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Алексей Олейник победил Виктора Пешту уникальным приёмом, видео

Алексей Олейник победил Виктора Пешту
Алла Князева
Удав задушил соперника уникальным приёмом. Боец даже не понял, что произошло. Видео
Алексей Олейник стал первым (и единственным), кто исполнил удушение Иезекииля в UFC. Повторит ли он излюбленный уникальный приём 21 февраля
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь на 21 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 185. В главном событии вечера силами померятся тяжеловесы Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис. В этом же карде зрители увидят ещё один поединок тяжей, который обещает быть не менее интересным. Ветеран ММА Алексей Олейник выйдет в октагон против Криса Даукауса, который будет проводить лишь 14-й бой в карьере.

Несмотря на то, что россиянина в этом поединке видят андердогом, на его стороне не только опыт, но и особые умения, которыми он и прославился в мире смешанных единоборств. Алексей не зря носит прозвище Удав, ведь он мастер болевых и удушающих приёмов. В его активе 46 побед сабмишенами, причём зачастую редкими и уникальными.

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Один из таких приёмов, который уже стал прочно ассоциироваться с Олейником – удушение Иезекииля. Удав стал первым бойцом в UFC, который исполнил этот удушающий. Исторический бой проходил 15 января 2017 года. Соперником россиянина стал чех Виктор Пешта, который был младше Алексея на 13 лет. Удав заставил Пешту сдаться в конце третьей минуты первого раунда.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

Чешский боец двигался активнее и был быстрее в стойке, однако меньше чем через минуту после начала поединка россиянин прижал его к сетке, пытаясь провести тейкдаун. У соперника получилось развернуться, и теперь уже он контролировал Олейника. Но Удав совершенно не растерялся. Он взял шею оппонента в нужный захват и упал на канвас, оказавшись под Пештой.

Первая попытка Алексея, увы, не удалась. Захват распался, и Пешта начал наносить удары и даже пробовал задушить россиянина. Но очень скоро Олейник снова смог взять захват, и на этот раз уже Виктора он отпускать не собирался. Чех ещё несколько секунд наносил удары, а Удав плотнее сжимал руки. Внезапно вместо очередного удара Пешта постучал в знак сдачи.

Если не знать о существовании такого приёма, можно подумать, что чешский боец находился в однозначно выигрышной позиции – в маунте. Собственно, это так и есть, только вот Алексей Олейник наиболее опасен именно здесь. После остановки боя Виктор Пешта, казалось, не понял, что только что произошло. А Удав, в свою очередь, оформил первое удушение Иезекииля в UFC и 13-е – в своей профессиональной карьере. И вполне вероятно, что 21 февраля мы увидим ещё один такой шедевр от Алексея.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Christian Petersen/Getty Images

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