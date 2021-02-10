«О, я могу заплыть». Хабиб тренируется каждый день, но в UFC возвращаться не намерен

9 февраля в Москве прошёл очередной турнир лиги EAGLE FC. Вечер боёв получился ярким и захватывающим. Но главной звездой вечера, по-прежнему был владелец организации Хабиб Нурмагомедов. После окончания карьеры бойца Орёл стал значительно больше времени уделять общению с журналистами. Вот и накануне, несмотря на поздний час, Нурмагомедов развёрнуто ответил на все вопросы. И сохранял хладнокровие даже тогда, когда тема была для него неприятной.
— Ставите ли вы перед собой задачу составить конкуренцию UFC и Дане Уайту?
— Нет, такой задачи нет. Есть стремление улучшать качество турниров, чтобы было бойцам удобно – приём, размещение. Чтобы всё проходило на уровне. Чтобы увеличивалась конкуренция, гонорары победителям будем увеличивать. Но для всего этого нужно время.
Что касается главного боя турнира EFC 33, то я понимал, что бойцы примерно равного уровня. Но Фаридун оказался более подготовленным функционально, дышал хорошо. Хотя, Калинин мог пару раз этот бой закончить. Но перевес всё равно был в сторону Одилова. Он спускался вниз с 93 килограммов, поэтому был физически помощнее, весом побольше.
— Планируется ли помимо бойцов из СНГ подписание спортсменов из США и Европы?
— Как только пандемия нам позволит. Даже тех же спортсменов из Казахстана и Таджикистана нам тяжело сюда завозить. Некоторые бои срываются, у кого-то угловые не могут в Россию заехать. Это очень большая проблема у нас сейчас. А в будущем, конечно, мы планируем подписывать американцев, европейцев и азиатов.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Я бы не отказался организовать бой Исмаилов — Шлеменко»
— Есть ли у вас желание организовать бой Исмаилова и Шлеменко?
— Сейчас у нас идут переговоры, чтобы организовать бой Исмаилова и Минеева на совместном турнире, который пройдёт в сентябре. Нам нужно сесть и пообщаться. Единственное, что сейчас меня держит, это исключительная история Fight Nights. Я не хотел бы бежать впереди поезда и пытаться организовывать этот бой на нашем с ними совместном турнире. Ввязываться в это. Но если они захотят и будет согласен Мага, Минеев и ACB Fight Nights, то я думаю, мы организуем это на совместном турнире в сентябре.
Что касается боя Исмаилова и Шлеменко. Во-первых, эти бойцы с нами не на контракте. Вообще, потенциально это был очень хороший и интересный бой. Шлеменко большая звезда, Исмаилов — большая звезда. Вообще, будь я на месте Маги, то я бы если он выиграет у Минеева, подрался бы со Шлеменко. А с кем ещё драться? Сами скажите. Я тоже там больше никого не вижу. Я бы дрался со Шлеменко. А если они согласятся выступить на нашем турнире, я бы не отказался. Контент такой нам не помешает.
— Как вы относитесь ко взаимному оскорблению бойцов? Например, когда они называют друг друга беременными и т.д.?
— А как я могу к этому относиться? Это личное дело каждого бойца. Не я же за эти слова отвечаю. Я буду относиться плохо, если это будет человек из моей команды. Тогда я сделаю ему замечание. Любому из своей команды я бы сказал, чтобы они этим не занимались. А если человек из Краснодара, Москвы или Питера говорит в чей-то адрес, что он беременный, пускай сам и разбирается. Если мы ведём речь о том, что в сентябре в Москве будем проводить бой Исмаилова и Минеева, то пускай говорят. И пускай сами отвечают за свои слова.
Транслировать турниры EFC будет тот, кто больше заплатит
— Есть ли у вас договорённость с Даной Уайтом о льготном переходе бойцов в UFC?
— Об этом договора как такового не было, но я знаю, что Дана следит за нашей лигой. От себя могу сказать, что как минимум два бойца у нас уже готовы. Это Ризван Куниев, который в тяжёлом весе сможет выступать против лучших бойцов мира. В топ-15 будет точно. И Мехди Дакаев. Я думаю, что он тоже достиг мирового уровня. Если у нас появится доминирующий боец, который будет защищать пояса, а потом скажет, что мечта его детства – выступать в UFC, конечно, я препятствовать ему не буду. Но какое-то соглашение с UFC на бумаге иметь я бы хотел.
— Вы уже договорились с президентом UFC о трансляции ваших турниров на Fight Pass?
— Что касается возможности трансляций на UFC Fight Pass, то после моих слов об этом, к нам обратилось много стриминговых платформ. Меня спрашивают о том, сколько нам Fight Pass хотят платить? А я отвечаю, в смысле, платить? И говорят, что мы бы вам больше заплатили. И тут уже я говорю: Опачки! У нас сейчас идут переговоры, которые к июню закончатся. Есть пара стриминговых платформ, которые хотят транслировать у себя наши турниры. Тут уже кто больше заплатит. Это же бизнес.
— Насколько у вас хватит терпения руководить организацией, в которую вы вкладываете деньги, но не имеете отдачи?
— А кто вам сказал, что мы в минусе? Мы очень хорошо работаем. У нас хорошие спонсоры, хорошее соглашение с Матч ТВ. Может быть, мы первая лига в России, которая зарабатывает деньги. С тех пор, как я стал владельцем, мы ни одного турнира не отработали в минус. У нас капитал растёт, сам проект растёт.
— Вы говорили о том, что срываются бои. Сегодня два бойца из вашей команды остались без соперников, но не стали драться друг с другом. Как вы к этому относитесь?
— У нас Шамиль (Завуров, президент EAGLE FC. – Прим. «Чемпионата») очень жёстко к этому относится. Когда мы подписываем бойца, спрашиваем его об этом. Очень сложно драться с человеком, с которым ты 5-6 лет вместе тренируешься, вы знаете друг друга. И в таком случае, мы говорим, что не надо подписывать контракт. Мы сразу бойцам говорим: Ты знаешь, что в твоём же весе твои знакомые движутся к той же цели, что и ты? Ты понимаешь, что вы встретитесь? Были случаи, когда бойцы говорили: Да, я не хочу с ним драться. И не подписывали контракт. Это мешает лиге. Если есть два явных претендента, кому дать? Или, когда твой друг – чемпион в этом весе. Иди в другую лигу. Вот и всё. Я бы не хотел со своим близким человеком драться, никогда этого делать не буду. С другой стороны, как я провёл эти 16 боёв, до того, как в UFC перешёл. Я их не знал? Всех знал. Тяжёлый вопрос.
«Мага пусть учится бороться»
— Мага Исмаилов, с которым вы сегодня общались, самый популярный боец в России сегодня. Нет у вас желания с ним провести схватку по правилам грэпплинга?
— Нет, ну если я сейчас выйду с Мишей Галустяном или с Андреем Кириленко, это тоже вызовет большой ажиотаж. Прикинь, я и Кириленко боремся. По любому же будет интересно. Баскетбольный мир посмотрит, американцы посмотрят, мои фанаты посмотрят. Любая стриминговая платформа может взлететь, когда будет этот бой показывать. А Мага пускай учится бороться, чо. Минеева не посадил, чего ему со мной бороться? Так что, пускай учится бороться.
— Но у вас нет таких ограничений по контракту с UFC? Вы можете при желании организовать такой бой?
— У меня сейчас нет таких планов. Слишком плотный график. А это же надо снова готовиться, садиться на диету. Не хочу. Я сейчас просто хожу в зал, делаю кардио, качаюсь. Стараюсь держать себя в форме. Хочу чисто, чтобы на спортсмена, на человека был похож.
Что касается моего контракта с UFC, то в нём нет запрета на то, чтобы я выступал в грэпплинге. Я даже боксировать могу, без проблем.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Март и апрель проведу с командой в Вегасе»
— Ваша команда сейчас находится в Вегасе, а вы не с ними. Когда планируете к ним присоединиться?
— Они уже сами мне пишут, что я совсем занятой стал, спрашивают, когда приеду. Я прилечу в Вегас в конце февраля и проведу там, скорее всего, весь март. 6 числа дерётся Ислам (Махачев – Прим. «Чемпионата»), 15 дерётся Зуба (Зубайра Тухугов– Прим. «Чемпионата»), 27 дерётся Абубакар (Нурмагомедов– Прим. «Чемпионата»). А 2 апреля на Bellator дерётся Усман (Нурмагомедов – Прим. «Чемпионата»). Так что март для нас будет очень серьёзный месяц. И начало апреля. И я там проведу всё время.
— Абубакар свой бой в UFC проиграл. Наверное, ему тяжелее всего. Какое у него сейчас состояние?
— Сейчас его форма, примерно, процентов на 60. Полтора месяца до боя, он тренируется два раза в день. Поэтому, я всем им сказал, что надо ехать. Они уже там достаточное время. Любому человеку с моей фамилией будет тяжело. Ему будет тяжело из моей тени выйти. Это всем понятно. Пускай выбирается. Зато у них есть то внимание и помощь, каких у меня не было. Тут есть плюсы и минусы, но плюсов, думаю, больше.
— Главный герой прошедшей недели – Александр Волков. Могли бы вы ему помочь и организовать тренировочный процесс в тем же Даниэлем Кормье, чтобы подтянуть борьбу перед боем с тем же Блейдсом?
— Кормье сейчас не тренируется, насколько я знаю. У него травма спины, он только оставил спорт, ему уже за 40. Я думаю, что Саше нужно то же самое, что он делает. Вот как он идёт, не надо убирать ногу с газа. С каждым боем прибавляет, становится опытнее, лучше. И у него для тяжа очень хороший возраст. И ехать куда-то специально тренироваться нет смысла. Нужно только к себе разово привлекать борцов. Уровень уровнем, но там есть Блейдс, есть Миочич, который в ногу проходит и сажает. Хорошие ребята, который могут его забороть. Нужно работать и прибавлять, чем дальше, тем сильнее будут у него соперники.
«Меня нервирует ситуация с чемпионским поясом»
— Планируете ли встретиться с Даной в Вегасе? Будете ли обсуждать ситуацию с чемпионским титулом?
— Всегда у нас проходит встреча. В последнее время вся эта тема мусолится, она мне неприятна. Когда я в Вегасе бываю, мы всегда видимся, чай пьём, ужинаем. Между нами идёт какой-то диалог, но я не хотел бы выносить всё это на обсуждение. Просто я сказал ему, что мне не нравится, что лёгкий дивизион стоит. И что из-за меня происходит простой. С другой стороны, все уже подрались. Определилось, кто будет за пояс биться, а кому претендентский бой достанется. И следующие бои им надо где-то в мае-июне провести.
Сейчас не то положение, когда нужно быстро принимать решение, так скажем. Но я бы хотел уже, чтобы определённость была. Дане я об этом уже сказал. Мне не хочется, чтобы на мне что-то зацикливалось. Я своё слово сказал, всё что можно было в этом виде спорта сделал. И Дану я тоже понимаю: он потерял того, потерял меня… Многих уже теряет, а в этом виде спорта нужны люди, которые приносят деньги. Он же президент организации. Я, как президент лиги, хорошо его понимаю.
— Освобождение вас от титула снимет вопросы?
— Не освобождение, а оставление мной титула. Да, мне самому легче станет. У меня как будто камень на плечах тяжёлый лежит. Пускай назначают претендентский бой, поединок за вакантный титул. У меня же там есть свои люди в этом весе – дос Аньос, Гэтжи, тот же Конор, Дастин. Их победы ещё будут меня где-то на слуху держать. Я там своих людей оставил, пусть двигаются, на меня работают. Но даже когда я оставлю титул, ни одна пресс-конференция не обойдётся без вопроса о том, оставил ли я дверь за собой открытой. Эти разговоры всегда будут. Я думаю, вопросы эти меня и в 40 лет настигнут. Были же случаи, когда и в 40 лет люди возвращались в UFC.
— Но тренироваться вы продолжаете.
— Тренируюсь я для души, так скажем. Сегодня вот 5 минут кардио, 30 минут качки сделал.
— Чтобы не заплыть?
— О, я могу заплыть. Но не для этого всё. Хорошо же чувствуешь себя, когда тренируешься.
«К Яну только хорошее отношение»
— Вы хорошо общаетесь с Петром Яном. В его дивизионе выступает ваш брат Умар. Что будете чувствовать, если он доберётся до титульного боя, а поясом всё ещё будет владеть Пётр?
— Ну он же только первый раз подрался. Ему надо года два биться, чтобы туда дойти. Сейчас фантазировать на эту тему будет неправильно. К Петру у меня только хорошее отношение. Пацан вообще из деревни вышел и стал чемпионом высшей лиги. Практически такая же история, как и у меня. В любой сфере, если человек добивается успеха, у меня к нему должно быть и есть правильно отношение. Кто ему помогал? Как он вышел? У него же тоже есть своя история. Глупые вы какие-то вопросы задаёте. Ну если они встретятся, победит сильнейший. Сейчас у Петра бой через пару недель с серьёзным хорошим соперником. Желаю ему только победы и буду за него радоваться.
— Вы можете объяснить, почему он сейчас менее популярен, чем вы после завоевания первого титула в UFC?
— Во-первых, вес. Весовая категория. Во-вторых… Даже не знаю. Я до титула 6 лет шёл. Были травмы такие, отмены боёв, постоянное напряжение. А он до титула быстро дошёл. Может, если бы он был первым российским чемпионом, было бы по-другому. Тут много факторов.
— Более яркие соперники у вас были?
— Может быть. В это весе – 70 килограмм всегда были яркие звёзды.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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В заключение хотелось бы отметить ещё один момент. Судя по тому, как развёрнуто и откровенно Завуров и Нурмагомедов отвечали на все поставленные вопросы, мы можем уверенно говорить о том, что нахождение в UFC положительно сказалось на сознании менеджеров. Перед началом пресс-конференции Хабиб поинтересовался, насколько комфортно было работать представителям прессы. Было комфортно. И важно, что в таких условиях фанаты получат максимальный объём информации как о лиге, так и о любимых бойцах. Да и имидж организации от этого только выиграет.
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