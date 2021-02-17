Хабиб открыто дразнил «Барселону» после провала. А его призывали измениться

Действующий чемпион и лучший боец вне весовых категорий UFC Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года объявил о завершении карьеры. Свободного времени у Орла, впрочем, больше не стало, он развивает собственную лигу, ведёт сельско-хозяйственный бизнес и путешествует по миру. Хабиб никогда не скрывал своей любви к футболу, но, уйдя в отставку, 32-летний атлет заговорил даже о том, что хотел бы попробовать себя в спорте №1.

«Всех разбудил, а сам спать лёг». Даже Хабиб потешается над избитым Конором К глуму над ирландцем присоединились Чимаев, команда Хабиба и соцсети. Макгрегора «душит» даже Сандерс.

Сразу несколько профессиональных клубов предложили Орлу свои футболки. Намекая не только на один матч. Этой зимой Хабиб уже побывал на тренировочном сборе «Спартака», приняв участие в двусторонке. Но сердце дагестанского бойца принадлежит «Королевскому клубу». Он неоднократно об этом рассказывал и мечтает надеть футболку «сливочных» и выйти на поле в составе «Реала».



Ну а пока он пребывает в роли фаната, почему бы не развлечься? Перед отъездом в Лас-Вегас, где братья из команды Хабиба готовятся к турнирам в UFC и Bellator, чемпион решил сходить на футбол. И на какой футбол! На легендарном каталонском стадионе «Камп Ноу» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов местная «Барселона» принимала французский «ПСЖ».

Незадолго до матча Хабиб выложил на своей странице в «Инстаграме» фото из столицы Каталонии. Подпись была максимально провокационная: «По дороге на стадион „Камп Ноу“. «ПСЖ», вперёд. Hala Madrid». Последние два слова – приветствие фанатов «Реала» — не оставляли сомнений в том, что болеть Орёл будет не столько за парижан, сколько против каталонцев.

Объявили гонорары Фьюри и Джошуа. Хабибу такие деньги и не снились Энтони и Тайсон получат по $137 миллионов каждому. Звёздам UFC такие деньги и за карьеру не заработать.

Перед игрой Хабиб пребывал в превосходном настроении, вёл стрим в «Инстаграме» и троллил всех подряд. В частности, он попросил президента UFC Дану Уайта привезти ему $100 тысяч. «Дана, где мои 100К? Привози, ты знаешь, где я сейчас нахожусь!» Соль шутки в том, что во время одной из пресс-конференций Нурмагомедов в шутку предположил, что ему трудно будет отказаться, если Дана назовёт эту сумму. Уайт, кстати, намекал, что это реально. Заканчивая свою трансляцию, он ещё раз напомнил, что здесь за «ПСЖ» и повторил, к восторгу фанатов «Реала»: Hala, Madrid!



Матч завершился грандиозной победой «ПСЖ» (4:1), а форвард парижан Килиан Мбапе оформил хет-трик. Похоже, Хабиб даже в статусе фаната не способен проигрывать. По итогам двух матчей одна команда выходит в четвертьфинал, другая отправляется зализывать раны. И тут у каталонцев шансов почти не осталось. Разве что на ответный поединок выписать из Ирландии Конора Макгрегора. Авось, сработает на противоречиях между двумя бойцами.

Килиан Мбапе подарил Хабибу Нурмагомедову игровую футболку с автографом

Несмотря на то что на стадионе было два топ-клуба, до отказа напичканных звёздами футбола, максимум внимания было приковано именно к Хабибу. После матча он зашёл в раздевалку парижского клуба, поздравил парней с победой и обменялся почти в каждым автографами. А главный герой матча подарил Орлу свою игровую футболку с автографом.



Хабиб выложил фото с артефактом в «сториз» и подписал его: «С хет-триком, вдвойне приятно, что «Барселоне». Ещё один болезненный укол в адрес каталонского клуба. Но не только троллингом единым был богат этот вечер. Пасхалочку Орёл отправил и фанатам «Реала», выложив фото с Кейлором Навасом. Голкипер «ПСЖ» на протяжении пяти лет защищал цвета мадридского клуба. Фото чемпион подписал так: «Мадридовская связка». А внизу приписал: «Больше спасибо!».

Хабиб Нурмагомедов и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас

А что же «Барселона»? Кстати, во время гимна Лиги чемпионов Хабиб навёл телефон на крупный план Месси и сказал: «Не делай это, Мага!» Так что же «Барса»? В великом клубе не нашли ничего лучше, как просто смиренно просить Хабиба подумать над тем, не стоит ли ему измениться? Вот такой ответ появился в «Инстаграме» Нурмагомедова: «Ты уверен? Никогда не поздно измениться».



И это лучшее, что они смогли придумать? Как измениться? Начать болеть за «Барселону», что ли? Если эту шутка, то совсем не смешная и даже странная. А если нет?