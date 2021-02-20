Кокляев снова улетит в нокаут? Главное фрик-шоу года уже сегодня вечером! LIVE!

20 февраля 2021 года в Москве пройдет удивительный вечер бокса «Короли ринга». В главном бое сойдутся чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба. В основном карде турнира значатся бои легенды силового экстрима Михаила Кокляева с блогером-бойцом Артёмом Тарасовым. Драться в ринге будут недавно освободившийся из тюрьмы скандальный Вячеслав Дацик, который будет драться с камерунским боксёром Тайсоном Дижоном. Парень, кстати, чемпион Камеруна по боксу. Ну и один из самых интригующих поединков вечера — бой Дениса Вальданова (Большой папа) и Максима Новоселова.
Корреспонденты «Чемпионата» будут на месте следить за развитием событий. Все главные подробности — в нашей онлайн-трансляции.
Где можно посмотреть турнир «Короли ринга»?
Турнир начнётся в 19:00 по московскому времени и будет транслироваться на телеканале РЕН ТВ.
Полный кард турнира с участием Ф. Чудинова, Кокляева и Дацика
Федор Чудинов (Россия) — Айзек Чилемба (Малави)
Вячеслав Дацик (Россия) — Тайсон Дижон (Камерун)
Эдгар Гукасян (Россия) — Адриан Перез (Венесуэла)
Михаил Кокляев (Россия) — Артём Тарасов (Россия)
Максим Новосёлов (Россия) — Денис Вильданов (Россия)
Степан Диюн (Россия) — Ликар Рамос (Колумбия)
Фатима Дудиева (Россия) — Татьяна Алексеева (Россия)
Артём Агеев (Россия) — Сергей Баннов (Эстония)
Александр Девятов (Россия) — Отто Гамез (Венесуэла)
Сервер Эмурлаев (Россия) — Аджмал Зариф (Россия)
Музаффар Расулов (Узбекистан) — Аркадий Арутюнян (Армения)
Улугбек Каюмбоев (Узбекистан) — Александр Салтыков (Россия)
Мирзамухаммад Хикматуллаев (Узбекистан) — Виктор Вежливцев (Россия).
Во сколько пройдёт турнир «Короли ринга»
20 февраля 2021 года в Москве пройдет вечер бокса «Короли ринга». В главном событии вечера встретятся Федор Чудинов и Айзек Чилемба. Турнир начнется в 19:00 по московскому времени.
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