Альварес дерётся с «малышами», ноунеймами и побеждает спорно. И это лучший боксёр мира

В ночь с 27 на 28 февраля по московскому времени на арене «Хард-Рок Стэдиум» (штат Флорида, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит лидер рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring Сауль Альварес. Его соперником станет практически ноунейм, турецкий боксёр Авни Йылдырым. На кону схватки будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе.

Организацию поединка на себя взял стриминговый сервис DAZN, который пытается раскрутить мис-матч изо всех сил. Почему мис-матч? Хотя бы потому, что Авни не выходил на ринг с 2019 года, а в последнем бою проиграл техническим решением Энтони Дирреллу (из-з рассечения американца).

Живая легенда Мексики. Канело почти догнал великого Мейвезера — остался один шаг Альварес не просто нокаутировал Сергея Ковалёва, но и вошёл в историю бокса.

К слову, то был бой за звание чемпиона мира во втором среднем весе, но за какие такие заслуги Йылдырым тогда получил тайтл-шот было непонятно. Достаточно сказать, что до встречи с более-менее известным Дирреллом, Авни дрался с 46-летним Лоленгой Моком, которого победил с огромным трудом и с рядом других ноу-неймов. Самым же известным соперником стамбульца был Крис Юбэнк-младший, которому он бесславно проиграл в четвертьфинале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) ещё в 2017 году. В общем-то, всё указывает на то, что лидеру рейтинга P4P привезли соперника на убой. Но даже не это раздражает больше всего.



Разочаровывает то, что во время продвижения этого боя организаторы в очередной раз пытаются доказать, что на ринг выйдет лучший боксёр мира, то бишь Альварес. В качестве аргумента приводится таблица последних десяти поединков мексиканца. Но уж если в ход пошли такие аргументы, то лучше о них не говорить вообще. Ибо впечатлить этот список может лишь тех, кто просто любит посмотреть бокс в свой выходной, но не погружается в тему в целом.

Разберёмся, кого же такого сильного победил Альварес, что его пытаются продать как лучшего боксёра современности. Как говорилось выше, в приведённой таблице 10 поединков. Условно мы их отнесли к четырём разным категориям: бои с ноунеймами, спорные решения судей, «читерские» поединки и справедливые победы. Детализируем каждую из них.

Бои Альвареса с ноунеймами

Начнём с этой категории, так как в свете схватки с Йылдырымом это очень актуально. За почти шесть последних лет таких боёв накопилось три. В 2016 году Канело встретился с Лиамом Смитом. Да, на тот момент британец был чемпионом мира в первом среднем весе, но это был совершенно домашний боксёр, который не вызывал никаких эмоций у американского зрителя, и у которого в послужном списке не было ни одного известного соперника. Тем не менее в команде Альвареса дали возможность своему подопечному подраться за титул чемпиона в первом среднем весе. Канело разбил Лиама за 9 раундов. После того британец снова вернулся к прежнему уровню оппозиции. В июле 2018 года он попробовал завоевать титул чемпиона мира в первом среднем весе, но проиграл Хайме Мунгуйе. Думается, этого достаточно, чтобы понимать, что Смит никогда не прыгнет выше головы. Так что ставить Альваресу в заслугу победу над таким оппонентом странно.



Совсем уж издевательский бой с ноунеймом Канело провёл в декабре 2018 года. Тогда команда мексиканца принялась искусственно раздувать список его заслуг, увеличивая количество весовых категорий, в которых он стал бы чемпионом мира. С этой целью был организован поединок с ещё одним домашним боксёром, временным (!) чемпионом мира во втором среднем весе британцем Рокки Филдингом. С ним Сауль расправился за три раунда. Завоевание пояса временного чемпиона в новом дивизионе подавалась как большая победа, хотя славного в ней было мало. Наконец, последний бой Альвареса тоже нельзя назвать большим испытанием. Да, Каллум Смит – победитель Всемирной боксёрской суперсерии во втором среднем весе. Но его самым серьёзным соперником в карьере был Джордж Гроувз. Который после поражения от Каллума завершил карьеру в возрасте 30 лет, что элементарно указывало на потерю мотивации и страсти к боксу. Так что британец был просто добротным соперником, которому прежде не снились поединки такого масштаба, как с Саулем. Потому победу над Каллумом и завоевание полноценных поясов во втором среднем весе также нельзя воспринимать как что-то невероятное. Особенно с учётом того, что для защиты титулов Канело выбрал в соперники Йылдырыма.

Спорные решения судей

К этой категории можно отнести также три поединка. Речь о дилогии с Геннадием Головкиным, а также о схватке с Мигелем Котто. С последним Канело встретился в 2015 году. Мужественный пуэрториканец, уже будучи в возрасте, всё равно закатил Саулю очень приличную схватку и отвечал практически на каждую атаку соперника. Итоговая статистика показала, что Мигель выбросил большее количество ударов, но в процентном соотношении точных ударов уступил Канело. При этом он полностью перебил Сауля джебом, но проиграл по силовым ударам. Казалось, противоречивая статистика, как минимум, заставить говорить о близком решении или даже ничье. Вместо этого судьи отдали победу Альваресу с разгромным счётом – 119:109, 118:110, 117:111.

Что касается боёв с Головкиным, то об этом сказано и написано очень много, чтобы повторяться снова. Но картина была примерно та же, что и в поединке Канело с Котто. Разница была лишь в том, что преимущество GGG было куда более осязаемым. Как бы то ни было, судьи в первом бою насчитали ничью, а во втором отдали победу Альваресу, что до сих пор вызывает споры.

«Читерские» бои

В категорию таковых можно занести те поединки, в которых Канело заставлял соперников экспериментировать с весовыми категориями. Первая такая схватка прошла в 2016 году. Тогда Сауль встретился с Амир Ханом, который прежде бился в полусреднем весе. Ради денежного боя британец пакистанского происхождения согласился драться даже не в первом среднем, а сразу среднем дивизионе. Техничный Хан переигрывал оппонента и явно вёл по очкам, но в шестом раунде нарвался на сокрушительную атаку крупного оппонента и свалился в нокаут. По сути, Сауль нокаутировал «малыша», который не имел шансов устоять под жёсткой бомбардировкой и рано или поздно всё равно бы упал. Особенно, с учётом того, какая у Хана хрустальная челюсть.



В 2017 году Альварес заставил сушиться своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса. Видимо Саулю было мало того что уже тогда было ясно, что Чавес-младший лишь бледная тень своего отца. Как бы то ни было, схватка прошла в промежуточном весе. Сауль предсказуемо разбил Хулио и фактически окончательно сломал его карьеру.

Ковалёва отправили в тяжёлый нокаут и, кажется, на пенсию… Крашеру сильно досталось от Альвареса, и это — повод задуматься об уходе. Великий русский чемпион не смог пройти главное испытание.

Ну а ещё один сомнительный бой прошёл в ноябре 2019 года. Он состоялся в рамках той же стратегии де ла Хойи, согласно которой Канело должен был наращивать количество весовых категорий, в которых он был бы чемпионом. В результате поздней осенью позапрошлого года Сауль вышел на бой с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. Переход в этот дивизион действительно был бы большим шагом для Сауля, если бы перед его соперником из Челябинска не ставили условий в весе. После церемонии взвешивания россиянину по контракту разрешалось набрать не более 5 фунтов, в то время как обычно Крашер успевал вернуть 13-14 сброшенных фунтов. Таким образом, на схватку с Канело он вышел примерно на 4 кг меньше от привычного боевого веса. Кроме того, возрастной Ковалёв согласился на бой почти сразу после тяжелейшей победы над Энтони Ярдом. Перерыв между тренировочными лагерями был минимальным, потому Сауль был в заведомо выгодных условиях. Так что нет ничего удивительного, что во второй половине у россиянина закончилось топливо. В 11-м раунде Канело его нокаутировал и стал чемпионом мира в ещё одной весовой категории, в очередной раз подняв вокруг себя волну хайпа.

Одна полноценная победа

В итоге, из десяти приведённых поединков в таблице, у Альвареса остаётся лишь одна полноценная победа. В объединительном бою с Дэниелом Джейкобсом в среднем весе Сауль вчистую переиграл оппонент, тут уж этого не отнять. Но неужели это и есть лучший боксёр мира? Вряд ли. Если бы Канело хотя бы зачистил весь дивизион, а уж потом бы на безрыбье дрался с Йылдырымом, его бы можно было понять. Но по факту у Сауля в качестве возможных поединков есть вариант третьей схватки с чемпионом в среднем весе Геннадием Головкиным, а также бои с другими чемпионами второго среднего веса, но пока мексиканец на них так и не решился. Неужели так боится поставить под сомнение своё доминирование?