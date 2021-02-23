Тройной чемпион решил вернуться в UFC? Дайте его Яну!

Бывшему чемпиону UFC в наилегчайшем и легчайшем дивизионах Генри Сехудо явно наскучило почти год сидеть дома и ничего не делать. В «Твиттере» американца появилось обращение к президенту лиги Дане Уайту, в котором он попросил его устроить ему бои с обладателями поясов в наилегчайшем, легчайшем и полулёгком весах. Тройной Чемпион, как называет себя Сехудо, даже готов поставить дом на то, что ни один из бойцов не сможет выдержать с ним и двух раундов.
О завершении карьеры Генри объявил в мае 2020 года после поединка с Домиником Крузом. Тогда он абсолютно ничего не дал сделать Доминатору, который после поражения от Коди Гарбрандта в 2016 году так и не выходил в октагон. Бой завершился нокаутом во втором раунде. А после чемпион заявил, что хотел бы посвятить себя семье и в клетке мы его больше не увидим.
Но, как это часто происходит, завершивший карьеру боец не смог долго продержаться без поединков и решил начать всё заново. Притязания на титулы в легчайшем и наилегчайшем весах понятны. Но Сехудо зачем-то понадобился ещё и чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски. Да, о том, чтобы подняться в этот дивизион, Генри раньше уже говорил. Правда, с точки зрения медийности этот бой вряд ли можно хорошо раскрутить.
Зато идеальным для возвращения Тройного чемпиона был бы поединок против Петра Яна. Бойцы уже давно периодически обмениваются выпадами в адрес друг друга, а если им ещё и назначить бой, трэш-токинг может перейти все мыслимые и немыслимые границы. К тому же Пётр после объявления Сехудо о завершении карьеры затроллил бойца, сказав, что он таким образом пытается избежать противостояния с ним.
Как умеет «пылить» Ян, мы можем наблюдать прямо сейчас, слушая и читая то, что Пётр говорит в адрес своего следующего соперника Алджэмейна Стерлинга. Только Сехудо – не Стерлинг. Он не будет поздравлять Яна с днём рождения и называть его братом. И если Дана Уайт решит организовать этот поединок, то, как гласит известный интернет-мем, «буит мясо».
Такой бой действительно порадует фанатов и может принести хороший доход UFC. Осталось дождаться реакции президента промоушена и его последующих действий. Главное, чтобы потом не оказалось, что Сехудо просто развлекался, ведь от него можно ожидать чего угодно.
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