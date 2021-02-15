Приехали в США с ковриками для джиу-джитсу. Сейчас АТТ – кузница чемпионов UFC

Несмотря на то, что смешанные единоборства считаются индивидуальным видом спорта, важную роль в подготовке играют условия тренировок и команда, которая находится рядом с бойцом. На пути зарождения MMA многие атлеты тренировались индивидуально, совершая порой огромные ошибки в подготовке. Одним из первопроходцев в создании лучших условий для бойцов стал легендарный зал American Top Team (ATT), который расположился в солнечном Коконат-Крик в 60 километрах от Майями в штате Флорида.

ATT был основан братьями Силвейра: Маркусом и Марсело в 2002 году. Из родной Бразилии они эмигрировали в 90-е годы, на родине братья помогали людям постигать искусство бразильского джиу-джитсу. Позже к ним присоединился ещё один бразильский джитсер – Рикардо Либорио, который был основателем Brazilian Top Team. Но открытие и взлёт одного из самых легендарных залов MMA были бы невозможны без Дэна Ламберта, финансиста и любителя единоборств, который согласился инвестировать в их общую идею.



«Чемпионат» пообщался с Дэном, который рассказал о своём знакомстве с братьями Силвейра, становлении American Top Team и какие эмоции царили в зале после первого чемпионского пояса UFC. Это первая часть нашего разговора с одним из самых известных функционеров мира MMA.

— Как вы познакомились с Рикардо Либорио, Маркусом Силвейрой и Марсело Силвейрой?

— Впервые я увидел Маркуса Силвейру по прозвищу Конан на Extreme Fighting 1 в 1995 году, и комментатор упомянул, что у него есть тренажерный зал по BJJ в Майами. Я заглянул в спортзал и записался на занятия. В то время зал назывался «Джиу-джитсу братьев Силвейра». А Либорио я встретил в 2001 году, когда он приехал к нам на несколько месяцев, чтобы тренироваться и изучать английский язык.



— Как родилась идея создания зала? Почему вам было интересно инвестировать в это?

— В мои намерения не входило создание большой бойцовской команды. С 1995 по 2001 год у нас была только команда по джиу-джитсу, которая выезжала на соревнования. У нас было всего несколько парней, которые выступали в ММА. Также были товарищи, которые хотели заниматься ММА, они последовали за Либорио из Бразилии. И мы начинали расти, а MMA стал набирать популярность в мире.



— Откуда были первые средства для содержания зала?

— Финансировал это я. Как я и говорил, в зале братьев Силвейра основное внимание уделялось джиу-джитсу, до 2001 года у Конана и Марсело были небольшие тренажерные залы. Мы все вместе решили, что хотим, чтобы будущее команды было за ММА, и я нашел более просторное место для размещения команды.



— Почему решили выбрать именно такое название?

— Пробыв у нас несколько месяцев, Либорио решил переехать сюда на постоянной основе. Он имел успех в Brazilian Top Team, поэтому мы решили просто адаптировать эту версию под американский вариант.

— Какие были основные трудности в процессе развития вашего бренда ATT?

— Самым сложным в создании команды был тот простой факт, что MMA был настолько новым видом спорта, что ни у кого не было большого опыта. Не было помощников, и мы не могли понять, как нам правильно делать то, что хотим. У нас был очень непростой путь, много проб и ошибок.



— Как изначально выглядел зал ATT?

— Первые залы Конана и Марсело были очень маленькими и в основном состояли из ковриков для джиу-джитсу. В 2001 году мы перешли на тренажерный зал площадью девять тысяч квадратных футов, который был больше ориентирован на ММА. Спустя несколько лет мы переоборудовались в объект площадью 17 тысяч квадратных футов, в котором было больше возможностей для наших тренировок, и мы, наконец, построили собственный тренажерный зал, который теперь составляет 40 тысяч квадратных футов с общежитиями для бойцов, тренерскими и другими удобствами.

— При каких обстоятельствах стало возможно расширение зала до таких глобальных масштабов?

— Мы всегда понимали, что нужно расти. Процесс роста был постепенный, мы росли вместе с MMA соответственно росту инвестиций в него, общую инфраструктуру и человеческие ресурсы. Временами, когда мы чувствовали, что команда достигла точки, мы начинали эффективно использовать все ресурсы, которые у нас имеются. Например, мы несколько раз переезжали в более крупные тренажерные залы, прежде чем были готовы построить наш огромный комплекс, который теперь служит нашей штаб-квартирой.

Сейчас главная академия American Top Team располагается в Коконат-Крик, округ Бровард, штат Флорида. На официальном сайте академии можно посмотреть онлайн-тур по штаб-квартире . Настоящий рай для любителей MMA.

— Насколько сильно изменился ATT с момента его основания? В чем вы видите главное достижение?

— Понятное дело, что команда кардинально изменилась за эти годы. Главное достижение — под нашей крышей гораздо больше опыта, знаний и структуры, чем было раньше.

— Какой эпизод с момента основания стал для зала переломным? Может, это приход в зал какого-то определенного бойца? Или какая-то победа? После чего к вам в зал еще более активно потянулись бойцы?

— Я считаю, что фактор успеха номер один — это наше долголетие. Многие тренажерные залы приходили и уходили, и у них были очень успешные годы, за которыми следовали не очень успешные годы. Но наш тренажерный зал продолжает существовать и с каждым годом улучшается. Постоянное улучшение в течение длительного периода времени — очень успешная формула существования.



— Помните ли первого звёздного бойца, который выбрал ваш зал в качестве площадки для подготовки?

— Нашей моделью всегда было воспитывать молодых бойцов, а не искать признанных звезд, которые хотят сменить спортзал. Однако, в последние годы индустрия изменилась, и более- менее стабильные бойцы стремятся перейти в более крупные тренажерные залы с более широким кругом партнеров по тренировкам или попробовать других тренеров. Если отвечать на вопрос, то, вероятно, Йоанна Енджейчик. Она лучший пример, поскольку она тот человек, который пришёл в наш зал после того, как добилась огромных успехов в этом бизнесе.

На постоянной основе Йоанна Енджейчик присоединилась к АТТ на заключительном этапе подготовки к бою с Каролиной Ковалькевич на UFC 205. Королева польского MMA победила единогласным решением судей и сохранила пояс чемпионки UFC в минимальном весе. Свой пояс Енджейчик защищала 5 раз, а потеряла его в бою с Роуз Намаюнас на UFC 217.

— Помните ли вы первые громкие победы бойцов своего зала? Кого можете выделить?

— Для меня это Конан Силвейра в середине 90-х, сражавшийся в организации Extreme Fighting.



— Что значила для вас победа Лоулера в бою за титул? Ведь он стал первым чемпионом UFC из ATT.

— К тому времени наша команда добилась немалых успехов и завоевала титулы во всех крупных организациях мира, за исключением UFC. В прошлом у нас было много бойцов, которые боролись за чемпионство в UFC, но по итогу они всегда отставали. Когда в тренажерный зал пришел первый пояс UFC, это было действительно большим облегчением, чтобы люди больше не говорили об этом.

Робби Лоулер — первый чемпион UFC из АТТ. На UFC 181 американец победил Джонни Хендрикса раздельным решением судей. Лоулер мог и раньше стать чемпионом, но 15 марта 2014 года на UFC 171 он проиграл всё тому же Хендриксу единогласным решением судей

— Насколько болезненно воспринимается уход бойцов? Как отнеслись к уходу Лоулера и Ковингтона и почему это произошло?

— Нам не нужны бойцы в нашем спортзале, которые не хотят в нём находиться. Точка. Конец истории.

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон в 2020 году покинул ATT.

— Была история о конфликте Ковингтона с бразильскими бойцами. Вы тогда погасили этот конфликт. Были ли истории, когда вам так же приходилось принимать жесткие решения в отношении своих бойцов? Может, кого-то приходилось выгонять из достаточно известных спортсменов или просто проводить профилактические беседы?

— У нас в спортзале 100 профессиональных бойцов. У нас время от времени возникают проблемы, поскольку в любой команде нельзя сделать счастливыми всех. В прошлом нам приходилось принимать трудные решения с бойцами и тренерами. В конце концов, мы всегда делаем то, что в интересах команды, потому что это принесет пользу наибольшему количеству людей.

Ковингтон: Там стало слишком много драмы и слишком много негативной энергии. Каждый раз, когда я проходил тренировочный лагерь, я чувствовал зависть. Я чувствовал ненависть и негативную энергию.

По словам Ковингтона, Робби Лоулер покинул зал после того, как в нём повесили чемпионское фото Тайрона Вудли. Именно Вудли на UFC 201 нокаутировал Лоулера и завоевал пояс чемпиона в полусреднем весе.

Колби Ковингтон (слева) и Хорхе Масвидаль (справа) Фото: «Чемпионат»

— Есть ли у вас соревнования с другими известными залами, такими как AKA, Kings MMA, Jackson-Wink MMA, Sanford, Elevation и др.? Как вы к ней относитесь?

— Несмотря на то, что команды играют большую роль в подготовке бойцов, ММА остается индивидуальным видом спорта. Соперничество происходит больше между бойцами, чем между спортзалами. Единственным залом, с которым мы когда-либо соперничали, был старый зал Blackzillians, и на самом деле, это было просто потому, что нам не нравился парень, создавший команду, а не бойцы, которые там были.

Зал Blackzillians основан в 2011 году. Самые известные бойцы: Камару Усман, Майкл Чендлер, член зала славы UFC Рашад Эванс, Гилберт Бёрнс и, покинувший ATT, Робби Лоулер.

Во второй части интервью «Чемпионата» с Дэном Ламбертом вы прочитаете показательную историю о русском бойце, узнаете о памятном звонке из Миссури и о том, кто является самым сильным спортсменом, который переступал порог знаменитого зала.