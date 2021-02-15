Ягшимурадов вытеснил Мусаси из сетки Гран-при. Поборется ли Довлетджан за пояс с Немковым

Лига Bellator 9 февраля объявила участников Гран-при в полутяжёлом весе. Появление почти всех бойцов в сетке не стало для экспертов и зрителей неожиданностью. Кроме одного – дебютанта промоушена Довлетджана Ягшимурадова. Многие были уверены, что на его месте будет Гегард Мусаси. Но, если узнать о туркменском бойце больше, становится ясно, что как минимум по зрелищности поединки с его участием точно не будут уступать потенциальным боям с участием бывшего чемпиона в среднем весе.

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Ягшимурадов стал первым бойцом из Туркменистана не только в Bellator, но и в лиге АСА, где владел поясом в полутяжёлом дивизионе. Изначально же Довлетджан был чемпионом ещё в АСВ, где он отобрал пояс у Батраза Агнаева, задушив его во втором раунде. А уже после реорганизации лиги он не просто повторил, но и улучшил свой успех. Ягшимурадов нокаутировал другого претендента на титул Карола Селински и стал первым чемпионом во всём промоушене АСА.

Последний бой Довлетджана в АСА прошёл в декабре 2019 года. Он успешно защитил титул в поединке против Алексея Буторина, и по контракту у Ягшимурадова оставался ещё один бой. Однако у бойца, который жил и тренировался на Украине, возникли сложности с получением визы для въезда в Россию. По обоюдному согласию контракт было решено не продлевать, а Довлетджан освободил титул в полутяжёлом весе.

За всю свою профессиональную карьеру Ягшимурадов провёл 24 поединка, 18 из которых он выиграл, причём 15 из этих побед были досрочными. В его активе – 11 финишей нокаутами, 4 – сабмишенами и только 3 – решениями судей. Тренируется туркменский боец в клубе «Алабай» в Харькове. Также Довлетджан проводит сборы в дагестанском клубе «Горец», где работает с 11-м номером рейтинга полутяжёлого веса UFC Магомедом Анкалаевым и Бозигитом Атаевым, который свои последние бои провёл в PFL.

Пока Ягшимурадов известен в основном лишь в России и странах СНГ. Возможно, его бэкграунд выглядит не столь сильным по сравнению с бэкграундом остальных участников Гран-при, однако и назвать его слабым однозначно нельзя. К тому же, бойцу всего 31 год. Младше него в этой сетке только действующий чемпион Вадим Немков, Кори Андерсон с Довлетджаном одного возраста, а остальные бойцы старше минимум на пять лет.

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Принимая во внимание все вышеперечисленные факты о Ягшимурадове, вполне возможно, что ему придётся сразиться и с Вадимом Немковым. Однако для начала стоит пройти хотя бы первый тест в виде опытного и умелого Кори Андерсона, бой с которым назначен на 9 апреля. Сам Кори, к слову, уже изучил соперника и уверен, что не стоит его недооценивать.

«У этого парня неплохие стиль и рекорд. Там, где он выступал раньше, он хорошо известен. Если мы просто ничего о нём не знаем, это ещё ничего не значит. Я не собираюсь заглядывать ему за спину», – сказал Андерсон в интервью MMA Junkie. И с американским бойцом сложно не согласиться.