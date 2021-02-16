Экс-футболист эффектно улетел на камеру. Без школы бокса в ринге делать нечего?

В ночь на 14 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир по профессиональному боксу. Менее чем за двое суток до его проведения он потерял главное событие – титульный бой Максима Власова с Джо Смитом. В итоге зрителям приходилось настраиваться на поединок бывшего чемпиона мира в лёгком весе Ричарда Комми с Джексоном Мартинесом. Но уже до боя боксёра из Ганы в ринге было весело. Благодарить за это зрители должны были 21-летнего перспективного тяжеловеса американца Джареда Андерсона.

«Ожидал Супермена, а увидел человека в перчатках». Тайсон победил Кличко задолго до боя Фьюри в красках описал, как он закладывал в мозг Владимира неуверенность в собственных силах.

Паренёк подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank только в 2019 году, тогда он успел провести два боя. В сложнейшем 2020 году Андерсон умудрился провести пять поединков. В итоге на первую схватку 2021 года он вышел с послужным списком 7-0, при этом все 7 побед были завоёваны досрочно. В соперниках у Джареда в этот раз был американец нигерийского происхождения Кингсли Ибе (5-1-1, 4 КО).



Невзирая на то что он является бывшим игроком в американский футбол, относится к нему свысока нельзя. К примеру, в минувшем бою он уже подпортил идеальный профессиональный рекорд многообещающему итальянцу Гуидо Вианелло, сведя бой с ним к ничье. Так что нельзя было исключить, что трудности возникнут и у Андерсона. Во всяком случае Ибе можно было совершенно точно назвать хорошей проверкой для Джареда. И действительно, Кингсли стал первым оппонентом Андерсона, который заставил того работать более 4 раундов. Да, фаворит перебивал уроженца Нигерии и вёл по очкам, но тот демонстрировал отменную стойкость.

Видео можно посмотреть на канале Top Rank в YouTube. Права на видео принадлежат Top Rank

Развязка наступила лишь на последней минуте шестого раунда (который по регламенту был заключительным). В одном из эпизодов Андерсон хорошо перекрылся от атак оппонента, а после перешёл в наступление. Сначала он точно выбросил классическую двойку прямых, а затем добавил акцентированный левый боковой, который и отправил соперника в глубокий нокаут. Огромная, почти двухметровая машина едва не свалилась на камеру.

Видео можно посмотреть на канале Top Rank в «Твиттере». Права на видео принадлежат Top Rank

Благодаря нокауту в самом конце встречи Андерсон сохранил стопроцентный показатель досрочных побед. Кроме того, Джаред заставил говорить о себе снова и снова. Его любимый боксёр, бывший чемпион мира Андре Уорд, не скупился на похвалы и отметил, что молодой парень больше напоминает не тяжеловеса, а средневеса в крупном теле. Ну а босс Андерсона, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, всегда склонный гиперболизировать достижения любого своего фаворита, назвал Андерсона «будущим чемпионом мира в супертяжёлом весе».

Джаред Андерсон Фото: Mikey Williams/Getty Images

Хотя в этот раз ветеран промоутерского цеха, возможно, и не преувеличивает. Джаред и впрямь крут, и у него действительно громадные перспективы. Победитель молодёжного чемпионата США и двукратный чемпион страны среди взрослых менее чем за два года вынудил запомнить своё имя весь мир профессионального бокса.



Более того, его заметили ещё тогда, когда он бился по любителям. К примеру, в то время он работал в тренировочном лагере бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера. Ну а лучшей оценкой перспектив Андерсона является то, что в качестве спарринг-партнёра его привлекал сам Тайсон Фьюри. Джаред помогал готовиться британцу ко второй схватке с Деонтеем Уайлдером, в которой Цыганский Король просто уничтожил соперника.



«Это были самые непростые спарринги в моей жизни. Фьюри заставил меня думать. Это были шахматы. Я не мог точно имитировать работу Уайлдера. Но я мог многое дать, я делаю соперника острее. Если ты можешь ударить меня, значит, у тебя есть кое-какая скорость и техника. Фьюри знал, что, если он может донести удар до меня, значит, он совершенно точно донесёт его до Деонтея. Он давал мне советы, а я давал ему советы, как попасть по мне», — говорил Андерсон о совместной работе с британским боксёром.



Что ж, волей-неволей вспоминается, что Фьюри и сам когда-то был спарринг-партнёром другого прославленного чемпиона мира в супертяжёлом весе Владимира Кличко, которого в итоге сам и сверг с трона. Возможно, недавно Тайсон сам начал вылепливать ту личность, которая через несколько лет поставит точку и в его карьере. История всегда повторяется.