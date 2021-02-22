Прижал к сетке и посадил на невидимый стул. Россиянину не позволили продолжить бой. Видео

В Самаре 20 февраля прошёл первый в новом году и второй в истории турнир промоушена Open FC. Зрители увидели 17 поединков, многие из которых завершились досрочно и весьма ярко. Один из самых зрелищных финишей произошёл в главном бою вечера между полулегковесами. Бразилец Элисмар Карраско нокаутировал россиянина Виктора Колесника в первом раунде в весьма интересной манере.

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Колесник выходил на поединок, имея в активе 17 побед и 5 поражений. Из последних 5 боёв в карьере 24-летний россиянин проиграл только один. Однако 32-летний Карраско с рекордом 22-7 и вовсе находился на серии из 5 побед подряд и останавливаться на достигнутом не собирался. В профессионалах он нокаутировал уже 12 соперников и 20 февраля был настроен пополнить этот список.

Поначалу Колеснику удавались атаки, и один хлёсткий лоу-кик даже сбил оппонента с ног. Но Виктор не кинулся на добивание, а бразилец поднялся и, разозлившись, пошёл вперёд. Джебами и хуками он начал гнать соперника к сетке. Затем мощным апперкотом он потряс россиянина, который как будто присел на невидимый стул. Ещё несколько ударов Карраско посадили уже не способного защищаться Колесника на пятую точку. Рефери Максиму Протасову пришлось вмешаться, чтобы сохранить здоровье бойцу.

После остановки боя Колесник моментально встал и пытался догнать бразильца, показывая свою готовность продолжить поединок. Однако судья оттащил бойца и объяснил, что в этот раз исправить что-либо уже не получится. Карраско же отправился праздновать шестую победу подряд и 13-й нокаут в карьере. Что интересно, боец за всё время проигрывал только своим соотечественникам в бразильских промоушенах. Сможет ли кто-то ещё остановить этого парня?