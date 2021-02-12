Неужели Чимаеву место только в АСА? Хамзат попал в немилость

12 февраля стало известно, что поединок перспективного бойца UFC Хамзата Чимаева с Леоном Эдвардсом, запланированный на март, сорван уже в третий раз. Причина этого – затянувшиеся последствия коронавируса у Хамзата. Но это официальная версия. В ММА-среде же есть и иное мнение. Ведёт оно к событиям декабря минувшего года. Тогда правительство США ввело в действие новый пакет персональных санкций, которые коснулись и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Кроме того, в санкционный список США попали и все структуры, связанные с известным политиком, в том числе лига АСА.

Дошло до того, что гражданам США запрещалось вести какие-либо дела с промоушеном, что помешало известному рефери Хёрбу Дину поработать на поединке Магомеда Исмаилова с Иваном Штырковым. Уже тогда стало ясно, что в этот раз всё серьёзно. Тем не менее сам Рамзан Ахматович и всё его окружение демонстрировали спокойствие.

«Я хочу растерзать его». Чимаев показал, как планирует поступить с Эдвардсом в бою. Видео Хамзат в труху превратил тренировочный мешок для грэплинга. И сделал послание будущему сопернику.

Более того, санкции против Кадырова не сработали так, как того ожидали в США. Политик не стал казаться токсичным для бойцов лиги и те демонстрировали ему преданность. Более того, в январе 2021 года главе Чечни удалось привлечь на свою сторону обладателя премии прорыв года в UFC-2020 Хамзата Чимаева, который прибыл в это время на Северный Кавказ.



Визит Чимаева на родину оказался скандальным почти сразу же. Западная пресса сразу же обратила внимание на то, что спортсмен прибыл в Чечню без маски, упрекая его за то, что он не придерживается мер по предотвращению распространения коронавируса. И к тому моменту уже мало кого интересовало, что Чимаев переболел COVID-19 и не мог заразиться им, и более того, маловероятно, что мог кого-либо заразить.

Но те претензии американской прессы были лишь цветочками. Ягодки пошли в тот момент, когда Чимаев провёл встречу с главой Чечни. Многочисленные свидетельства общения политика и спортсмена появились в социальных сетях. Кадыров подарил Хамзату «Мерседес» и, судя по всему, позволил бойцу проводить досуг так, как тому заблагорассудится. К примеру, Чимаеву представилась редкая возможность пострелять из крупнокалиберного оружия, чем он также похвастал в «Инстаграме».

В целом визит на Родину сложился для Чимаева более чем благоприятно. Стало понятно, что он завёл дружбу с одним из самых влиятельных людей России. В социальных сетях Хамзат выложил совместное фото с Кадыровым, поблагодарив его «за всё». Более того, в одном из интервью, которые он дал в Грозном, Хамзат пообещал пригласить в республику и президента UFC Дану Уайта. Казалось, что далее можно спокойно готовиться к многострадальной схватке с Эдвардсом.

Но как раз спокойствие было утрачено. По возвращении в Швецию, ставшую для Чимаева вторым домом, его раскритиковали поборники прав человека. Так, представитель организации Amnesty International в скандинавской стране Ами Хеденборг выразил точку зрения, что после визита спортсмена в Чечню многие бойцы не захотят с ним биться, чтобы не подвергать риску свою репутацию.



«Это диктатура, люди в ужасе. Для спортсменов будут существовать риски запятнать репутацию», — сказал специалист. Это мнение разделила и администратор Евразийского отделения независимой экспертной организации «Защитники гражданских прав» Инна Букштынович, которая в мрачных тонах описала ситуацию с правами человека в Чечне.

«Сам Дана хочет, чтобы Чимаев стал чемпионом». Горец уверен, что Борз скоро наденет пояс Рамазан Эмеев очень рад за чеченского брата, но делить октагон с ним не хочет.

«Ситуация с правами человека в Чечне сродни катастрофе. Поборники прав человека подвергаются арестам, пыткам, ложным обвинениям и наказаниям. Положение становиться всё хуже. Активистов крадут. Проблема в том, что в Чечне не осталось организаций по защите прав человека. Нам сложно получать проверенную информацию», — резюмировала Букштынович.



Популярное издание Bloody Elbow, специализирующееся на тематике единоборств, также подвергло Чимаева критике за связь с Кадыровым. И вот теперь уже совершенно точно нельзя исключать, что эхо этих скандалов докатилось до UFC.



Информация о том, что Чимаев страдает от последствий коронавируса вызывает сомнения, так как Хамзат уже демонстрировал фото своих тренировок после выздоровления. Не исключено, что в США банально налагают запрет на проведение поединков с его участием, а Дана Уайт, пока в нём ещё сохраняется надежда решить этот вопрос, не разглашает эту информацию, чтобы не усугублять происходящее.

Бойцы Кадырова попали под удар. США грязными методами борется с лучшим промоушеном России Главный турнир года АСА 115 лишился лучшего судьи мира. Проблемы будут и у наших ребят в UFC.

Это похоже на правду ещё и потому, что в США любят упрекать Рамзана Кадыровы за попрание прав представителей ЛГБТ-сообщества. Между тем, новоизбранный президент США Джо Байден в одной из своих первых речей на посту отметил, что при нём страна станет флагманом в борьбе за продвижение прав сексуальных меньшинств. Так что лобби-группы, поддерживающие ЛГБТ, вполне могли подложить такую свинью Дане Уайту. Да и самому Байдену есть за что поквитаться с главой UFC. Уайт не скрывал своих симпатий к Дональду Трампу и активно поддерживал его в ходе президентской компании. Да, кому-то версию о мелкой мести Байдена к президенту спортивной организации может показаться надуманной. Но, как показывают последние события в США, новая администрация в Белом Доме рьяно расправляется с инакомыслием, подавая всё это под соусом борьбы с анархией.

Что же, в мясорубку политических баталий нежданно-негаданно попал и Чимаев. Похоже, Хамзат в целом аполитичен и своим визитом попросту выразил уважение главе республики. Об этом говорит хотя бы тот факт, что после известных событий в Москве он запостил на странице в «Инстаграме» фото молодого чеченского парня, вступившего в конфликт с представителями правоохранительных органов. Чимаев поддержал нарушителя, но вскоре удалил пост. Уже эта непоследовательность в его действиях говорит о том, что в политику он лезть не рвётся. Как бы то ни было, мир таков, что от этой самой политики можно пострадать, даже абстрагируясь от неё. Если всё пойдёт по худшему для Чимаева сценарию, то лига АСА в скором времени получит готовую звезду. Вопрос лишь в том, нужна ли такая слава самому Хамзату.