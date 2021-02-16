Тигр единственный побеждал Петра Яна! В Bellator у Магомеда соперников не будет?

Похоже, бойцы из Дагестана решили захватить первый ивент Bellator в 2021 году. На турнире, который пройдёт 2 апреля, выступят не только дебютанты лиги Усман Нурмагомедов и Хасан Магомедшарипов. О своём бое в этот вечер объявил и Магомед Магомедов по прозвищу Тигр, первый поединок которого в промоушене уже состоялся в декабре прошлого года. Он уверенно победил Матеуша Маттоса единогласным решением судей и ярко заявил о себе, однако сам оценил свою работу очень критично.

Забит и Хабиб помогут своим. Братья звёздных бойцов штурмуют Bellator В апрельский турнир вписали ещё одного непобеждённого дагестанца. Объясняем, почему Хасан Магомедшарипов может стать круче Хамзата Чимаева.

«Чувствовал себя хорошо, но всё равно не показал всё. Продемонстрировал 60% того, что могу. Повлияло то, что долго не бился. Психологически давило и то, что бился в новой организации. Думаю, что раскроюсь ещё, покажу больше», – скромно сказал Магомед на пресс-конференции после турнира.

Россиянин исполнил редчайший приём. Бразильский боец чудом остался в сознании. Видео Виртуозная Мельница настолько восхитила американцев, что Магомеда тут же сравнили с Хабибом и легендарным Ренделманом.

Действительно, до этого в последний раз Магомедов выходил в октагон ровно два года назад в лиге АСВ. Здесь с 2015 года он провёл 8 боёв и проиграл только в одном из них, уступив свой титул в легчайшем весе Петру Яну. Это же поражение – единственное в карьере Тигра. И здесь у них с чемпионом UFC равный счёт: Магомед – также единственный, кто смог победить Петра.

В общем-то, в этом нет ничего удивительного. У Магомедова очень сильная и небезызвестная команда «Dagfighter», а один из его лучших друзей и спарринг-партнёров – третий номер рейтинга полулёгкого дивизиона UFC Забит Магомедшарипов. В сочетании с талантом и трудолюбием это позволило Тигру одержать 17 побед в карьере, 11 из которых – досрочные.



И пусть в последнем поединке финишировать оппонента Магомеду не удалось, зрители и эксперты всё же оценили эффектную мельницу бойца и в целом его стиль и ведение боя. Хотя база Магомедова – ушу-саньда, он больше любит демонстрировать «дагестанскую классику» – борьбу и мощные тейкдауны. Впрочем, Тигр обещает, что скоро мы увидим гораздо больше. «Я всего лишь показал, как борюсь, ещё я покажу, как умею совмещать это с ударкой», – заявил боец на пресс-конференции.



Мариноваться в ожидании титульного поединка Магомедов также не намерен. «Готов ли вызвать чемпиона лиги Арчулету уже сейчас? Я себя считаю готовым к нему, но не хочу торопиться. После такого простоя нужно раскрыться. Через бой буду готов к нему. Хочу немного стряхнуть с себя ржавчину», – сказал тогда боец. До полного и окончательного стряхивания ржавчины у Магомеда есть полтора месяца и один поединок. После будем ждать ещё одного чемпиона из России.