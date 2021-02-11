В UFC о таком и не мечтают? Bellator приготовил топ-турнир с участием легенд

9 февраля случилось то, чего все так долго ждали, и о чём так много говорили. Лига Bellator объявила долгожданный турнир Гран-при в тяжёлом весе. До этого события большинство экспертов ожидало, что в нём примут участие чемпион лиги Вадим Немков, а также Йоэль Ромеро, Энтони Джонсон, Кори Андерсон, Райан Бэйдер, Лиоту Мачида, Фил Дэвис и Гегард Мусаси. Этот прогноз оправдался почти на 100%.

Единственное отличие – вместо Мусаси в Гран-при выступит Довлетжан Ягшимурадов, хорошо известный россиянам по боям в лиге АСА. Как бы то ни было, даже без Мусаси турнир должен превзойти все ожидания, а полутяжёлый дивизион Bellator по праву получит звание лучшего в мире среди всех лиг. Посудите сами, 6 из восьми бойцов в ХХ веке гремели в UFC. Дэвис, Мачида и Джонсон и вовсе являются признанными легендами ММА.

Bellator возвращается. Задача Немкова – убрать ветеранов UFC и забрать $ 1 млн Первым на пути Вадима оказался битый россиянином ранее экс-чемпион лиги Фил Дэвис.

Bellator заставляет нервничать UFC?

Президент Bellator Скотт Кокер начал говорить о превосходстве полутяжёлого дивизиона лиги над этой же весовой категорией UFC ещё в минувшем году. Тогда глава UFC Дана Уайт с деланным весельем смеялся над этим, утверждая, что Bellator просто взял тех, с кем его промоушен работать не хочет. Возможно, Дана просто выдавал желаемое за действительное, но суть в том, что на сегодняшний день турнир полутяжеловесов в Bellator кажется мощнее, а особенно это подчёркивает именно Гран-при.

Достаточно посмотреть на одни только имена – экс-чемпион UFC Мачида, бывшие претенденты на титул UFC Ромеро и Джонсон, действующие чемпионы Bellator Вадим Немков и Райан Бэйдер в полутяжёлом и тяжёлом весе соответственно и экс-чемпион Bellator Фил Дэвис. Самый слабый бэкграунд здесь у дебютанта лиги Ягшимурадова.

А теперь взглянем на этот же дивизион в UFC? После перехода Джона Джонса в хэвивейт тут осталось какое-то пепелище. Костяной, полностью зачистив дивизион, бросил весовую категорию и оставил её без реальных звёзд. Действующий чемпион Блахович на этот статус не тянет. То же самое можно сказать о Гловере Тейшейре, Доминике Рейесе и Тиаго Сантосе. Недаром сейчас боссы UFC согласились на эксперименты Исраэля Адесаньи с дивизионом, позволив ему биться за титул в полутяжёлой категории. Дана Уайт явно рассчитывает, что звёздный новозеландец сумеет вдохнуть новую жизнь в дивизион, который по-настоящему чахнет и это совсем не преувеличение. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на статистику продаж PPV. Даже поединок с участием упомянутого Джонса, когда он победил Рейеса, не вошёл в топ-5 событий PPV по продажам в 2020 году, что уж говорить о титульной схватке Блаховича и Рейеса, которую нам довелось увидеть в сентябре минувшего года.

На фоне всего этого остаётся признать, что полутяжёлый дивизион UFC всё же уже позади Bellator. На сегодняшний день Дана Уайт, наверное, и не мечтает о таком ростере.

Немков станет лучшим в мире?

Придя к таким выводам, можно понять и то, что по сути в 2021 году Bellator определит лучшего бойца полутяжёлого веса в мире. Кто фаворит турнира? Ответить сразу сложно. Но, пожалуй, действующий обладатель пояса Вадим Немков имеет неплохие шансы сохранить регалию при себе и в конце года.

Россиянин начнёт путь за званием лучшего в мире, а также за чеком в размере $ 1 млн, 16 апреля в бою с Филом Дэвисом. У белгородца уже есть опыт противостояния с ним. В 2018 году Вадим победил американца раздельным решением судей на турнире в Израиле. С тех пор член команды Fedor Team лишь прогрессирует, чего нельзя сказать о Дэвисе. Филу уже 36 лет, а его последнее выступление, когда он с трудом победил ветерана из ветеранов Лиоту Мачиду, оставляет больше вопросов.

Если Немков пройдёт Дэвиса, то в полуфинале встретится с победителем пары Йоэль Ромеро – Энтони Джонсон. Так что уже сейчас можно говорить, что перед россиянином открывается перспектива боя с легендой ММА. При всё уважении к бойцам, нужно отметить, что кубинцу в апреле исполнится уже 44 года, так что Йоэль уже явно не на пике возможностей. Что касается Джонсона, то огромный простой в карьере вряд ли мог не сказаться на нём. Потому кто бы в этой паре не вышел в полуфинал, в потенциальном противостоянии с Немковым он не будет выглядеть фаворитом.

Ну а в финале, если россиянин в него пройдёт, ему будет предстоять встреча с кем-то из квартета Бэйдер, Андерсон, Мачида и Ягшимурадов. Первого он уже бил. Бразилец и туркмен не выглядят непреодолимым препятствие. Кажется, что лишь Андерсон может представлять для Немкова реальную опасность. Но этот бой кажется слишком далёким, чтобы рассуждать о нём сейчас. Пока же с полной уверенностью можно заявить лишь о том, что победа Немкова в Гран-при сделает его полноценной звездой ММА мирового уровня.

Чего ещё ждать от Bellator?

Глава Bellator Скотт Кокер уже сейчас гарантировал болельщикам интересное зрелище на весь год. Наблюдать за тем, как будут развиваться события Гран-при мы будем до октября. Кроме того, в 2021 году промоушен определит и победителя Гран-при в полулёгком весе, за звание которого сразятся Эй Джей Макки и, вероятнее всего, Патрисио Фрейре.

Fedor Team идёт на покорение Bellator. Сколько поясов добудут россияне? Украинский Хабиб и брат Хабиба дагестанского должны будут дополнить эту оптимистичную картину.

Но на этом с турнирами формата Гран-при в 2021 году лига остановится. Кокер ясно сказал, что планирует проводить по одному такому шоу в год. По сути, полулёгкий вес просто не успел «отстреляться» в 2020, а потому его завершение состоится теперь. В связи с этим президент промоушена пока не планирует проводить Гран-при в наилегчайшем весе среди женщин, но обещает подумать над этим в будущем.

Как бы то ни было, 2021 год в Bellator и без этого обещает быть насыщенным. Ведь кроме Гран-при в полулёгком и полутяжёлом дивизионах, нас, вероятнее всего, ждёт прощальный бой Фёдора Емельяненко, дебют Усмана Нурмагомедова и многое другое.