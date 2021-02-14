Усман встал после падения, побил рекорд Сен-Пьера и догнал Хабиба

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 258. Это было второе номерное шоу года. Не будем кривить душой, получилось оно не самым ярким и впечатляющим. Большая часть боёв завершилась решением судей, так что всеми любимых досрочных побед было минимальное количество. Компенсировать нехватку зрелища взялись участники главного события – чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и Гилберт Бёрнс. Их встреча должна была состояться ещё в 2020 году, но злосчастный коронавирус, уже традиционно, спутал матч-мейкерам все планы.

Уложил на обе лопатки за 5 секунд до гонга. Ураганный оверхенд Бёрнса – лучшее снотворное Бывший одноклубник Усмана сносит всех на своём пути. Он знает о слабых местах чемпиона больше других.

Как бы то ни было, в этот раз организовать схватку удалось. Камару выходил уже на третью защиту титула. В целом же, его победная серия состояла из 16 встреч. Перед отчётной схваткой в его послужном списке в UFC было 12 побед. Таким образом, в случае успеха, он бы выходил на второе место по количеству побед подряд в истории (его разделяют Хабиб Нурмагомедов, Макс Холлоуэй, Жорж Сен-Пьер и Деметриус Джонсон) и на чистое первое по количеству побед подряд в полусреднем весе (до сегодняшнего дня он делил его с тем же Сен-Пьером).

Так что у Камару была мотивация не только защитить титул, но и войти в историю по нескольким пунктам. Впрочем, Бёрнс был не менее мотивирован. Шанс завоевать титул порой представляется один раз в жизни. Далеко не звёздный боец, понимая это, вместе со стартовым гонгом сразу же включился в работу. Гилберт прессинговал, работал лоу-киками, а затем, почти сразу, пробил мощнейший правый крюк, которым отправил соперника на канвас. Фактически Усман оказался в нокдауне. Начало встречи получилось ошеломляющим. Камару сразу поднялся. Бразилец же, в попытках развить успех, через несколько мгновений сделал попытку пробить хай-кик. Соперник был к нему готов и, поймав ногу оппонента, заставил того оказаться на канвасе.

Бёрнс пытался активно защищаться, угрожая Усману ап-киком, но тот ловко уходил от попыток Гилберта, и при этом умудрялся эффективно атаковать. Вернувшись в стойку, Бёрнс попытался снова работать первым номером, неплохо пробив коленом. Но Нигерийский Кошмар уже пришёл в себя и нашёл свой ритм. Очень скоро он начал разбивать соперника джебом, который оказался по-настоящему разрушительным оружием. В конце раунда Гилберт ещё раз удачно атаковал, но было ясно, что во втором раунде Усман прибавит.

В следующей пятиминутке бойцы, прекрасно работающие в борьбе, снова бились исключительно в стойке. Коррективы, внесённые в перерыве тренером Камару Тревором Уиттманом, были видны сразу. Чемпион перебивал своего оппонента за счёт одного лишь джеба. Пробив оборону соперника передней рукой, Усман начал добавлять и двойки. Ближе к концу второго раунда бразилец уже был измотан и упал от джеба. Но отзащищаться в положении лёжа сумел. Развязка наступила на старте третьего отрезка. Ещё один точный джеб снова отправил Дуриньо на канвас. На этот раз Усман, невзирая на все попытки соперника спастись, сумел его добить, заставив Хёрба Дина остановить схватку.

Таким образом, Камару Усман в третий раз защитил титул, а также одержал тринадцатую кряду победу в UFC, тем самым превзойдя легенду полусреднего дивизиона Жоржа Сен-Пьера по количеству побед подряд в этой весовой категории и догнав Хабиба по количеству одержанных побед подряд в UFC.

После завершения схватки Бёрнс не сдерживал слёз, а Камару назвал себя величайшим средневесом. Возможно, Усман и перегибает палку. Но вот то, что он явно претендует на звание лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории – факт. Особенно с учётом того, что с будущим Джона Джонса и Хабиба Нурмагомедова всё по-прежнему непонятно. Одно можно утверждать наверняка, Нигерийский кошмар сегодня вписал своё имя в историю полусреднего веса и вряд ли его достижение покорится кому-либо в скором времени