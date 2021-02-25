Сгонит ли Махачев 9 килограммов за 10 дней к UFC 259? Друг Хабиб поможет

В ночь на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) россиянин Ислам Махачев выйдет в октагон против американца Дрю Добера на турнире UFC 259. 24 февраля боец выложил в «Инстаграм» пост, в котором написал, что в ближайшие 10 дней ему нужно согнать 9 килограммов. Махачев добавил, что в целом всё проходит по плану, и он верит в команду своего друга Хабиба Нурмагомедова и её опыт.

Ни для кого уже не является открытием тот факт, что весогонка – зачастую более сложный процесс, чем сам поединок. К тому же, если неправильно подойти к первому, второго может вообще не случиться. Профессионализм и большой опыт бойцов в области сгонки веса и последующего восстановления позволяет им проходить этот этап успешно и не просто выходить на поединок, но и побеждать. Именно о таких мы и решили вспомнить в этом материале.

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе – один из первых, кто сразу же вспоминается при разговоре о крупных весогонках. Лимит лёгкого дивизиона – 70 килограммов, в то время, как Нурмагомедов в межсезонье весит 85-87 килограммов. В этом аспекте Орёл привлекает к себе много внимания в том числе и потому, что на его счету были и неудачные попытки сделать вес.

«Меня относили на балкон — подышать». Самые сложные весогонки Хабиба. Видео Нурмагомедов умеет сбрасывать по 20 килограммов. Покажет ли он нужный вес перед боем с Гэтжи?

Однако Хабиб извлёк из этих ситуаций уроки и в дальнейшем подходил к взвешиванию в гораздо лучшей форме. Перед его последними боями он укладывался в вес с первых попыток. Именно Орёл помогает Исламу Махачеву в подготовке к поединку, а потому наверняка при весогонке боец будет использовать те же методы, что и Хабиб. Это и даёт надежду на то, что у Ислама этот процесс пройдёт наилучшим образом.

Джон Джонс

Фото: Getty Images

Разговоры о том, что Костяной выглядит как истинный тяжеловес, велись экспертами и фанатами уже давно. Летом 2020 года это наконец произошло – Джонс освободил титул в полутяжёлом дивизионе и объявил о том, что отныне он будет биться в тяжах. И причиной этого перехода уж точно не стала проблема со сгонкой, так как боец об этом никогда не говорил и ни на что не жаловался.



Действительно, изначальный вес Джонса составляет около 108 килограммов. Однако проваливать Костяному за всю карьеру удавалось только допинг-тесты, но никак не весогонки. Ко времени взвешивания боец стабильно показывал на весах 93 килограмма. Впрочем, сейчас перед Джонсом стоит обратная задача – набрать вес. Хотя и не факт, что с этим ему будет проще.

Пауло Коста

Фото: Getty Images

Хейтеры Косты каждый раз ждут, что он не уложится в лимит среднего веса, однако боец продолжает их расстраивать. При весе от 100 до 105 килограммов в межсезонье Пауло умудряется в день взвешивания добиваться на весах цифры в 84 килограмма. Ему много раз предлагали подняться в полутяжёлый дивизион, но Коста не видит в этом необходимости.

«Пауло Коста – настоящий читер». Бразильский средневес между боями весит 100 килограмм Исраэль Адесанья уверен, что его сопернику помогают запрещённые препараты.

Боец нередко подвергается за это различным нападкам и обвинениям в нечестной игре. Так, например, бывший соперник Косты Исраэль Адесанья называл его «грязным читером и любителем препаратов». Боррачинья же спокойно рассказывает о весогонке с помощью стандартных методов, а в USADA пока не предъявляли бойцу никаких претензий.

Жозе Альдо

Фото: Getty Images

Экс-чемпион UFC успел достаточно поэкспериментировать с дивизионами. Он выступал и в лёгком, и полулёгком весах, причём уже для последнего сгонка давалась ему нелегко. Однако в итоге Альдо решил пойти ещё дальше и заявиться в легчайший вес. Отметим, что в межсезонье вес бойца составляет около 77 килограммов.



Перед боем с Марлоном Мораесом ему пришлось скинуть вес до 61 килограмма. Во время взвешивания Жозе выглядел ужасно, однако сам заявлял, что сгонка прошла отлично, и никаких проблем у него нет. Впрочем, нет оснований ему не верить, потому что он дал неплохой бой Мораесу, хотя победу раздельным решением и присудили последнему.

Камару Усман

Фото: Getty Images

До подписания в UFC действующий чемпион в полусреднем весе выступал в среднем дивизионе. Действительно, на фоне остальных бойцов-полусредневесов Усман выглядит внушительно. Однако ничего не мешает ему показывать на весах 77 килограммов в день взвешивания.



До начала тренировочного лагеря Усман весит от 90 до 92 килограммов. Выходит, бойцу приходится сбрасывать как минимум 13 килограммов. При этом Нигерийский Кошмар выходит на поединки в отличной форме и является доминирующим чемпионом. Однозначно средний вес ему больше не нужен.

Крис Сайборг

Фото: Getty Images

Сайборг – одна из самых габаритных женщин-бойцов даже вне зависимости от дивизиона. При этом несколько поединков она провела в легчайшем весе, где ей нужно было сбросить вес до 61 килограмма. Сама Крис обычно весит 78-80 килограммов.



Учитывая особенности женского организма, из-за которых сгонка веса девушкам зачастую даётся сложнее, чем мужчинам, этот процесс был для Сайборг по-настоящему болезненным. Крис выкладывала видео, на которых просто рыдала в процессе весогонки. Однако в лимит она всё же укладывалась и за последние несколько лет одолела всех своих соперниц, кроме Аманды Нуньес.