Вдохновитель всех толстяков мира невероятно похудел. В это сложно поверить

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис планирует возвращение на ринг. Американец мексиканского происхождения собирается провести поединок уже весной. Его соперником станет экс-претендент на титул, опытный Крис Арреола, который в своё время бился и с Виталием Кличко, и с Деонтеем Уайлдером. Для Руиса это будет первый поединок с момента поражения от Энтони Джошуа в декабре 2019 года. Тогда он потерял титулы чемпиона мира, которые отобрал у того же британца шестью месяцами ранее.

Первая схватка Руиса с Джошуа завершилась непросто сенсационной победой Разрушителя, Энди нокаутировал соперника, приняв бой на коротком уведомлении. И даже не это обсуждалось больше всего. Эксперты и болельщики в один голос говорили лишь о том, что прекрасного атлета Джошуа отправил спать человек далеко не спортивного телосложения, испытывающий проблемы с лишним весом.

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Помнится, что та победа Руиса вдохновила многих людей, которые пытаются сбросить лишние килограммы. Сам триумфатор купался в лучах славы. Но после заявил, что к реваншу подойдёт в лучшей форме и похудеет. Случилось всё с точностью наоборот. Энди стал ещё больше, потерял скорость и резкость и просто не поспевал за соперником, который работал на отходах, велосипедил, но очки исправно набирал. В итоге Руис проиграл по очкам. Поражение он объяснял неправильной стратегией, в том числе, коснулся веса. Разрушитель отмечал, что возлагал надежды на возросшую мощь удара. Но на самом деле это казалось лукавством. Сложилось ощущение, что Энди, получив огромный гонорар за победу в первом бою, просто разленился и разъелся. Об этом, к слову, говорили большинство экспертов.

И вот теперь, более чем через год, Энди готовится к возвращению. Боксёр пытается убедить всех окружающих, что он серьёзно изменился. Уже весной 2020 года американец мексиканского происхождения объявил о начале сотрудничества с Эдди Рейносо, который тренирует лидера рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий Сауля Альвареса. А теперь, когда время боя приближается (хотя даты ещё и нет), Энди и вовсе принялся постить фото и видео, на котором предстаёт в блестящей форме. У Руиса полностью ушёл живот, появился пресс и внушительные мышцы. Кто-то скажет, что так похудеть просто невозможно?

Посмотреть фотографию можно в «Твиттере» Майкла Бенсона.

Отнюдь. В памяти свеж пример Тайсона Фьюри, который после затяжной депрессии и алкогольной зависимости сумел вернуться в форму и сбросил невероятное количество килограммов.

Но вот в трансформацию Энди Руиса всё-таки верится с трудом. И вот почему. Незадолго до упомянутого реванша с Джошуа Разрушитель также постил фотографии, убеждая своих болельщиков в том, что похудел. Визуально казалось, что боксёр действительно сбросил вес. Но первым кто усомнился в этом был промоутер Джошуа Эдди Хирн, который сразу разоблачил Энди.

«Не думаю, что он похудел. Думаю, он выглядит бочкообразным. Мне кажется, что он выглядит даже тяжелее, чем в прошлом. В ролике, который появился в интернете, он не выглядит худее, чем перед первым боем с Джошуа. Да, есть одно фото, где он стоит с наклоном вперёд. Но это старый приём, чтобы казалось, что он похудел. Мне кажется, что он стал более медленным. Он выглядит бочкообразным, как и я», — сказал тогда Хирн.

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В итоге промоутер оказался прав: как говорилось выше, на повторный поединок с Джошуа Энди вышел изрядно погрузневшим. Так что не исключено, что и в схватке с Арреолой будет та же история и вместо прекрасного атлета мы увидим того, кто вдохновляет полных людей по всему миру. Тем более что мотивировать себя на поединок с соперником калибра Арреолы гораздо тяжелее, чем на титульный бой.

Ответ о реальной форме Руиса мы узнаем уже в ближайшие месяцы, вопрос лишь в том, если он действительно снова водит за нас болельщиков, для чего это делать, ведь ринг всё равно всё покажет.