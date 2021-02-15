«Хамзату было плохо. Он заснул в лобби отеля». У Чимаева серьёзные проблемы со здоровьем

12 февраля президент UFC Дана Уайт сообщил, что его новый фаворит, обладатель награды прорыв 2020 года Хамзат Чимаев вновь откладывает возвращение в октагон. Бой шведа чеченского происхождения с Леоном Эдвардсом сорвался в третий раз. Официальной причиной отсрочки возвращения Чимаева назвали проблемы со здоровьем, вызванные осложнениями после коронавируса.

Неужели Чимаеву место только в АСА? Хамзат попал в немилость Похоже, визит на родину может стоить бойцу карьеры в UFC.

Но в тот же день в ММА-сообществе стали шириться конспирологические теории о том, что это только отговорка, а реальная причина срыва поединка кроется в том, что Чимаев испытывает проблемы с допуском к боям в США после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который попал под санкции Вашингтона. Сторонником этой версии был и ваш автор. Но, судя по всему, сегодня мне придётся признать свою ошибку.

Команда Хамзата Чимаева привела убедительные доказательства того, что боец действительно страдает от осложнений, вызванных последствиями коронавируса. И пока всё видится так, что возвращение спортсмена в октагон придётся отложить надолго.

Всё, происходящее с Хамзатом, в подробностях описал его менеджер Махди Шаммас.

«Мы общались с UFC и отправили лиге неприятное сообщение. Но что есть, то есть. Мы ничего не могли поделать. Мы пытались вернуться к тренировкам 9 февраля. Он настаивал на тренировках, но ничего не получилось. Ему было очень плохо. Он даже не мог отработать два раунда кряду. После одного раунда он отдыхал. Он начал кашлять, почувствовал себя больным. Нам пришлось отменить эту тренировку. После я общался с Шоном Шелби и главой врачебной комиссии UFC. Я описал все симптомы. Нам сказали, что Хамзату нужно сделать компьютерную томографию грудной клетки, так как он жаловался на боли в этой области. После той тренировки у него даже не было сил вернуться в гостиничный номер.

«Я хочу растерзать его». Чимаев показал, как планирует поступить с Эдвардсом в бою. Видео Хамзат в труху превратил тренировочный мешок для грэплинга. И сделал послание будущему сопернику.

Он заснул прямо в лобби отеля. Мне звонили его друзья и говорили, что Хамзат буквально не может говорить. Он не мог тренироваться, у него была ужасная головная боль, высокая температура, ныли мышцы. Когда Чимаев звонил мне из больницы, он думал, что умирает. Ему было очень плохо. Мне очень жаль, он отличный спортсмен и отличный человек. Надеюсь, мы сделаем ему хорошие бои. Но сейчас его телу нужно отдохнуть. Организм должен стать полностью функционален. Он никогда не переставал тренироваться. Это ненормально. В этот раз он тренировался и ему повезло, в следующий раз этой удачи может не быть. Я не могу так рисковать. Сейчас самое важное, чтобы Хамзату стало лучше», — рассказал Шаммас, намекая, что с Чимаевым могло случиться и что-то похуже, чем просто снятие с поединка.

При этом интервью Шаммаса шло фоном, а на кадрах демонстрировался измученный Хамзат, который тяжело кашлял на тренировках, спал в лобби гостиницы и просил хотя бы не снимать его в измождённом виде.

«Люди говорят, что Хамзат тренируется неправильно, что он работает слишком много, что он делает то, и это. Но это полная чушь. После болезни он начал работать хорошо, он вернулся прежним монстром. Но потом у него начался бронхит. Мы начали принимать антибиотики, начали лечиться. Мы его проверяли, сдавали кровь и прочие анализы. Но он всего лишь человек, мы ничего не можем сделать. Что есть, то есть. Я не верю в везение или невезение. Просто плохие вещи происходят», — сказал главный тренер бойца Андреас Майкл.

Что ж, приятного во всех речах менеджера и тренера мало. Ясно лишь то, что состояние Хамзата очень нехорошее. Впрочем, это видно даже по редким видеокадрам, которые всё-таки удалось заполучить скандинавским коллегам. Судя по всему, возвращение Хамзата придётся ждать долго, и уже сейчас можно говорить о том, что грандиозный план по захвату полусреднего веса в 2021 году придётся отложить. Впрочем, сейчас это не так уж и важно. Главное, чтобы Чимаев восстановился и вернулся к былым кондициям. Благо, он ещё молод и имеет в запасе много лет для активных выступлений.

В топе Хабиб и его вероятный преемник! Читатели выбрали лучших бойцов UFC в 2020 году Нурмагомедов – лучший, и отпускать его фанаты не желают. На вершине также Чимаев и Шевченко! «Чемпионат» и UFC подвели итоги голосования.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Дана Уайт выразил мнение о том, что Хамзат халатно отнёсся к мерам предосторожности и своему здоровью, потому и заразился коронавирусом.

«Думаю, Хамзат пренебрегал мерами предосторожности. Если понимаете психологию этого парня, то знаете, что он не будет слушать. Вероятно, он не делал того, что нужно было делать. Он определённо заботился о здоровье не лучшим образом. Постараюсь вытянуть его оттуда, хочу вытянуть его к настоящим врачам. Пусть позаботятся о нём, а потом устроим ему бой», — приводит слова Уайта MMA Fighting.