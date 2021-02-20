Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Статьи /

Бои Кокляев — Тарасов, Дацик — Тайсон, Чудинов — Чилемба: онлайн-трансляция, Короли ринга, 20 февраля 2021

Бои Кокляев — Тарасов, Дацик — Тайсон
Игорь Брагин
Кокляев снова улетит в нокаут? Главное фрик-шоу года уже сегодня вечером! LIVE!
Главные боевые фрики интернета на одной арене. Тарасов, Дацик, Новосельцев и, к сожалению, Михаил. Все подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

20 февраля 2021 года в Москве пройдет удивительный вечер бокса «Короли ринга». В главном бое сойдутся чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба. В основном карде турнира значатся бои легенды силового экстрима Михаила Кокляева с блогером-бойцом Артёмом Тарасовым. Драться в ринге будут недавно освободившийся из тюрьмы скандальный Вячеслав Дацик, который будет драться с камерунским боксёром Тайсоном Дижоном. Парень, кстати, чемпион Камеруна по боксу. Ну и один из самых интригующих поединков вечера — бой Дениса Вальданова (Большой папа) и Максима Новоселова.

Добро пожаловать на фрик-шоу, или Почему умирает профессиональный бокс
Большому боксу нужны реальные реформы. Быть может, время пойти по пути UFC?

Корреспонденты «Чемпионата» будут на месте следить за развитием событий. Все главные подробности — в нашей онлайн-трансляции.

Где можно посмотреть турнир «Короли ринга»? Полный кард турнира с участием Ф. Чудинова, Кокляева и Дацика Во сколько пройдёт турнир «Короли ринга»
Live Игорь Брагин

Где можно посмотреть турнир «Короли ринга»?

Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться на телеканале РЕН ТВ.

Обсудить
10:20 Игорь Брагин

Полный кард турнира с участием Ф. Чудинова, Кокляева и Дацика

Федор Чудинов (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)
Вячеслав Дацик (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)
Эдгар Гукасян (Россия) — Адриан Перез (Венесуэла)
Михаил Кокляев (Россия) — Артём Тарасов (Россия)
Максим Новосёлов (Россия) — Денис Вильданов (Россия)
Степан Диюн (Россия) — Ликар Рамос (Колумбия)
Фатима Дудиева (Россия) — Татьяна Алексеева (Россия)
Артём Агеев (Россия) — Сергей Баннов (Эстония)
Александр Девятов (Россия) — Отто Гамез (Венесуэла)
Сервер Эмурлаев (Россия) — Аджмал Зариф (Россия)
Музаффар Расулов (Узбекистан) — Аркадий Арутюнян (Армения)
Улугбек Каюмбоев (Узбекистан) — Александр Салтыков (Россия)
Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) — Виктор Вежливцев (Россия).

Обсудить
10:19 Игорь Брагин

Во сколько пройдёт турнир «Короли ринга»

20 февраля 2021 года в Москве пройдет вечер бокса «Короли ринга». В главном событии вечера встретятся Федор Чудинов и Айзек Чилемба. Турнир начнется в 19:00 по московскому времени.

Обсудить

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
Михаил Кокляев •••
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021