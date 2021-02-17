«Переименуем American Top Team в Russian TT!» Россияне — в популярнейшем зале мира

В первой части интервью «Чемпионата» с владельцем American Top Team Дэном Ламбертом он рассказал, как зарождалась идея создания крупной базы по подготовке бойцов MMA, какие эмоции царили после первого пояса UFC и с каким залом у ATT было соперничество.

Приехали в США с ковриками для джиу-джитсу. Сейчас АТТ – кузница чемпионов UFC Рецепт успеха от владельца American Top Team Дэна Ламберта.

Во второй части будут истории и о российских бойцах.

— Как сейчас простому парню с улицы или профессионалу попасть в ATT? Каким параметрам должен соответствовать боец?

— Парень с улицы явно не готов стать профессиональным бойцом ни в нашем, ни в чьем-либо еще зале. У нас есть программы для людей, которые просто хотят изучать смешанные единоборства, а также есть программы для бойцов-любителей. Часть бойцов-любителей добьются успеха и выйдут на уровень, где они смогут работать с профессиональной командой. Точно так же процент обычных людей, желающих изучить этот вид спорта, перейдет в любительскую команду. Если же профессиональный боец хочет опробовать наш зал, мы приглашаем его к нам на неделю или две, чтобы посмотреть, подходим ли мы друг другу.

— Помимо физического воспитания, занимается ли ATT раскруткой доморощенных бойцов?

— У нас было бесчисленное количество людей, которые начали нашу любительскую программу и поднялись по карьерной лестнице до профессиональных бойцов. Колби Ковингтон — пример человека, который никогда не дрался до того, как пришел в наш тренажерный зал и выиграл чемпионат UFC.

Колби Ковингтон Фото: Getty Images

— На каких условиях иностранные бойцы приезжают тренироваться к вам?

— Иностранные бойцы проходят тот же процесс, что и американские, чтобы определить, подходят ли они нашей команде.

— Льстит ли такое внимание со стороны иностранных бойцов? Некоторые из них покидают свои родные залы, чтобы готовиться к титульным поединкам. Например, недавно к вам приехал Пётр Ян из России.

— Я думаю, это о многом говорит, когда кто-то настолько доверяет нашей команде, чтобы уехать из своей страны и родного зала, чтобы приехать и тренироваться в American Top Team.

— Бывает ли такое, что вы сами делаете предложение тому или иному спортсмену готовиться у вас в зале?

— Нет, это типичная ситуация, когда боец или менеджер обращается к нам и спрашивает, может ли он приехать сюда и тренироваться. Также часто у бойца есть друзья, которые тренируются с нами, он слышит положительные отзывы от них и хочет прийти и посмотреть, пойдет ли ему это на пользу.

— Кто самый таланливый спортсмен среди тех, кто когда-либо тренировался в вашем зале?

— Я думаю, что лучшие спортсмены, которые когда-либо тренировались с нами — Йоэль Ромеро и Кёдзи Хоригути, а самый сильный и успешный боец — Аманда Нуньес.

— Нет ли такого бойца, который никогда не тренировался у вас в зале, но вам бы очень хотелось видеть его у себя?

— Мы, конечно, сосредотачиваемся на тех, кто находится в нашем спортзале, но мой любимый боец за пределами ATT, за которого я болею — Чарльз Оливейра. Этот парень просто потрясающий!

Йоэль Ромеро – 43-летний действующий боец MMA из Кубы, серебрянный призёр Олимпийских игр 2000 года в Сиднее по вольной борьбе. Действующий боец Bellator.

Кёдзи Хоригути – двукратный обладатель пояса Rizin в легчайшем весе, обладатель пояса Bellator в легчайшем весе. Являлся претендентом на пояс UFC в легчайшем весе, в бою проиграл Деметриусу Джонсону на UFC 186 сдачей на последней секунде пятого раунда.

Аманда Нуньес – действующий обладатель двух поясов UFC в легчайшем и полулёгком весе.

— Расскажите вообще про атмосферу, которая царит в зале. Это больше семейная обстановка или там жёсткое спортивное соперничество? Как вообще уживаются в зале бойцы разных культур и национальностей? Нет ли группировок – американцы, бразильцы, русские и т.д.?

— Всегда будут бойцы и тренера, с которыми члены команды будут чувствовать себя наиболее комфортно, но у нас нет групп в зале, которые работают независимо или создают соперничество с другими группами. Все под этой крышей — часть одной команды, и все будут помогать друг другу становиться лучше. Атмосфера в тренажерном зале такова, что вы приходите, чтобы усердно работать и расти. Все получают то, что вкладывают. Неслучайно самые успешные бойцы — самые трудолюбивые.

— Легко ли работается с россиянами? Как они вливаются? Есть ли особенности менталитета? Чем они отличаются/выделяются?

— В нашем спортзале есть бойцы со всего мира, и я не думаю, что можно охарактеризовать кого-то исходя из его страны происхождения. Люди индивидуальны, и их нельзя предвзято судить по географическому признаку. Но я признаю, что русские — своего рода исключение из этого правила. Каждый русский, который вошел в нашу дверь много работает. Каждый россиянин, который переступал наш порог, проявлял уважение к другим бойцам и тренерам. Они следуют нашим правилам и всегда действуют профессионально.

Алексей Олейник: Переименовываем Американ Топ Тим в Рашиан Топ Тим. Шутка, но приятно видеть, всё больше и больше наших ребят которые занимаются на уровне мировых спортсменов, а иногда и превосходят их.

— Есть какие-то запомнившиеся истории с россиянами, тренировавшимися или которые на данный момент тренируются у вас в зале?

— У меня есть тренер, который недавно работал на «Бойцовском острове» UFC в Абу-Даби, он сказал мне, что Омари Ахмедов подошёл ко второму тренеру в задней части самолёта и настоял, чтобы тот поменялся с ним местами. Чтобы тренер мог сесть на его место в бизнес-классе. Тренер отказался, сказав Омари, что ему следует оставить место побольше, чтобы было комфортно, поскольку он собирается драться и его ждёт трудный бой. Омари не принял отказ и буквально вытащил тренера к передней части самолёта, прямо к лучшему месту. Эта история меня ничуть не удивила, но она заставляет задуматься.

— С 2016 года спортзал уже пять лет подряд получает награду World MMA AWARDS «Спортзал года». Как вам удаётся добиться такого успеха и признания? Почему лучшие бойцы выбирают ваш спортзал?

— Наша философия всегда заключалась в том, чтобы опираться на то, что мы делаем правильно, и учиться на своих ошибках. Думаю, что все мы в зале с каждым годом становимся немного лучше. Мы существуем так долго, что эти небольшие улучшения со временем складываются во что-то грандиозное. Я думаю, что бойцы выбирают наш тренажерный зал из-за глубины и качества тренировок, партнеров, опыта тренеров и структуры, которую мы обеспечиваем бойцам.

— У АТТ много филиалов. Они франшизные? Насколько велика разница между философией и условиями этих тренажерных залов?

— Небольшие спортивные залы ATT в основном принадлежат бывшим бойцам или тренерам, которые хотят вести свой бизнес. Они получают любую выгоду, которую им приносит наше имя, с точки зрения маркетинга, для привлечения новых клиентов, а мы получаем выгоду от того, что многие из этих залов время от времени отправляют к нам своих бойцов. Я помню телефонный звонок из спортзала ATT в Миссури, где владелец спортзала сказал мне, что у него был какой-то парнишка, который боролся в колледже поблизости, участвовал в любительских боях и был готов приехать, чтобы тренироваться с нашими профессионалами. Он думал, что у ребёнка большой потенциал. Этого парнишку звали Тайрон Вудли.

Тайрон Вудли Фото: Getty Images

— Какую помощь филиалам вы оказываете со своей стороны?

— Филиалы — это отдельные объекты, которые работают независимо. Я думаю, что использование имени ATT помогает в их маркетинге. А также людям, которые хотят изучать джиу-джитсу или ММА, но единственная реальная помощь, которую мы предоставляем, — это доступ к основному тренажёрному залу во Флориде для их профессиональных бойцов.

— Что именно отличает ваш спортзал от других? В чём заключается главная особенность и философия ATT?

— Я думаю, что лучшее, что у нас есть, это то, что мы сделали больше ошибок за эти годы, чем другие команды. Мы здесь дольше, чем многие другие, и у нас в зале больше бойцов, чем в любой другой команде. Эти два фактора поставили нас в бесчисленное количество ситуаций, когда нам приходилось принимать трудные решения. Некоторые мы исправили и извлекли уроки, а с другими мы обращались не особо бережно и всё равно извлекли уроки. Более молодые и маленькие команды со временем пройдут через похожие ситуации и, вероятно, совершат те же ошибки, что и мы. Сейчас у нашего зала есть возможность оглянуться назад на многие проблемы, а им только предстоит с ними столкнуться.