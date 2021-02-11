Ян назвал бомжа Стерлингом. Стерлинг Яна — братом. Российский чемпион оконфузился?

6 марта 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 259, в основном карде которого российский чемпион в легчайшем весе Пётр Ян будет защищать свой пояс. Соперником Немилосердного станет американский боец Алджамэйн Стерлинг, занимающий первую строчку в рейтинге дивизиона. Но разговор сейчас не об этом.
11 февраля Пётр отмечает свой 28-й день рождения. И мы все искренне поздравляем его с этим событием. Встречает он его вдали от семьи – в Штатах. И там россиянин вполне комфортно освоился. В «Инстаграме» он публикует не только фото и видео тренировок, но и то, как отдыхает. Шикарные автомобили, рыбалка, отличная еда. Всё в полном порядке, Флорида – благодатный край. Почти как Кубань.
Противостояние Хабиба и Конора, а точнее фидбэк от него, дали бойцам понимание: нужно ярко заявить о себе. И трэш-ток перешёл на новый уровень. Все теперь хотят разогревать фанатов перед боем яркими выпадами в адрес соперника. Но Пётр пошёл ещё дальше. Как только он приехал в США, сразу принялся троллить американцев. В глобальном смысле.
К титульному поединку Ян готовился в Тайланде, где снял дом, а гараж оборудовал под тренажёрный зал. И был там без своей привычной команды, в режиме самоизоляции. И когда сумел вырваться в США, в ярчайшем поединке уработал бразильскую звезду Жозе Альдо. И забрал вакантный титул в своём дивизионе.
Нового соперника ему искали долго. В итоге, стал им Алджамэйн. Да и кого ещё ставить в бой за титул, если не второго бойца в дивизионе? Но декабрьская встреча сорвалась, и теперь бойцы сойдутся в октагоне в первую неделю марта. А мы вернёмся к реальности. В Майами с Петром приехал его близкий друг Денис Лаврентьев. Он сам стоит в листе ожидания на бой в UFC. Но подчёркивает, что сейчас главной задачей является помощь Яну.
Первый неловкий момент у парней случился сразу по прибытию во Флориду. Из замечательного, но довольно прохладного Екатеринбурга. Понятное дело, что при первой же возможности парни рванули на пляж. Океан прекрасен и не снять яркий ролик было нельзя. Денис отправился купаться, а Пётр, взяв камеру, произнёс: «Братан, покажи пендосам! Так-то смелых здесь немного!».
При этом, парни тренируются в зале American Top Team… Дальше – больше. Во время одной из прогулок по городу, парни встретили темнокожего человека без определённого места жительства. И Пётр вновь не удержался от шутки. «Алджа, не мороси!», — кричал Янг перепуганному человеку. Ролик, кстати, российский чемпион удалил. Но Интернет помнит всё…
Стерлинг. А что Стерлинг? Он без фанатизма реагирует на выпады россиянина. Пытается шутить. Кстати, сам тренируется в гараже. Это как в фильме «Рокки», кто голоднее, тому и надо больше. Но результаты работы (а впереди ещё почти месяц) покажет бой. Но мы не об этом. Автор текста
уже высказывал опасения, что такая лёгкость в шутках Яна может сыграть против него. И вот, пришёл тот момент, когда ударил Стерлинг.
Возвращаемся к поздравительным мероприятиям по поводу дня рождения Яна. Официальный аккаунт UFC поздравил российского спортсмена с 28-летием. И в комментариях появился Алджамэйн, который написал: «Happy Birthday, брат!». Чтобы не имел ввиду Стерлинг, все дальнейшие нападки Петра будут выглядеть… не очень здорово.
Трэш-ток – это здорово. Но ты должен быть готов, что оппонент найдёт ход, который поставит тебя в невыгодное положение. Особенно, когда это не троллинг или скрытое оскорбление, а искренние слова.
Пётр, мы же предупреждали…
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