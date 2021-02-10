В UFC лупят от души, а платят – гроши. Дане Уайту должно быть стыдно?

Секс-символ ММА за один бой на голых кулаках заработала в 10 раз больше. И вреда Пейдж причинили в разы меньше.

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант 6 февраля провела свой дебютный поединок в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship против Бритен Харт. Она проиграла это сражение, но не проиграла в принципе. Во-первых, Пейдж утёрла нос публике, которая поначалу смеялась над решением девушки и была уверена, что её там разнесут в пух и прах в первом же раунде, после чего она сразу покинет промоушен. Во-вторых, Пейдж заработала за этот бой 400 тысяч долларов. Неплохо, правда?

«Смиренна в победе, смиренна в поражении». Главная красотка ММА проиграла только решением Пейдж поразила даже свою соперницу, которая отказалась от реванша. Страшно?

Уход Ванзант из UFC, по сути, был вынужденным. Она очень долго бодалась с Даной за повышение гонораров, но президент лиги решил, что здесь есть кому ещё платить такие деньги, каких требовала девушка. Попросту говоря, Ванзант, на его взгляд, этого не заслужила. Аргумент Пейдж, что ей за рекламу в соцсетях платят гораздо больше, на Уайта не подействовал. Медийной красотке с почти тремя миллионами подписчиков в «Инстаграме» ничего не оставалось, кроме как помахать UFC ручкой.

Секс-символ UFC будет драться на голых кулаках. Зачем? Красотка из ММА усердно готовится к мясорубке. Кто-нибудь, остановите Пейдж!

Да, в UFC Пейдж в последнее время успехами не блистала. Но и её легко можно понять. Зачем тратить кучу времени и средств на подготовку к бою, за который ты получишь гроши, когда можно просто выкладывать фото в соцсети, не рисковать здоровьем и получать приличные деньги? И всё же на месте Ванзант не сиделось – по её словам, она действительно хочет продолжать бойцовскую карьеру, но за достойную оплату. Одними из тех, кто мог это предложить, стали BKFC. И девушка согласилась.

«Упс, забыла, в каком я спорте». Ванзант пыталась удушить соперницу в битве взглядов Конфликт выглядел невероятно правдоподобным. Похоже, Bare Knuckle FC сорвал куш, подписав секс-символ ММА.

«Я здесь не просто так. Я была в UFC шесть лет, получала 40 тысяч долларов за выступление и столько же за победу. Теперь же я зарабатываю в 10 раз больше, делая то, что люблю. Очевидно, что я никуда не собираюсь. Я очень рада биться здесь», – сказала Ванзант в одном из недавних интервью.

После поединка Пейдж глава BKFC Дэвид Фелдман сказал, что «у девушки есть будущее в боях на голых кулаках, несмотря на поражение в дебюте». Ванзант выложила эту новость в свой «Инстаграм» и подписала: «Я никуда не ухожу, босс!». Кажется, теперь у неё есть всё, чего она хотела: и доход от рекламы, и хорошо оплачиваемые бои. Только вряд ли Дана Уайт этому рад, ведь её примеру могут последовать и другие девушки из UFC.