводить бой Исмаилова и Минеева, то пускай говорят. И пускай сами отвечают за свои слова.

Транслировать турниры EFC будет тот, кто больше заплатит

— Есть ли у вас договорённость с Даной Уайтом о льготном переходе бойцов в UFC?

— Об этом договора как такового не было, но я знаю, что Дана следит за нашей лигой. От себя могу сказать, что как минимум два бойца у нас уже готовы. Это Ризван Куниев, который в тяжёлом весе сможет выступать против лучших бойцов мира. В топ-15 будет точно. И Мехди Дакаев. Я думаю, что он тоже достиг мирового уровня. Если у нас появится доминирующий боец, который будет защищать пояса, а потом скажет, что мечта его детства – выступать в UFC, конечно, я препятствовать ему не буду. Но какое-то соглашение с UFC на бумаге иметь я бы хотел.

— Вы уже договорились с президентом UFC о трансляции ваших турниров на Fight Pass?

— Что касается возможности трансляций на UFC Fight Pass, то после моих слов об этом, к нам обратилось много стриминговых платформ. Меня спрашивают о том, сколько нам Fight Pass хотят платить? А я отвечаю, в смысле, платить? И говорят, что мы бы вам больше заплатили. И тут уже я говорю: Опачки! У нас сейчас идут переговоры, которые к июню закончатся. Есть пара стриминговых платформ, которые хотят транслировать у себя наши турниры. Тут уже кто больше заплатит. Это же бизнес.

— Насколько у вас хватит терпения руководить организацией, в которую вы вкладываете деньги, но не имеете отдачи?

— А кто вам сказал, что мы в минусе? Мы очень хорошо работаем. У нас хорошие спонсоры, хорошее соглашение с Матч ТВ. Может быть, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги. С тех пор, как я стал владельцем, мы ни одного турнира не отработали в минус. У нас капитал растёт, сам проект растёт.

Хабиб вернётся и проиграет Конору. Чем ещё нас удивит 2021 год? Харитонов подерётся за пояс в боксе, а Александр Емельяненко наваляет одному из своих злейших врагов. Но это неточно.

— Вы говорили о том, что срываются бои. Сегодня два бойца из вашей команды остались без соперников, но не стали драться друг с другом. Как вы к этому относитесь?

— У нас Шамиль (Завуров, президент EAGLE FC. – Прим. «Чемпионата») очень жёстко к этому относится. Когда мы подписываем бойца, спрашиваем его об этом. Очень сложно драться с человеком, с которым ты 5-6 лет вместе тренируешься, вы знаете друг друга. И в таком случае, мы говорим, что не надо подписывать контракт. Мы сразу бойцам говорим: Ты знаешь, что в твоём же весе твои знакомые движутся к той же цели, что и ты? Ты понимаешь, что вы встретитесь? Были случаи, когда бойцы говорили: Да, я не хочу с ним драться. И не подписывали контракт. Это мешает лиге. Если есть два явных претендента, кому дать? Или, когда твой друг – чемпион в этом весе. Иди в другую лигу. Вот и всё. Я бы не хотел со своим близким человеком драться, никогда этого делать не буду. С другой стороны, как я провёл эти 16 боёв, до того, как в UFC перешёл. Я их не знал? Всех знал. Тяжёлый вопрос.

«Мага пусть учится бороться»

— Мага Исмаилов, с которым вы сегодня общались, самый популярный боец в России сегодня. Нет у вас желания с ним провести схватку по правилам грэпплинга?

— Нет, ну если я сейчас выйду с Мишей Галустяном или с Андреем Кириленко, это тоже вызовет большой ажиотаж. Прикинь, я и Кириленко боремся. По любому же будет интересно. Баскетбольный мир посмотрит, американцы посмотрят, мои фанаты посмотрят. Любая стриминговая платформа может взлететь, когда будет этот бой показывать. А Мага пускай учится бороться, чо. Минеева не посадил, чего ему со мной бороться? Так что, пускай учится бороться.

— Но у вас нет таких ограничений по контракту с UFC? Вы можете при желании организовать такой бой?

— У меня сейчас нет таких планов. Слишком плотный график. А это же надо снова готовиться, садиться на диету. Не хочу. Я сейчас просто хожу в зал, делаю кардио, качаюсь. Стараюсь держать себя в форме. Хочу чисто, чтобы на спортсмена, на человека был похож.

Что касается моего контракта с UFC, то в нём нет запрета на то, чтобы я выступал в грэпплинге. Я даже боксировать могу, без проблем.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Март и апрель проведу с командой в Вегасе»

— Ваша команда сейчас находится в Вегасе, а вы не с ними. Когда планируете к ним присоединиться?

— Они уже сами мне пишут, что я совсем занятой стал, спрашивают, когда приеду. Я прилечу в Вегас в конце февраля и проведу там, скорее всего, весь март. 6 числа дерётся Ислам (Махачев – Прим. «Чемпионата»), 15 дерётся Зуба (Зубайра Тухугов– Прим. «Чемпионата»), 27 дерётся Абубакар (Нурмагомедов– Прим. «Чемпионата»). А 2 апреля на Bellator дерётся Усман (Нурмагомедов – Прим. «Чемпионата»). Так что март для нас будет очень серьёзный месяц. И начало апреля. И я там проведу всё время.

Лига Хабиба планирует провести ещё 11 турниров в 2021 году, один из них пройдёт в Душанбе

— Абубакар свой бой в UFC проиграл. Наверное, ему тяжелее всего. Какое у него сейчас состояние?

— Сейчас его форма, примерно, процентов на 60. Полтора месяца до боя, он тренируется два раза в день. Поэтому, я всем им сказал, что надо ехать. Они уже там достаточное время. Любому человеку с моей фамилией будет тяжело. Ему будет тяжело из моей тени выйти. Это всем понятно. Пускай выбирается. Зато у них есть то внимание и помощь, каких у меня не было. Тут есть плюсы и минусы, но плюсов, думаю, больше.

— Главный герой прошедшей недели – Александр Волков. Могли бы вы ему помочь и организовать тренировочный процесс в тем же Даниэлем Кормье, чтобы подтянуть борьбу перед боем с тем же Блейдсом?

— Кормье сейчас не тренируется, насколько я знаю. У него травма спины, он только оставил спорт, ему уже за 40. Я думаю, что Саше нужно то же самое, что он делает. Вот как он идёт, не надо убирать ногу с газа. С каждым боем прибавляет, становится опытнее, лучше. И у него для тяжа очень хороший возраст. И ехать куда-то специально тренироваться нет смысла. Нужно только к себе разово привлекать борцов. Уровень уровнем, но там есть Блейдс, есть Миочич, который в ногу проходит и сажает. Хорошие ребята, который могут его забороть. Нужно работать и прибавлять, чем дальше, тем сильнее будут у него соперники.

«Меня нервирует ситуация с чемпионским поясом»

— Планируете ли встретиться с Даной в Вегасе? Будете ли обсуждать ситуацию с чемпионским титулом?

— Всегда у нас проходит встреча. В последнее время вся эта тема мусолится, она мне неприятна. Когда я в Вегасе бываю, мы всегда видимся, чай пьём, ужинаем. Между нами идёт какой-то диалог, но я не хотел бы выносить всё это на обсуждение. Просто я сказал ему, что мне не нравится, что лёгкий дивизион стоит. И что из-за меня происходит простой. С другой стороны, все уже подрались. Определилось, кто будет за пояс биться, а кому претендентский бой достанется. И следующие бои им надо где-то в мае-июне провести.

Хабиб должен отказаться от титула либо драться. Переговоры закончились… Президент UFC встретился с Нурмагомедовым. Мир ММА застыл в ожидании.

Сейчас не то положение, когда нужно быстро принимать решение, так скажем. Но я бы хотел уже, чтобы определённость была. Дане я об этом уже сказал. Мне не хочется, чтобы на мне что-то зацикливалось. Я своё слово сказал, всё что можно было в этом виде спорта сделал. И Дану я тоже понимаю: он потерял того, потерял меня… Многих уже теряет, а в этом виде спорта нужны люди, которые приносят деньги. Он же президент организации. Я, как президент лиги, хорошо его понимаю.

— Освобождение вас от титула снимет вопросы?

— Не освобождение, а оставление мной титула. Да, мне самому легче станет. У меня как будто камень на плечах тяжёлый лежит. Пускай назначают претендентский бой, поединок за вакантный титул. У меня же там есть свои люди в этом весе – дос Аньос, Гэтжи, тот же Конор, Дастин. Их победы ещё будут меня где-то на слуху держать. Я там своих людей оставил, пусть двигаются, на меня работают. Но даже когда я оставлю титул, ни одна пресс-конференция не обойдётся без вопроса о том, оставил ли я дверь за собой открытой. Эти разговоры всегда будут. Я думаю, вопросы эти меня и в 40 лет настигнут. Были же случаи, когда и в 40 лет люди возвращались в UFC.

— Но тренироваться вы продолжаете.

— Тренируюсь я для души, так скажем. Сегодня вот 5 минут кардио, 30 минут качки сделал.

— Чтобы не заплыть?

— О, я могу заплыть. Но не для этого всё. Хорошо же чувствуешь себя, когда тренируешься.

«К Яну только хорошее отношение»

— Вы хорошо общаетесь с Петром Яном. В его дивизионе выступает ваш брат Умар. Что будете чувствовать, если он доберётся до титульного боя, а поясом всё ещё будет владеть Пётр?

— Ну он же только первый раз подрался. Ему надо года два биться, чтобы туда дойти. Сейчас фантазировать на эту тему будет неправильно. К Петру у меня только хорошее отношение. Пацан вообще из деревни вышел и стал чемпионом высшей лиги. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, если человек добивается успеха, у меня к нему должно быть и есть правильно отношение. Кто ему помогал? Как он вышел? У него же тоже есть своя история. Глупые вы какие-то вопросы задаёте. Ну если они встретятся, победит сильнейший. Сейчас у Петра бой через пару недель с серьёзным хорошим соперником. Желаю ему только победы и буду за него радоваться.

Парень в папахе никуда не уходит. Хабиб-тренер лучше Хабиба-бойца? Дебют Умара Нурмагомедова в UFC вышел ярче дебюта его звёздного брата. Молодой талант с Орлом в углу способен взорвать лигу с двойной силой.

— Вы можете объяснить, почему он сейчас менее популярен, чем вы после завоевания первого титула в UFC?

— Во-первых, вес. Весовая категория. Во-вторых… Даже не знаю. Я до титула 6 лет шёл. Были травмы такие, отмены боёв, постоянное напряжение. А он до титула быстро дошёл. Может, если бы он был первым российским чемпионом, было бы по-другому. Тут много факторов.

— Более яркие соперники у вас были?

— Может быть. В это весе – 70 килограмм всегда были яркие звёзды.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

***

В заключение хотелось бы отметить ещё один момент. Судя по тому, как развёрнуто и откровенно Завуров и Нурмагомедов отвечали на все поставленные вопросы, мы можем уверенно говорить о том, что нахождение в UFC положительно сказалось на сознании менеджеров. Перед началом пресс-конференции Хабиб поинтересовался, насколько комфортно было работать представителям прессы. Было комфортно. И важно, что в таких условиях фанаты получат максимальный объём информации как о лиге, так и о любимых бойцах. Да и имидж организации от этого только выиграет.