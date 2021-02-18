Удав задушил соперника уникальным приёмом. Боец даже не понял, что произошло. Видео

В ночь на 21 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 185. В главном событии вечера силами померятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис. В этом же карде зрители увидят ещё один поединок тяжей, который обещает быть не менее интересным. Ветеран ММА Алексей Олейник выйдет в октагон против Криса Даукауса, который будет проводить лишь 14-й бой в карьере.

Несмотря на то, что россиянина в этом поединке видят андердогом, на его стороне не только опыт, но и особые умения, которыми он и прославился в мире смешанных единоборств. Алексей не зря носит прозвище Удав, ведь он мастер болевых и удушающих приёмов. В его активе 46 побед сабмишенами, причём зачастую редкими и уникальными.

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Один из таких приёмов, который уже стал прочно ассоциироваться с Олейником – удушение Иезекииля. Удав стал первым бойцом в UFC, который исполнил этот удушающий. Исторический бой проходил 15 января 2017 года. Соперником россиянина стал чех Виктор Пешта, который был младше Алексея на 13 лет. Удав заставил Пешту сдаться в конце третьей минуты первого раунда.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Чешский боец двигался активнее и был быстрее в стойке, однако меньше чем через минуту после начала поединка россиянин прижал его к сетке, пытаясь провести тейкдаун. У соперника получилось развернуться, и теперь уже он контролировал Олейника. Но Удав совершенно не растерялся. Он взял шею оппонента в нужный захват и упал на канвас, оказавшись под Пештой.

Первая попытка Алексея, увы, не удалась. Захват распался, и Пешта начал наносить удары и даже пробовал задушить россиянина. Но очень скоро Олейник снова смог взять захват, и на этот раз уже Виктора он отпускать не собирался. Чех ещё несколько секунд наносил удары, а Удав плотнее сжимал руки. Внезапно вместо очередного удара Пешта постучал в знак сдачи.

Если не знать о существовании такого приёма, можно подумать, что чешский боец находился в однозначно выигрышной позиции – в маунте. Собственно, это так и есть, только вот Алексей Олейник наиболее опасен именно здесь. После остановки боя Виктор Пешта, казалось, не понял, что только что произошло. А Удав, в свою очередь, оформил первое удушение Иезекииля в UFC и 13-е – в своей профессиональной карьере. И вполне вероятно, что 21 февраля мы увидим ещё один такой шедевр от Алексея.