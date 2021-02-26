Боец исполнил пижонский удар и промазал. После следующего – уснул. Видео

В ночь на 28 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в октагон выйдут участники ивента UFC Fight Night 186. Главным событием вечера станет бой между тяжеловесами Жаирзиньо Розенструйком и Сирилом Гейном. Больше всех же на турнире будет представителей соседнего, полутяжёлого дивизиона – целых три пары. Одна из них – Алонзо Менифилд и Уильям Найт.

У ребят почти идентичные рекорды – 9-1 у Найта против 9-2 у Менифилда. Побед нокаутами у них тоже равное количество – по 8. Менифилд три свои последние победы заполучил именно таким образом, и все – в первых раундах. Интересно, что в поединке против ныне 14-го номера рейтинга Пола Крэйга на финиш нацеливался именно Крэйг. Но Атомному, как ещё называют Менифилда, тогда повезло больше.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на канале UFC в YouTube.

До конца первого раунда оставалось чуть меньше двух минут. Крэйг решил сделать красиво и крутанул вертушку. В принципе, это «красиво» ему удалось, только вот Менифилд успел выставить защиту и остался на ногах. Тогда шотландец повторил манёвр, но удар получился уже не таким эффектным. К тому же боец в итоге потерял равновесие и упал. Атомный не стал зевать и тут же накинулся на Крэйга с кулаками. После трёх нанесённых ударов рефери Хёрб Дин поспешил остановить бой.

Шотландец поднялся не сразу и ещё какое-то время общался с Дином, лёжа на канвасе и ошеломлённо озираясь вокруг. А Менифилд в это время праздновал победу, для которой Крэйг сам, по сути, сделал достаточно много. Но и поймать нужный момент тоже надо уметь. И в тот вечер у Атомного это получилось.