Главные боевые фрики интернета на одной арене. Тарасов, Дацик, Новосельцев и, к сожалению, Михаил. Все подробности — на «Чемпионате».

Кокляев снова улетит в нокаут? Главное фрик-шоу года уже сегодня вечером! LIVE!

20 февраля 2021 года в Москве пройдет удивительный вечер бокса «Короли ринга». В главном бое сойдутся чемпион WBA Gold в суперсреднем весе Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба. В основном карде турнира значатся бои легенды силового экстрима Михаила Кокляева с блогером-бойцом Артёмом Тарасовым. Драться в ринге будут недавно освободившийся из тюрьмы скандальный Вячеслав Дацик, который будет драться с камерунским боксёром Тайсоном Дижоном. Парень, кстати, чемпион Камеруна по боксу. Ну и один из самых интригующих поединков вечера — бой Дениса Вальданова (Большой папа) и Максима Новоселова.

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Корреспонденты «Чемпионата» будут на месте следить за развитием событий. Все главные подробности — в нашей онлайн-трансляции.